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"falschermaßen zurückgehalten": Barbara Schöneberger bereut verpasste "Playboy"-Chance

Playboy-Debatte

"falschermaßen zurückgehalten": Barbara Schöneberger bereut verpasste "Playboy"-Chance

14.04.2026, 10.21 Uhr
In der neuen Episode von Barbara Schönebergers Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" ist Ballermann-Sängerin Isi Glück zu Gast. Die posierte vor einiger Zeit für den "Playboy" – ein Angebot, das offenbar auch Schöneberger reizt, für die Moderatorin allerdings aus einem Grund nicht mehr infrage käme.
Barbara Schöneberger
Moderatorin Barbara Schöneberger hat in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" verraten, wieso sie sich nicht mehr für den Playboy ablichten lassen würde.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Gerald Matzka
Isi Glück
Partysängerin Isi Glück hat im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger über ihren neuen Job als DSDS-Jurorin gesprochen.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Andreas Rentz

Isi Glück (35) ist eine der größten Stars am Ballermann. Seit fast zehn Jahren steht sie an der berüchtigten Partymeile auf Mallorca auf der Bühne. Vergangenes Jahr erhielt Glück dann ein besonderes Angebot, über das sie nun mit Barbara Schöneberger (52) im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" gesprochen hat.

"Du warst im 'Playboy' und hast tolle Fotos gemacht", schwärmt die Moderatorin dort von den Aufnahmen ihres Gasts. Isabel Gülck, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heißt, zierte im August 2025 das Cover des berühmten Männermagazins. Eine Entscheidung, die offenbar auch Glück selbst überraschte. So erinnert sie sich an ein früheres Interview zurück, in dem sie auf den Playboy angesprochen noch klarstellte: "Würde ich niemals machen!"

Als vor einem Jahr schließlich das Angebot kam, sagte die 35-Jährige aber doch zu. Und während sich Schöneberger im Podcast als echter Fan ihrer Fotos outet ("Ich fand deine Fotos wirklich besonders toll!"), berichtet Glück, dass ihr Ehemann, Mallorca-Gastronom Carlos Lucio, anfangs wenig begeistert gewesen sei. "Ich glaube, in Spanien hat der 'Playboy' nochmal einen anderen Ruf als in Deutschland." Am Ende habe ihr Mann sie aber bei ihrer Entscheidung unterstützt. Auch, wenn die Sängerin vermutet: "Ich glaube, er hat sie (Anmerk. d. Red. die Fotos) sich bis heute nicht angeschaut. Bis aufs Cover hat er, glaube ich, noch nichts gesehen."

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Dabei war Glück an der Gestaltung der Shootings aktiv beteiligt. Sie habe sich vorher "viele Gedanken gemacht, dass auch etwas von meiner Persönlichkeit rüberkommt" und auch die Location – eine Finca auf Mallorca – sei in Absprache mit der Sängerin ausgewählt worden. Dort zeigte sich die Sängerin von ihrer sportlichen Seite – mit Rollschuhen und Boxsack. Eine Darstellung, an der auch Schöneberger Gefallen findet: "So würde ich mich auch gerne inszenieren", erklärt sie nachdenklich.

Barbara Schöneberger spricht über frühere Foto-Shootings

Glück hakt direkt bei Schöneberger nach: "Würdest du dich jemals ... Ne, du würdest das nicht machen, oder?" Mit ihrer Vermutung liegt die 35-Jährige richtig, denn Schöneberger stellt klar: "Bei mir geht's jetzt nicht mehr." Ein Grund dafür sei ihre Familie: "Ich habe auch Kinder, das will ich denen wirklich nicht antun", erklärt die Moderatorin.

Die 52-Jährige wird noch deutlicher und stellt klar: "Jetzt mal ganz ehrlich, wenn die Frauen dann immer sagen 'Meine Familie war total stolz auf mich' – kein Kind zwischen zehn und 30 findet das geil!" Schönebergers Fazit ist eindeutig: "Das geht einfach nicht!"

Doch auch, wenn die 52-Jährige nie in dem Männermagazin zu sehen war, verrät sie an ihren Gast gewandt: "Ich habe mich da mal so rangerobbt, in deinem Alter." Damals habe sie für Zeitungen wie "FHM" und "Maxim" posiert – und das gerne auch mal etwas freizügiger.

Rückblickend findet sie: "Ich hätte noch viel mehr Leuten alles zeigen sollen. Ich habe mich völlig – total falschermaßen – zurückgehalten", korrigiert sich aber im gleichen Atemzug wieder: "Das kann man jetzt auch nicht sagen, aber ich hätte noch mehr Leuten zeigen sollen, wie super alles war." Ihrem Gast rät sie daher: "Genieß es, ehrlich!"

Reibereien in der DSDS-Jury? Isi Glück packt über Dieter Bohlen aus
Isi Glück ist Teil der aktuellen Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger hat sie erzählt, was sie bei der Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen und Bushido überrascht hat und wie sie zu der teils harten Kritik ihrer Jury-Kollegen steht.
Einblicke
Isi Glück

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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