Home News TV-News

RTL kündigt Rekord Dschungelcamp-Staffel an: Welcher Star macht mit?

Wer wird dabei sein?

RTL plant Dschungelcamp-Rekord und zahlreiche Stars wollen mitmachen

06.07.2026, 08.30 Uhr
von Jürgen Winzer
Die nächste Staffel von ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ verspricht ein Rekord zu werden. RTL kündigt die längste Staffel an und etliche Promis bekunden Interesse an der Teilnahme, darunter Jimi Blue Ochsenknecht und Aleks Petrovic.
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!
Bereit für einen Marathon? RTL kündigte für 2027 die "längste Staffel ever" für das Dschungelcamp an. Werden Jan Köppen und Sonja Zietlow als spitzzüngige Moderatoren am Start sein?  Fotoquelle: RTL / Pascal Bünning

Normalerweise dauert das RTL-Dschungelcamp traditionell 16 Tage, in der 19. Staffel, die vor vier Monaten mit dem umstrittenen Sieg von Gil Ofarim endete, waren es sogar 17 Tage. Für die 20. Ausgabe des Camp-Abenteuers kündigte RTL nun an, dass es die "längste Staffel ever" geben solle. Seither wird unter Fans und im Internet eifrig spekuliert: Geht das Dschungelcamp erstmals über volle drei Wochen? Oder sogar noch länger? Und welche Stars werden in der Rekordausgabe dabei sein?

Detailinformationen gab der Sender noch nicht heraus. Es wurde noch nicht einmal bestätigt, dass Sonja Zietlow (58) und Jan Köppen (43) erneut die Moderation übernehmen. Klar ist allemal: Weitere vier oder fünf Tage stellen die Camper vor besondere, körperliche wie mentale Herausforderungen. Drei Wochen bei Reis und Bohnen und permanentem Psycho-Stress könnten nicht jedem potenziellen Camper gut bekommen, und – zum Beispiel – auch zu einer Altersfrage werden.

Trotzdem werden schon einige Promi-Namen heiß gehandelt. Allen voran ist Aleks Petrovic (35) im Gespräch – vor allem, weil er sich quasi selbst bewarb und in einer Instagram-Story das Interesse an einer Teilnahme bekundete. Der umstrittene Realitystar ("Kampf der Realitystars", "Sommerhaus der Stars" und demnächst "Das große Promi-Büßen") könnte sich aber selbst um alle Chancen gebracht haben, nachdem er in "Prominent getrennt" (ebenfalls RTL) spektakulär gegenüber seiner Ex-Freundin Vanessa Nwattu ausrastete.

Derzeit beliebt:
>>Lola Weippert kritisiert Vorgenen im Reality-TV: "Das ist super gefährlich"
>>Legendärer TV-Richter: Alexander Hold kehrt zurück
>>„Das Sommerhaus der Stars“: Fielen diese Paare dem „Sommerhaus-Fluch“ zum Opfer?
>>“Die Verräter”: Das macht die deutsche Ausgabe anders als andere Länder!

Geht Jimi Blue Ochsenknecht ins Dschungelcamp 2027?

Es gibt weitere Stars, die sich eine Teilnahme vorstellen könnten. So sagte Jimi Blue Ochsenknecht (34, "Villa der Versuchung", "Promi Big Brother") in der neuen Staffel der Familien-Soap "Die Ochsenknechts", dass er dabei sein würde, sofern ihm RTL "ein gutes Angebot" machte. Auch Godfrey Egbon (35), der bei der diesjährigen Jubiläumsstaffel von "Germany's next Topmodel" Zweiter wurde, bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass das Dschungelcamp "natürlich eine Option für mich" sei.

"Im nächsten Jahr will ich dabei sein", sagte Schauspieler Frank Kessler (64, "Die Drei von der Tankstelle") schon im vergangenen Frühjahr. Außerdem zeigte sich auch Moderator Elton (55) nicht abgeneigt. "Ja, ich würde sofort ins Dschungelcamp gehen", sagte er – und schockierte damit sogar seinen Freund und Lehrmeister Stefan Raab (59).


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Das Sommerhaus der Stars": Urlaub am Original-Drehort
Reality-Drehort
Drohnenaufnahme des "Sommerhaus" Barlo samt Grundstück und Gehöft, umgeben von Feldern und Wäldern.
Coaching bis zum "ersten Mal": RTL adaptiert kontroverses britisches TV-Experiment
Sexuelle Premieren
"Virgin Island - Unberührt im Paradies"
"Die Verräter" Staffel 4: Start, Stream, Cast – was bisher bekannt ist
Intrigen im Schloss
Sonja Zietlow
Diese Stars kämpfen um Vertrauen bei "Die Verräter"!
Prominente im Verdacht
"Die Verräter"
Sportreporter Frank Buschmann verabschiedet sich von Instagram: "Ertrage ich nicht“
Social Media-Rückzug
Frank Buschmann
Neuer "Kaulitz & Kaulitz"-Trailer zeigt Bill Kaulitz auf Tuchfühlung mit Reality-Star
Emotionales Comeback
"Kaulitz & Kaulitz"
"Laser und Botox": Mit 50 spricht Lilly Becker offen über ihr Schönheitsgeheimnis
Beauty und Kritik
Lilly Becker
Reality mit Stil? Deshalb ist die RTL-Show "Die Verräter" so erfolgreich
Spannung, Taktik und Misstrauen
Sonja Zietlow bei "Die Verräter"
"Die Verräter" 2026: Diese Promis würden perfekt ins Schloss der Intrigen passen
Spannung im Schloss
Sonja Zietlow umgeben von vier Personen in Kutten.
"Die Verräter": Diese Promis könnten in der 4. Staffel dabei sein!
Promi-Reality-Format
Drei Verräter in Kutten.
TV-Reporterin berichtet über Wetterchaos bei Fußball-WM: "Plötzlich hieß es: Code Red!"
WM-Chaos
Mexiko gegen England
Nikeata Thompson schockiert Heidi Reichinnek mit Kindheitsgeschichte: "Finde ich halt irgendwie richtig krass"
Emotionales Podcast-Gespräch
Heidi Reichinnek
Nagelsmann geht, Klopp kommt? Thomas Hitzlsperger äußert Kritik
DFB-Trainerwechsel
Jürgen Klopp / Thomas Hitzlsperger
"Tagebücher eines Missbrauchs": