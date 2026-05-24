Home News TV-News

"Alles steht Kopf 2": Kritik zum Animationsfilm über Emotionen

Free-TV-Premiere bei SAT.1

"Alles steht Kopf 2": Neue Emotionen in der Kommandozentrale

24.05.2026, 07.04 Uhr
von Jonas Decker
SAT.1 zeigt erstmals im Free-TV das Sequel "Alles steht Kopf 2". Die neue Kommandozentrale in Rileys Kopf wartet mit Emotionen wie Zweifel und Neid auf.
Alles steht Kopf 2
Die Emotionen Kummer, Freude, Ekel, Angst und Wut (von links) spielten im ersten Film schon ziemlich verrückt. In "Alles steht Kopf 2" wird jetzt alles noch chaotischer.  Fotoquelle: 2026 Disney/Pixar
Alles steht Kopf 2
Einer der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten: SAT.1 zeigt "Alles steht Kopf 2" als Free-TV-Premiere.  Fotoquelle: 2026 Disney/Pixar
Alles steht Kopf 2
Neue Emotionen in der Kommandozentrale: In "Alles steht Kopf 2" drücken auch (von links) Peinlich, Zweifel, Neid und Ennui (Null Bock) die Knöpfe.  Fotoquelle: 2026 Disney/Pixar
Alles steht Kopf 2
Sie werden so schnell groß: In "Alles steht Kopf" war Riley noch ein kleines Kind, inzwischen ist sie im Teenageralter angekommen.  Fotoquelle: 2026 Disney/Pixar
Alles steht Kopf 2
Ekel, Kummer und Co. sind nicht gerade begeistert, als in "Alles steht Kopf 2" plötzlich ein paar neue Emotionen auftauchen.  Fotoquelle: 2026 Disney/Pixar

Einer der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten und nebenbei auch ein äußerst gelungenes Sequel: SAT.1 zeigt "Alles steht Kopf 2" erstmals im Free-TV. Neben Wut, Freude, Kummer, Angst und Ekel drücken jetzt auch Zweifel, Neid, Null Bock und Peinlich die Knöpfe in der Kommandozentrale.

SAT.1
Alles steht Kopf 2
Animation • 24.05.2026 • 20:15 Uhr

"Was geht nur in ihrem Kopf vor?" – An dieser Frage verzweifeln Eltern immer wieder, wenn sie auf ihre Kinder blicken. Wenn die Kleinen unverhältnismäßig patzig sind, oder unerklärlich niedergeschlagen, oder einfach völlig überdreht. 2015 lieferten Disney und Pixar eine Art Erklärungsansatz für das Gefühlswirrwarr junger Menschen, mit personifizierten Emotionen, die im Gehirn die Knöpfe drücken: "Alles steht Kopf". Neun Jahre später erhielt das preisgekrönte Meisterwerk schließlich eine Fortsetzung, die ebenfalls zum Hit avancierte: "Alles steht Kopf 2" lockte knapp 1,7 Milliarden Menschen in die Kinos und wurde so zum zwischenzeitlich erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten (inzwischen wurde die Produktion von "Zoomania 2" und dem chinesischen Film "Ne Zha 2" übertrumpft). Jetzt ist die Coming-of-Age-Geschichte als Free-TV-Premiere bei SAT.1 zu sehen.

Ein Umzug in eine neue Stadt, Stress in der Schule, Streit mit den Eltern: In "Alles steht Kopf" hatte die damals elfjährige Riley viel zu verarbeiten, und so herrschte auch in der Kommandozentrale in ihrem Kopf ein großes Durcheinander. Abgestürzte Persönlichkeitsinseln, schädliche Kernerinnerungen und das Langzeitgedächtnis als undurchdringliches Labyrinth: Der Film fand 2015 viele originelle Wege, um das Chaos im Kopf zu veranschaulichen; "Alles steht Kopf" war zugleich sehr unterhaltsam und pädagogisch wertvoll. Völlig zurecht wurde dieser wohl beste "neue" Disney-Stoff der letzten zehn Jahre (also kein Prequel oder Sequel) mit einem Oscar als bester Animationsfilm ausgezeichnet.

Derzeit beliebt:
>>"Terra X: La Palma – Protokoll eines Vulkanausbruchs": Alles zur Katastrophe von 2021
>>"Tatort: Königinnen": Kritik zum Krimi mit Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec
>>"The Fall Guy": Kritik zur Actionkomödie mit Ryan Gosling und Emily Blunt
>>So lebt "Colt für alle Fälle"-Star Lee Majors heute

Neues Emotionspersonal: Zweifel, Neid, Null Bock und Peinlich

Und jetzt? Jetzt wird alles noch viel abenteuerlicher und komplizierter als im Vorgängerfilm: In "Alles steht Kopf 2" steckt Riley mitten in der Pubertät, der aus Kinder- und Elternsicht heikelsten Phase des Heranwachsens. Das Drehbuch stammt von Meg LeFauve, die auch schon bei "Alles steht Kopf" mitwirkte. Kelsey Mann inszenierte die ebenso witzige wie rührende Fortsetzung, die wie schon der Vorgänger hervorragende Kritiken erntete und wieder für einen Oscar als bester Animationsfilm nominiert war.

Nicht mehr Kind, noch nicht erwachsen, irgendwo dazwischen: Im Teenageralter verändert sich die Persönlichkeit in vielen Punkten ganz entscheidend und dieser Wandel ist auch in "Alles steht Kopf 2" mit großen Umbauarbeiten verbunden. Die bereits aus dem ersten Film bekannten Emotionen Wut, Freude, Kummer, Angst und Ekel erhalten eine neue Kommandozentrale, und auch ein paar neue Kolleginnen und Kollegen stoßen zum Team: Zweifel, Neid, Ennui (Null Bock) und Peinlich. Und sie alle haben eine Menge zu tun: Für Riley steht der Wechsel auf die Highschool an ...

