"Käpt'ns Dinner": Die Jubiläumssendung mit Michel Abdollahi
Ein altes sowjetisches U-Boot, düster-beengte Atmosphäre und ein einziger Gast: Vor zehn Jahren startete im NDR eine Talkshow, die im deutschen Fernsehen ihresgleichen sucht. Seither empfängt Gastgeber Michel Abdollahi seine Gesprächspartner zum "Käpt'ns Dinner" in ikonischer (und fiktiver) Kommandanten-Uniform, führt sie durch die engen Gänge und befragt sie unter Rotlicht und bei kargem Seemanns-Essen. Bevor jedoch im September der runde Jahrestag ansteht, gibt es für den deutsch-iranischen Moderator und seine Show ein anderes Jubiläum zu feiern: In der 100. Folge begrüßt Abdollahi in seinem Boot U-434 im Hamburger Hafen die Journalistin Sandra Maischberger.
Die 59-Jährige, die sonst in ihrer ARD-Talkshow "Maischberger" selbst prominente Gäste befragt, erteilt nicht oft Auskunft über ihr Leben und Schaffen – "genau das macht ihren Besuch in der engen Kommandozentrale des ausrangierten U-Boots so besonders", wie es in der Senderankündigung heißt. Zu Gast waren sie in den letzten zehn Jahren jedenfalls schon alle: Vom allerersten Gesprächspartner Klaus Wowereit über Caren Miosga bis Marcel Reif, von Gregor Gysi über Mike Krüger bis H.P. Baxxter. Ein Best-Of sowie einen Blick hinter die ungewöhnlichen Kulissen des NDR-Talks gab es schon im vergangenen Herbst zu sehen, die Folgen sind in der Mediathek abrufbar.
Käpt'ns Dinner – Fr. 17.04. – NDR: 00.00 Uhr
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH