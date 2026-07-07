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"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel": Kritik zum RTL-Krimi mit Hendrik Duryn

Krimi-Highlight

"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel": Kritik zum RTL-Krimi mit Hendrik Duryn

07.07.2026, 06.30 Uhr
von Elisa Eberle
Der vierte Film der "Dünentod"-Reihe, "Falsches Spiel", entfesselt Spannung auf RTL. Tjark Wolf und sein Team untersuchen spektakuläre LKW-Überfälle in Friesland. Ein Muss für Krimi-Fans!
"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel"
Femke Folkmer (Pia Barucki) und Tjark Wolf (Hendrik Duryn) ermitteln diesmal in einer Raubserie.   Fotoquelle: RTL / Stephan Rabold / MadeFor Film GmbH
"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel"
Rena Fehmerling (Kristin Suckow) von der Autobahnpolizei will die Verantwortlichen für den Überfall zur Rechenschaft ziehen.   Fotoquelle: RTL / Stephan Rabold / MadeFor Film GmbH
"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel"
Ceylan Özer (Yasemin Cetinkaya) spielt eine wichtige Rolle bei den Ermittlungen.   Fotoquelle: RTL / Gordon Muehle / MadeFor Film GmbH
"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel"
Der Schäfer Leif (Jonas Lauenstein) wird zufällig Zeuge eines Überfalls.   Fotoquelle: RTL / Stephan Rabold / MadeFor Film GmbH
"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel"
Der Polizeichef Hauke Berndsten (Florian Panzner) informiert sich über den Stand der Ermittlungen.   Fotoquelle: RTL / Stephan Rabold / MadeFor Film GmbH

Basierend auf den Dünen-Krimis von Romanautor Sven Koch ermittelt Hendrik Duryn als Hauptkommissar Tjark Wolf seit 2023 in der RTL-Krimireihe "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi". Neun Filme sind bislang erschienen, zwei weitere befinden sich in der Entwicklung. Die Wartezeit bis zur fürs Frühjahr 2027 avisierten Ausstrahlung überbückt RTL unter anderem mit Wiederholungen der alten Filme. Nach dem dritten Film "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Tod auf dem Meer" in der Vorwoche, ist nun der vierte Film "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel", basierend auf dem Roman "Dünenfeuer", aus dem Jahr 2024 an der Reihe.

RTL
Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel
Thriller • 07.07.2026 • 20:15 Uhr

Im Film von Dominic Müller (Regie) und Gregor Erler (Buch) wird das beschauliche Friesland von einer Reihe schwerer Raubüberfälle auf LKWs erschüttert. Kommissar Tjark Wolf (Hendrik Duryn) und seine Kolleginnen Femke Folkmer (Pia Barucki) und Ceylan Özer (Yasemin Cetinkaya) müssen bei ihren Ermittlungen mit Autobahnpolizistin Rena Fehmerling (Kristin Suckow) zusammenarbeiten. Als Tjark den Schäfer Leif (Jonas Lauenstein), der Zeuge eines Überfalls wurde und von der Beute profitieren wollte, retten möchte, wird er selbst abermals zum Gejagten.

Mit 3,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern spielte "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel" bei der Erstausstrahlung im Januar 2024 den bislang besten Wert der Reihe beim Gesamtpublikum ein. Dies entsprach einem Gesamtmarktanteil von 13,5 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe kam der Film auf 10,6 Prozent bei 0,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

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Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel – Di. 07.07. – RTL: 20.15 Uhr

"Die Toten vom Bodensee – Unter Wölfen": Kritik zum ZDF-Krimi mit Robert Stadlober
In der 15. Folge der Krimireihe "Die Toten vom Bodensee" ermitteln Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin im mystischen Bregenzer Wald, wo ein Mann in seiner Wolfsfalle tot aufgefunden wird. Die Frage lautet: Wer ist Wolf, wer Schaf?
Mystischer Krimi
"Die Toten vom Bodensee - Unter Wölfen"

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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