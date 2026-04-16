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"Käpt'ns Dinner": Die Jubiläumssendung mit Michel Abdollahi

NDR-Talkshow-Jubiläum

"Käpt'ns Dinner": Die Jubiläumssendung mit Michel Abdollahi

16.04.2026, 12.49 Uhr
von Maximilian Haase
Michel Abdollahi feiert das 100. Jubiläum seines "Käpt'ns Dinner" mit einem besonderen Gast: Sandra Maischberger. Die Talkshow im U-Boot ist einzigartig im deutschen TV.
Michel Abdollahi
Michel Abdollahi modertiert seine 100. Sendung "Käpt'ns Dinner" im NDR.  Fotoquelle:  NDR/Telemichel/Stefan Mühlenhof
Sandra Maischberger
In der Jubiläumssendung empfängt der Gastgeber auf dem U-Boot Moderatorin und Journalistin Sandra Maischberger.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Joshua Sammer

Ein altes sowjetisches U-Boot, düster-beengte Atmosphäre und ein einziger Gast: Vor zehn Jahren startete im NDR eine Talkshow, die im deutschen Fernsehen ihresgleichen sucht. Seither empfängt Gastgeber Michel Abdollahi seine Gesprächspartner zum "Käpt'ns Dinner" in ikonischer (und fiktiver) Kommandanten-Uniform, führt sie durch die engen Gänge und befragt sie unter Rotlicht und bei kargem Seemanns-Essen. Bevor jedoch im September der runde Jahrestag ansteht, gibt es für den deutsch-iranischen Moderator und seine Show ein anderes Jubiläum zu feiern: In der 100. Folge begrüßt Abdollahi in seinem Boot U-434 im Hamburger Hafen die Journalistin Sandra Maischberger.

NDR
Käpt'ns Dinner
Talkshow • 18.04.2026 • 00:00 Uhr

Die 59-Jährige, die sonst in ihrer ARD-Talkshow "Maischberger" selbst prominente Gäste befragt, erteilt nicht oft Auskunft über ihr Leben und Schaffen – "genau das macht ihren Besuch in der engen Kommandozentrale des ausrangierten U-Boots so besonders", wie es in der Senderankündigung heißt. Zu Gast waren sie in den letzten zehn Jahren jedenfalls schon alle: Vom allerersten Gesprächspartner Klaus Wowereit über Caren Miosga bis Marcel Reif, von Gregor Gysi über Mike Krüger bis H.P. Baxxter. Ein Best-Of sowie einen Blick hinter die ungewöhnlichen Kulissen des NDR-Talks gab es schon im vergangenen Herbst zu sehen, die Folgen sind in der Mediathek abrufbar.

Käpt'ns Dinner – Fr. 17.04. – NDR: 00.00 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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