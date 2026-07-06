RTL kündigt Rekord Dschungelcamp-Staffel an: Welcher Star macht mit?

Normalerweise dauert das RTL-Dschungelcamp traditionell 16 Tage, in der 19. Staffel, die vor vier Monaten mit dem umstrittenen Sieg von Gil Ofarim endete, waren es sogar 17 Tage. Für die 20. Ausgabe des Camp-Abenteuers kündigte RTL nun an, dass es die "längste Staffel ever" geben solle. Seither wird unter Fans und im Internet eifrig spekuliert: Geht das Dschungelcamp erstmals über volle drei Wochen? Oder sogar noch länger? Und welche Stars werden in der Rekordausgabe dabei sein?

Detailinformationen gab der Sender noch nicht heraus. Es wurde noch nicht einmal bestätigt, dass Sonja Zietlow (58) und Jan Köppen (43) erneut die Moderation übernehmen. Klar ist allemal: Weitere vier oder fünf Tage stellen die Camper vor besondere, körperliche wie mentale Herausforderungen. Drei Wochen bei Reis und Bohnen und permanentem Psycho-Stress könnten nicht jedem potenziellen Camper gut bekommen, und – zum Beispiel – auch zu einer Altersfrage werden.

Trotzdem werden schon einige Promi-Namen heiß gehandelt. Allen voran ist Aleks Petrovic (35) im Gespräch – vor allem, weil er sich quasi selbst bewarb und in einer Instagram-Story das Interesse an einer Teilnahme bekundete. Der umstrittene Realitystar ("Kampf der Realitystars", "Sommerhaus der Stars" und demnächst "Das große Promi-Büßen") könnte sich aber selbst um alle Chancen gebracht haben, nachdem er in "Prominent getrennt" (ebenfalls RTL) spektakulär gegenüber seiner Ex-Freundin Vanessa Nwattu ausrastete.

Geht Jimi Blue Ochsenknecht ins Dschungelcamp 2027? Es gibt weitere Stars, die sich eine Teilnahme vorstellen könnten. So sagte Jimi Blue Ochsenknecht (34, "Villa der Versuchung", "Promi Big Brother") in der neuen Staffel der Familien-Soap "Die Ochsenknechts", dass er dabei sein würde, sofern ihm RTL "ein gutes Angebot" machte. Auch Godfrey Egbon (35), der bei der diesjährigen Jubiläumsstaffel von "Germany's next Topmodel" Zweiter wurde, bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass das Dschungelcamp "natürlich eine Option für mich" sei.

"Im nächsten Jahr will ich dabei sein", sagte Schauspieler Frank Kessler (64, "Die Drei von der Tankstelle") schon im vergangenen Frühjahr. Außerdem zeigte sich auch Moderator Elton (55) nicht abgeneigt. "Ja, ich würde sofort ins Dschungelcamp gehen", sagte er – und schockierte damit sogar seinen Freund und Lehrmeister Stefan Raab (59).