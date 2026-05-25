Ethan Hawke über Ängste und Leidenschaft: "Immer auf der Reise"

Er gehört zu den Schauspielern, die sich nie festlegen lassen. Western, Drama, Horror – Ethan Hawke hat in seiner Karriere fast alles gespielt. Und doch wirkt er heute weniger wie ein Star – sondern eher wie jemand, der noch immer auf der Suche ist.

"Ich glaube, wir denken immer, wir kommen irgendwann an einen Punkt, an dem alles in Ordnung ist", sagte Hawke im Interview mit der Agentur teleschau. Doch genau daran glaubt er längst nicht mehr. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir immer auf der Reise sind." Stillstand ist für den 55-jährigen keine Option. "Wenn ich immer nur die gleichen Rollen spielen würde, würde ich auch immer die gleiche Performance abliefern", sagte er. Deshalb zieht es ihn immer wieder in neue Welten – auch in dunklere.

Mit "The Black Phone 2" (zu sehen bei Sky Cinema und über WOW) kehrte er erneut ins Horror-Genre zurück – in eine Welt, die ihn lange abgeschreckt hat. "Ich wollte eigentlich nie den Bösewicht spielen", erzählte er im Gespräch, das zum Kinostart stattfand. Zu groß sei die Gefahr gewesen, darauf reduziert zu werden. "Aber irgendwann hat mich die dunkle Seite dann doch angezogen."

"Ich kenne großartige Schauspieler, die nie eine Hit-Serie hatten – und trotzdem alles geben" Was ihn heute am Horror reizt, sei weniger das Grauen selbst – sondern das Gefühl dahinter. "Das Unbekannte macht uns Angst", sagte Hawke. Die Dunkelheit. Das, was wir nicht verstehen können. "Deshalb funktionieren Figuren wie Darth Vader so gut – man sieht sie, aber man kann sie nicht wirklich greifen." Eine Angst, die tief sitzt. "Der Ozean, das Weltall – all diese Dinge, die wir nicht wirklich begreifen können."

Nach Jahrzehnten im Geschäft hat sich sein Blick auf Hollywood verändert. "Wenn du in diesen Beruf gehst, um berühmt oder reich zu werden, wirst du nie zufrieden sein", sagt er. Für ihn zählt etwas anderes. Leidenschaft. Neugier. Und die Bereitschaft, sich immer wieder neu einzulassen. "Ich kenne großartige Schauspieler, die nie eine Hit-Serie hatten – und trotzdem alles geben. Es ist egal, ob du an einer Schule unterrichtest oder auf einer großen Bühne stehst – wenn dein Herz am richtigen Fleck ist, hat es denselben Wert."

Vielleicht ist genau das der Grund, warum er bis heute nicht aufgehört hat. "Ich habe mich so sehr in diesen Beruf verliebt, dass ein ganzes Leben nicht ausreicht, um alles zu entdecken", sagte Ethan Hawke "Wenn du etwas liebst, wird es dir nie langweilig." Für den US-Star ist Schauspiel längst kein Ziel mehr. Sondern ein Prozess. Einer, der sich verändert – genau wie er selbst. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum er immer noch da ist. Nicht, weil er muss. Sondern weil er es will.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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