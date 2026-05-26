Neuer James Bond? Idris Elba enthüllt Wahrheit hinter den 007-Gerüchten

Seitdem Daniel Craig bekanntgegeben hat, als James Bond abtreten zu wollen, wird über seine Nachfolge spekuliert. Lange der hartnäckigste Kandidat in der Gerüchteküche: Idris Elba. Der Star aus Drama-Serien wie "The Wire" (2002-2008) und "Luther" (2010-2019) sowie Kinofilmen wie "Avengers: Infinity War" (2018) und "Mandela – Der lange Weg zur Freiheit" (2013) brächte die Erfahrung und Klasse mit, die es für die Darstellung des legendären Geheimagenten braucht. Auch Spekulationen darüber, dass der nächste Bond schwarz sein würde, gaben den Gerüchten Antrieb.

Vielen galt es als Frage der Zeit, bis Elba als Craigs Nachfolger bekanntgegeben würde. Umso überraschender ist daher, was der Schauspieler, der sich lange über die Spekulationen zur Suche nach dem neuen Agenten 007 ausgeschwiegen hat, nun in einem Interview mit dem Magazin "People" verraten hat: Er sei niemals auch nur "im Rennen" gewesen. "Mein Name wird nicht vorgeschlagen, auf keinen Fall", sagte der 53-Jährige. "Sie suchen jemand Jüngeren. Und ich wünsche ihnen alles Glück der Welt."

Casting-Prozess hat offiziell begonnen Erst Mitte Mai hatte Amazon MGM Studios verkündet, dass "die Suche nach dem nächsten James Bond" offiziell angelaufen sei. Mit Nina Gold hat das Unternehmen, das sich die kompletten kreativen Rechte an der Franchise im Februar 2025 gesichert hat, nun eine Verantwortliche für das Casting eingestellt. "Zwar haben wir nicht vor, spezifische Details während des Casting-Prozesses zu kommentieren", heißt es in einem Statement. "Dennoch freuen wir uns darauf, 007-Fans neue Entwicklungen mitzuteilen, sobald die Zeit dafür gekommen ist."

Nina Gold gehörte bei den Academy-Awards zu den ersten Nominierten der neuen Oscar-Kategorie für das beste Casting. Nominiert war sie für ihre Arbeit an Chloé Zhaos "Hamnet". Auch andere wichtige Posten in der Produktion des nächsten Bond-Films sind bereits besetzt. So wird Denis Villeneuve ("Dune", "Arrival") die Regie übernehmen und das Drehbuch schreibt Steven Knight ("Spencer", "Peaky Blinders").

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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