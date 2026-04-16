Patrice Aminati meldet sich bei ihren Fans: "Ich möchte einfach gerne weiterleben"

Seit ihrer Diagnose im Jahr 2023 ist ihr Leben ein völlig anderes. Patrice Aminati kämpft gegen schwarzen Hautkrebs. Ihre Krankheit ist nicht mehr heilbar, doch die 30-Jährige ist vom Aufgeben weit entfernt, geht offen und ehrlich mit ihrer Situation um – auch um anderen Betroffenen zu helfen. Jetzt hat sie ihren Fans ein emotionales Update gegeben.

"So, ihr Lieben, weil wir ja immer ehrlich miteinander sein wollten, schicke ich euch jetzt auch mal liebe Grüße", leitet Patrice Aminati sichtbar bewegt ihre Instagram-Story am Mittwochabend ein. "Ich habe heute eigentlich einen ganz guten Tag gehabt, aber irgendwann verlässt einen die Kraft dann doch", erklärt sie unter Tränen.

Die Therapien vertrage sie nicht gut, antwortet sie auf die vielen Fan-Nachfragen. Sie versuche aktuell "irgendwie weiterzugehen, immer weiterzuarbeiten und immer weiter zu funktionieren". Das klappe oft ganz gut, stellt die Mutter einer dreijährigen Tochter klar, doch "nicht jeder Tag ist gut". Ihr größter Wunsch: "Ich möchte einfach gerne weiterleben."

"Lasst euch nicht entmutigen" Sie sei sehr dankbar für die Therapien. "Aber ich wollte euch auch sagen, dass ihr euch nicht schlecht fühlen müsst, wenn ihr nicht weiterarbeiten könnt oder nicht immer Kraft habt. Weil ich das auch ganz oft nicht habe. Ich habe die letzten zwei Tage nur im Bett gelegen und geschlafen", so Patrice Aminati.

"Lasst euch nicht entmutigen. Passt gut auf euch auf. Ich drücke euch ganz fest und ich halte euch auf dem Laufenden – auch wie heute, wenn's mal nicht gut läuft", richtet sie sich noch mit positiven Worten an ihre vielen Followerinnen und Follower.

Zuletzt gab es für die Ex-Partnerin von Moderator Daniel Aminati einen Rückschlag. In mehreren Organen haben sich Metastasen gebildet. Ihre Therapie soll vor allem der Lebensverlängerung dienen.

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