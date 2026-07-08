Von der DDR-Schwimmerin zum ZDF-Star: So sah Andrea Kiewel früher aus

Andrea 'Kiwi' Kiewel wurde am 10. Juni 1965 im Ostteil Berlins geboren. Schon als Kind fiel ihr sportliches Talent auf: Sie besuchte die Kinder- und Jugendsportschule "Werner Seelenbinder" in Berlin-Alt-Hohenschönhausen und schwamm in den 1980er-Jahren für die DDR-Jugendnationalmannschaft. Nach dem Abitur nahm Kiwi 1983 ein Studium in Sport und Deutsch an der Clara-Zetkin-Schule in Berlin auf. In den Sommermonaten 1989 und 1990 arbeitete sie zudem als Rettungsschwimmerin auf Usedom.

Andrea Kiewel: Vom Schwimmtalent zur bekannten TV-Moderatorin Ihre Fernsehkarriere startete Kiewel 1990 – im letzten Jahr des DDR-Fernsehens. Nach dessen Auflösung wechselte sie zum Berliner Regionalsender FAB, wo sie das Format „Fenster aus Berlin“ moderierte. Zwischen 1993 und 2000 stand sie beim Sat.1-Frühstücksfernsehen vor der Kamera und übernahm 1997 zudem kurzzeitig die Moderation der Esoteriksendung „Talk X“ auf ProSieben.



Andrea Kiewel (l) und Patricia Fernandez moderierten gemeinsam das Sat.1-Frühstücksfernsehen. (Foto: picture-alliance/ ZB | Günter Gueffroy)

Andrea Kiewel prägt den "Fernsehgarten" seit 2000 Bereits ab dem Jahr 2000 moderierte Kiewel den ZDF-"Fernsehgarten" – es ist bis heute ihre bekannteste Moderation. Auch ihre Schwangerschaft im Jahr 2001 konnte sie nicht von ihrem Auftrag abhalten. Noch im gleichen Jahr stand sie für die damalige ZDF-Spielshow "Jede Sekunde zählt" vor der Kamera.



Schon vor 25 Jahren moderierte Andrea Kiewel das beliebte Sonntagsformat im ZDF. (Foto: picture-alliance / dpa | Joerg Carstensen)

Von September bis Dezember 2004 moderierte sie außerdem das SAT.1-Format "Kämpf um Deine Frau!". Die Show drehte sich um Männer, die ihren Partnerinnen fremdgegangen waren und deshalb verlassen wurden. In der Show zogen die Kandidaten mit ihre Verflossenen in ein Camp und versuchten, ihre Frauen zurückzugewinnen.

(Foto: picture alliance / nordphoto | nph / Witke)

Kiewels ZDF-Aus wurde zur kurzen Karrierepause Nach Vorwürfen der Schleichwerbung kündigte das ZDF 2007 den Vertrag mit Kiewel. Doch schon 2008 kehrte sie in der Quizshow "Gut zu wissen" zurück. Im gleichen Jahr an Silvester moderierte sie die ZDF-Hitparty und ab 2009 dann erneut den Fernsehgarten.

Von 2009 bis 2011 war Kiewel in der Show "Einspruch – Die Show der Rechtsirrtümer" bei RTL zu sehen, in der sie den Anwalt Ralf Höcker zu rechtlichen Themen befragte.



(Foto: picture alliance / Sammlung Richter)

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