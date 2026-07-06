"Die Verräter" Staffel 4: TV-Start, Kandidaten und alle Infos zur RTL-Show

Bei "Die Verräter – Vertraue niemandem!" treffen Masken, Misstrauen und Manipulation auf die Welt des Reality-TV. Die RTL-Show erinnert an das heimische Gesellschaftsspiel "Werwölfe vom Düsterwald", das neben "Mord in der Disco" und "Tabu" schon so manche große Freundesrunde begeistert hat.

"Die Verräter" bei RTL: So läuft das Spiel im Schloss Das Konzept ist schnell erklärt: Prominente bewohnen seit 2023 alljährlich ein altes Schloss. Sonja Zietlow fungiert dabei auch 2026 wieder als Spielleiterin beziehungsweise Moderatorin. Nacht für Nacht ziehen die Verräter los – vier an der Zahl –, um ein Opfer auszuwählen. Dieses Jahr sind das erste Mal 18, anstatt 16 Prominente dabei.

Die Loyalen hingegen versuchen, die Verräter ausfindig zu machen und am Tage zu "verbannen". Natürlich wollen die Verräter das durch geschickte Manipulation und manche Lüge verhindern. Gekämpft wird zusätzlich um einen Silberschatz in Höhe von 50.000 Euro.

RTL-Erfolg "Die Verräter": Millionenpublikum für das Format Vorbild für dieses Spektakel ist die niederländische TV-Show "De Verraders". Es war schnell entschieden, dass das RTL-Erfolgsformat eine weitere Staffel bekommt, denn es performte sowohl im linearen TV als auch im Streaming herausragend. Ganze 4,2 Millionen Zuschauer lockte das Format vor die Bildschirme. Die vierte Staffel wurde bereits im Sommer 2025 gedreht.

"Die Verräter" Staffel 4: Kommen neue Regeln für die Loyalen? Gibt es beim beliebten Gesellschaftsspiel noch Zusatzrollen wie beispielsweise die Hexe, den Jäger, Amor oder die Seherin, so hält es das RTL-Format bisher etwas schlichter. Bislang gewannen im deutschen Fernsehen nur die Verräter.

Deshalb wird darüber beraten, ob man den Loyalen nicht mehr "Funktionen" gewährt. Denkbar wäre beispielsweise, eine Seherin einzuführen, wie es im niederländischen Vorbild bereits geschehen ist.

"Die Verräter" 2026: Diese Promis ziehen ins Schloss Der Cast für die vierte Staffel ist nun offiziell bestätigt. Erneut bilden die Kandidatinnen und Kandidaten eine bunte Mischung aus Sportlern, TV-Persönlichkeiten, Musikern oder Influencerin. Das ist der Cast:

Cathy Hummels

Max Kruse

Hardy Krüger

Tine Wittler

Ralph Morgenstern

Urs Meier

Peyman Amin

Maraijke Amado

Alexa Maria Surholt

Marcel Nguyen

Gabriel Kelly

Papis Loveday

Ania Niedieck

Philipp Fleiter

Ann-Kathrin Bendixen

Joelina Drews

Julia und Nina Meise "Die Verräter" Staffel 4: Start, Stream und Sendetermine bei RTL Staffel zwei war damals allein RTL+-Nutzern vorbehalten; von dieser Staffel wurde nur die erste Folge im linearen TV ausgestrahlt. Staffel eins und drei hingegen liefen auch im Free-TV. So ist es auch für die vierte Staffel geplant. Los geht die neue Staffel am 3. August auf den Pay-Plattformen RTL+, Sky und Wow. Die Folgen werden ab dem 17. August jeweils um 20:15 Uhr auch im Free-TV gezeigt. Das sind die Termine der Folgen:

Folge 1: Mo, 03.08. im Stream; Mo, 17.08. auf RTL

Folge 2: Mi, 05.08. im Stream; Di, 18.08. auf RTL

Folge 3: Mo, 10.08. im Stream; 19.08. auf RTL

Folge 4: Mi, 12.08. im Stream; Do, 20.08. auf RTL

Folge 5: Mo, 17.08. im Stream; Mo, 24.08. auf RTL

Folge 6: Mi, 19.08. im Stream; Di, 25.08. auf RTL

Folge 7: Mi, 26.08. im Stream; Mi, 26.08. auf RTL

Folge 8: Mi, 26.08. im Stream; Do, 27.08. auf RTL Du willst diese Sendung auf RTL+ streamen? Hol dir hier den vollen Zugriff und schau noch viele weitere Highlights!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels