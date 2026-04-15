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Deshalb startet die "Tatort"-Sommerpause in diesem Jahr deutlich früher

Weniger Krimis

Deshalb startet die "Tatort"-Sommerpause in diesem Jahr deutlich früher

15.04.2026, 09.05 Uhr
Wer sonntagabends auf neue Fälle hofft, braucht jetzt Geduld: Die ARD setzt bei "Tatort" und "Polizeiruf 110" deutlich früher als sonst und länger aus.
"Tatort: Unvergänglich (1)"
Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, links) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) ermitteln an Ostern ein letztes Mal. Bereits im Mai pausiert die gesamte "Tatort"-Reihe.  Fotoquelle: BR/NEUESUPER GmbH/Hendrik Heiden

Krimi-Fans müssen sich 2026 früher umgewöhnen als sonst: Die ARD schickt ihre Sonntagsklassiker "Tatort" und "Polizeiruf 110" bereits im Mai in eine ungewöhnlich lange Pause. Während neue Filme normalerweise noch bis Anfang Juli laufen, ist in diesem Jahr schon nach dem Zürich-"Tatort: Könige der Nacht" am 3. Mai Schluss. Danach bleibt der Sendeplatz für Erstausstrahlungen bis Mitte September leer.

Wie unter anderem der "Stern" berichtete, nannte die ARD-Programmdirektion "planerische Gründe" als Ursache für die verlängerte Pause. Es handle sich um "eine einmalige Ausnahme" und "keine generelle Reduzierung". Dass in diesem Jahr nur 36 neue Sonntagskrimis gezeigt werden, dürfte auch damit zusammenhängen, das im Vorjahr zwei Premieren mehr als üblich liefen und auch für 2027 zwei zusätzliche Erstausstrahlungen geplant sind. Auch die am 11. Juni startende Fußball-Weltmeisterschaft dürfte einem regulären Beginn der Krimi-Sommerpause in die Quere kommen.

Abschiede über Abschiede im "Tatort"

Dem temporären "Tatort"-Abschied im Sommer geht ein endgültiger voran: Der zweigeteilte Münchner "Tatort: Unvergänglich" am Ostersonntag und Ostermontag, jeweils um 20.15 Uhr, soll der letzte des 67-jährigen Udo Wachtveitl und seines vier Jahre älteren Kollegen Miroslav Nemec sein. Die beiden Münchner Kommissare Batic (Nemec) und Leitmayr (Wachtveitl) waren 35 Jahre lang im "Tatort"-Dienst. Die Nachfolge werden Ferdinand Hofer als Kalli Hammermann und Carlo Ljubek als Nikola Buvak übernehmen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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