"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel": Kritik zum RTL-Krimi mit Hendrik Duryn

Basierend auf den Dünen-Krimis von Romanautor Sven Koch ermittelt Hendrik Duryn als Hauptkommissar Tjark Wolf seit 2023 in der RTL-Krimireihe "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi". Neun Filme sind bislang erschienen, zwei weitere befinden sich in der Entwicklung. Die Wartezeit bis zur fürs Frühjahr 2027 avisierten Ausstrahlung überbückt RTL unter anderem mit Wiederholungen der alten Filme. Nach dem dritten Film "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Tod auf dem Meer" in der Vorwoche, ist nun der vierte Film "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel", basierend auf dem Roman "Dünenfeuer", aus dem Jahr 2024 an der Reihe.

Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel Thriller • 07.07.2026 • 20:15 Uhr

Im Film von Dominic Müller (Regie) und Gregor Erler (Buch) wird das beschauliche Friesland von einer Reihe schwerer Raubüberfälle auf LKWs erschüttert. Kommissar Tjark Wolf (Hendrik Duryn) und seine Kolleginnen Femke Folkmer (Pia Barucki) und Ceylan Özer (Yasemin Cetinkaya) müssen bei ihren Ermittlungen mit Autobahnpolizistin Rena Fehmerling (Kristin Suckow) zusammenarbeiten. Als Tjark den Schäfer Leif (Jonas Lauenstein), der Zeuge eines Überfalls wurde und von der Beute profitieren wollte, retten möchte, wird er selbst abermals zum Gejagten.

Mit 3,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern spielte "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel" bei der Erstausstrahlung im Januar 2024 den bislang besten Wert der Reihe beim Gesamtpublikum ein. Dies entsprach einem Gesamtmarktanteil von 13,5 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe kam der Film auf 10,6 Prozent bei 0,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel – Di. 07.07. – RTL: 20.15 Uhr

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