Bob Dylans turbolentes Liebesleben: Musen, Affären und eine geheime Ehe

Als Bob Dylan einmal gefragt wurde, ob junge Männer, um Frauen kennenzulernen, lieber Maler oder Musiker werden sollten, antwortete er: "Wahrscheinlich weder noch. Wenn jemand dabei Frauen im Kopf hat, dann sollte er darüber nachdenken, Anwalt oder Arzt zu werden." Eine typische Bob-Dylan-Antwort: trocken, spöttisch, mit jener Mischung aus Ironie und Distanz, die ihn seit Jahrzehnten umweht. Aber auch wenn er seine Musik nie als "Mittel zum Zweck" sah, kann Dylan nicht verleugnen, dass er natürlich immer auch Frauen im Kopf hatte. Und obwohl er seit Jahrzehnten sein Privatleben konsequent vor der Öffentlichkeit abgeschirmt und sich fast nie zu früheren Beziehungen äußert, ist eines klar: Hinter dem Mythos Bob Dylan steht auch ein Mann, dessen Leben immer wieder von starken Frauen geprägt wurde, die ihn als Muse, Partnerin oder (geheime) Ehefrau begleiteten.

Noch bevor aus dem am 23. Mai 1941 geborenen Robert Zimmerman der Musiker Bob Dylan wurde, trat Echo Helstrom in sein Leben. Ende der 1950er-Jahre lernte der junge Dylan seine erste Freundin an der Highschool in Hibbing, Minnesota, kennen. Beide verband die Liebe zur Musik; sie hörten gemeinsam Rhythm and Blues und Country-Platten, teilten musikalische Entdeckungen und erste Träume.

Bei einem von seiner ersten öffentlichen Auftritten, in der Aula seiner Highschool, sang er ein Lied, das er mit der Zeile "I got a girl and her name is Echo" begann. Viele Fans glauben bis heute, dass Helstrom auch sein Lied "Girl From The North Country" inspiriert haben könnte. In seinen Memoiren schrieb Dylan über sie: "Alle sagten, sie sähe aus wie Brigitte Bardot – und das tat sie auch."

Suze Rotolo und Joan Baez: Zwei Frauen, die den jungen Dylan prägten Dylans erste wirklich prägende Liebe war jedoch Suze Rotolo. Anfang der 1960er-Jahre lernte er die junge Künstlerin und Aktivistin in New York kennen – eine Begegnung, die sein Leben verändern sollte. Nicht nur emotional, sondern auch politisch: Rotolo engagierte sich in der Bürgerrechtsbewegung und brachte Dylan mit gesellschaftlichen Debatten, Literatur und Kunst in Kontakt. In seinen Erinnerungen "Chronicles Vol. 1" beschrieb er die erste Begegnung mit fast poetischer Wucht: "Sie war das Erotischste, was ich je gesehen hatte."

Unter ihrem Einfluss schrieb Dylan einige seiner wichtigsten Protestsongs, darunter "Blowin' In The Wind" und "Masters Of War". Unvergessen blieb auch ihr gemeinsamer Auftritt auf dem Cover von "The Freewheelin' Bob Dylan" – Arm in Arm in einem verschneiten New York, ein Bild, das längst Popgeschichte ist. Sein wachsender Ruhm, private Spannungen und eine neue Liebe führten zum Ende der Beziehung.

Die neue Frau hieß Joan Baez – die Songwriterin war damals bereits ein Star, während Dylan noch um Anerkennung kämpfte. Baez unterstützte ihn früh, holte ihn auf ihre Bühnen und machte ihn einem größeren Publikum bekannt. Gemeinsam traten sie beim Newport Folk Festival auf und sangen 1963 beim historischen Marsch auf Washington.

Beruflich bildeten sie ein Traumpaar, privat wurde es bald kompliziert: Mit Dylans wachsender Berühmtheit – und dem ansteigenden Drogenkonsum in seiner Band – zerbröckelte die Beziehung. Auch ihre Karrieren entwickelten sich auseinander: Er wurde zum Folk-Star und zierte Magazincover, sie experimentierte mit Lyrik zu Orchesterbegleitung. Als Dylan Baez 1965 mit auf Tour nahm, ihr aber kaum Bühnenzeit gab, zerbrach auch diese Beziehung. Der gegenseitige Respekt aber blieb, Jahrzehnte später sagte Dylan über sie: "Joan Baez ist so willensstark wie kaum eine andere."