Alles steht Kopf 2 – So. 24.05. – SAT.1: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Nur noch ein einziges Mal – It Ends With Us": Kritik zum Drama mit Blake Lively auf Sat.1
Skandaldrama
Blake Lively vs. Justin Baldoni
"Jakobs Ross": Kritik zum Drama mit Luna Wedler auf ARTE
Emanzipationsdrama
Jakobs Ross
"Dune: Part Two": Kritik zum Blockbuster von Denis Villeneuve bei RTL
Sci-Fi-Meisterwerk
Dune: Part Two
Disney kündigt "Ahsoka"-Rückkehr für Anfang 2027 an – und Anakin Skywalker ist wieder mit dabei
"Ahsoka" Staffel 2 bestätigt
Star Wars: Ahsoka
Mega-Erfolg: "Der Teufel trägt Prada 2" stürmt die Kinos
Kino-Highlight
Emily Blunt, Meryl Streep und Anne Hathaway lachen auf dem roten Teppich.
Jochen Schropp über seine Ehe-Aus: "Die Trennung ging ja nicht von mir aus"
Trennungsschmerz
"Zwischen den Zeilen"
"A Haunting in Venice": Der Start der Agatha-Christie-Adaption mit Kenneth Branaghs
RTL Free-TV-Premiere
A Haunting in Venice
Trash oder Satire? "Starship Troopers" spaltet die Gesellschaft
Kultfilm-Debatte
Starship Troopers
"Renfield": Der Start der Dracula-Adaption mit Nicolas Cage
ProSieben Free-TV-Premiere
Renfield
"Godzilla X Kong: The New Empire": Der Start der Godzilla-Fortsetzung mit Rebecca Hall
RTL Free-TV-Premiere
Godzilla x Kong: The New Empire
"Der Fuchs": Eine tierische Freundschaft in Zeiten des Krieges
Berührende Kriegsgeschichte
Der Fuchs
Andrea Kiewel spricht über ihr Privatleben in Israel
„Fernsehgarten“-Moderatorin
Andrea Kiewel in einem weißen Oberteil.
Angelo Kelly enthüllt Streit mit der "Bravo"!
Bravo-Skandal
70 Jahre Bravo - Das große Jubiläum
Ex-Kollege teilt gegen Giovanni Zarrella aus: „Für keine fünf Cent gut gesungen“
Bro’Sis-Zoff
Giovanni Zarrella steht auf der Bühne und schaut ernst.
Bob Dylan: Die rätselhafte Legende wird 85
Ein Blick auf sein außergewöhnliches Leben
Bob Dylan
"Anatomie eines Falls": Sanda Hüller und ein mysteriöser Todesfall
Krimidrama im Free-TV
Anatomie eines Falls
"The Outsiders": Als Tom Cruise noch ein Außenseiter war
Hollywood-Sprungbrett
Die Outsider: Rebellen ohne Grund
BRAVO-Therapeutin Jutta Stiehler im Interview: "Sie wollten sehen, wie Körper von Gleichaltrigen denn so ausschauen"
Dr. Sommer - Sexualaufklärung
BRAVO-Therapeutin Jutta Stiehler
Irritation im Podcast: Trinkt Judith Rakers wirklich Urin?
Podcast-Eklat
Judith Rakers
Sie war zweimal Bond-Girl: Was macht eigentlich Maud Adams?
Bond-Girl-Legende
James Bond 007 - Octopussy (1983)
DFB-Pokalfinale: Bayern gegen Stuttgart im ARD-Showdown
Sportschau
DFB-Pokalfinale FC Bayern München - VfB Stuttgart
ARTE-Dokumentation "Venedigs goldenes Zeitalter – Glanz und Gewalt"
Venedigs Geschichte
Venedigs goldenes Zeitalter - Glanz und Gewalt
So werden die neue Folgen der Crime-Serie "Elsbeth" bei Kabel Eins
2. Staffel startet
Carra Patterson
Neues Gesicht in ZDF-Kultserie "Wilsberg": Tessa Tilker ermittelt
Krimi
Wilsberg - Einer von uns
Die Toten Hosen: So ist die ARD-Dokumentation über ihr letztes Album
Rocklegende
Die Toten Hosen - Das letzte Album
Tom Schilling hört auf sein inneres Kind: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Achtsam morden", Staffel 2
Vanessa Loibl über „Stardust Hotel“: „Nia ist auf jeden Fall auch ein Schlitzohr“
Im Interview
Vanessa Loibl lächelt.
Fußball-WM 2026: Alle Spiele der deutschen Mannschaft in der Übersicht
Fußball-Weltmeisterschaft
Leroy Sane / Nico Schlotterbeck 7 Kai Havertz / Leon Goretzka / Jonathan Tah / Oliver Baumann , vorne von links: David Raum / Florian Wirtz / Joshua Kimmich / Angelo Stiller / Serge Gnabry posieren für ein Gruppenfoto.
"Es gab kein Warnsignal": TV-Star spricht über Krebsdiagnose
Krebsdiagnose
Uwe Herrmann
DFB-Kader komplett: Diese 26 Spieler nimmt Julian Nagelsmann mit zur WM
WM 2026
Der Kader der deutschen Nationalmannschaft in kleinen Bildern nebeneinander gereiht.