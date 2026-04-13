"Der Teufel trägt Prada 2": Meryl Streep trifft Vorbild Anna Wintour persönlich

Das Original von "Der Teufel trägt Prada" kam 2006 in die Kinos, und seither gilt Anna Wintour als das Vorbild der Rolle der Miranda Priestly, gespielt von Meryl Streep. Die Fortsetzung des Films startet am 30. April in den deutschen Kinos. Es ist bemerkenswert, dass Wintour selbst im Zentrum der Kampagne steht, obwohl sie im Film nicht auftritt.

Wintour erzählte in einem Interview, dass sie eine enge Beziehung zu Streep pflege. Sie habe Streep angerufen, um sich nach den Gerüchten zur Fortsetzung zu erkundigen. Streep habe ihr anvertraut, dass der Film gut werden könnte, nachdem sie das Drehbuch gelesen hatte.

Meryl Streep und Anna Wintour begegnen sich Die beiden 76-Jährigen wurden im Video der „Vogue“ gemeinsam im Aufzug gezeigt. Diese ikonische Szene verbindet die Inszenierung der Modewelt im Film mit der realen Welt des Business. Die Zusammenarbeit wird teilweise stark kritisiert, viele Fans feiern jedoch die Kombination aus Meryl Streep und Anna Wintour.

Start von "Der Teufel trägt Prada 2" in Deutschland Ungeachtet der Meinungen ist die Beteiligung von Wintour ein cleverer Marketing-Coup, der viel Aufmerksamkeit für den Film erzeugt. Trotz Kritik ist diese Verbindung für viele Anhänger ein gefeierter Aspekt der Filmveröffentlichung.

Der Hype um die Fortsetzung und die prominente Werbung verstärken das Interesse an dem Film, der bereits 20 Jahre nach dem Original ein großes Publikum erwartet.

Ein elektrisierendes Aufeinandertreffen Das Aufeinandertreffen zwischen Streep und Wintour hat in der Filmwelt für Furore gesorgt. Es bleibt spannend, wie „Der Teufel trägt Prada 2“ von den Fans aufgenommen wird und ob die reale Modeikone Wintour weiterhin in Verbindung mit der Filmfigur Priestly wahrgenommen wird.



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