Eine Ehe – und zahlreiche Affären Als die Beziehung zu Ende ging, hatte Dylan ohnehin längst eine andere Frau kennengelernt: Sara Dylan, geboren als Shirley Noznisky. Die ehemalige Schauspielerin und Model arbeitete Mitte der 1960er-Jahre als Sekretärin in einer Filmproduktion, als sich ihre Wege kreuzten. 1965 heirateten beide heimlich – Sara war bereits mit dem ersten gemeinsamen Kind schwanger.

Es wurde Dylans längste und prägendste Beziehung. Vier gemeinsame Kinder gingen aus der Ehe hervor, darunter The-Wallflowers-Frontmann Jakob Dylan. Dylan adoptierte zudem Saras Tochter aus erster Ehe. Nach außen lebte das Paar zeitweise zurückgezogen – erst in Woodstock, später in Malibu. Doch hinter den Kulissen kriselte es. Dylan sprach später selbst von einem Punkt, an dem seine Frau ihn "nicht mehr verstand". Aus dieser Krise entstand laut vielen Beobachtern sein Meisterwerk "Blood On The Tracks" (1975) – ein Album voller Schmerz, Abschied und Melancholie. Auch Songs wie "Sara" oder "Sad-Eyed Lady Of The Lowlands" gelten als musikalische Liebesbriefe an sie.

1977 folgte die Scheidung. Nach dem Ende seiner ersten Ehe wurde Dylans Liebesleben unübersichtlicher. 1974 soll er eine Affäre mit Chris O'Dell gehabt haben, die als Tourmanagerin bei seiner "Rolling Thunder Revue"-Konzertreihe arbeitete. Fast gleichzeitig tauchten andere Namen auf: Der von Schauspielerin Sally Kirkland ("Anna ... Exil New York") etwa, die 2023 in einem Interview mit der "Daily Mail" ungewöhnlich offen über ihre Gefühle sprach: "Wir kamen Ende der 70er-Jahre zusammen, hatten Mitte der 80er-Jahre eine weitere Affäre und dann noch eine in den 90er-Jahren", erzählte Kirkland, die Dylan als "definitiv die Liebe meines Lebens" bezeichnete.

Auch eine andere Beziehung blieb lange verborgen: Dylan und Gospel-Legende Mavis Staples waren 1963 "eine Zeit lang ein Paar", nachdem sie sich Anfang der 60er-Jahre in einer Fernsehsendung in New York kennengelernt hatten, wie die Sängerin 2016 dem "Guardian" erzählte. "Wir schrieben uns Briefe hin und her, weil wir uns erst wieder sahen, wenn wir gemeinsam auf einem Festival auftraten", fügte sie hinzu. "Und wir knutschten!" Dylan machte ihr auch einen Heiratsantrag, doch Staples lehnte ab, da sie sich zu jung fühlte. Noch heute denke sie aber oft darüber nach, was passiert wäre, wenn sie geheiratet hätten: "Wenn wir ein paar kleine Racker gehabt hätten, wie unser Leben dann wohl aussehen würde. Die Kinder würden jetzt singen, und Bobby und ich würden uns gegenseitig stützen."

"Einer der brillantesten und zugleich bescheidensten Männer" Auch von seiner letzten bekannten Beziehung wussten selbst eingefleischte Fans lange nichts: 1986 heiratete Dylan heimlich seine Backgroundsängerin Carolyn Dennis, noch im selben Jahr wurde ihre gemeinsame Tochter Desiree geboren. Was heute wie ein kaum haltbares Geheimnis klingt, blieb damals tatsächlich verborgen – bis 2001. Erst eine Biografie machte öffentlich, dass Dylan ein zweites Mal verheiratet gewesen war und eine weitere Tochter hatte.

Dennis widersprach damals sofort dem Eindruck, Dylan habe seine Familie versteckt: "Bob und ich haben uns aus einem einfachen Grund dafür entschieden, unsere Ehe privat zu halten – um unserer Tochter eine normale Kindheit zu ermöglichen", erklärte sie. 1992 wurde die Ehe geschieden, die Beziehung zu seiner Tochter scheint aber intakt zu sein: Zu seinem 80. Geburtstag postete Desi Dennis-Dylan ein Foto der Folk-Ikone bei Instagram und schrieb, dass ihr Vater der Mensch sei, den sie am liebsten zum Lachen bringe, "einer der brillantesten und zugleich bescheidensten Männer, die ich je kennengelernt habe, und diese Welt kann sich glücklich schätzen, ihn zu haben. Einfach gesagt: Ich weiß, dass mein Vater vielen Menschen sehr viel bedeutet ... aber mir bedeutet er einfach alles."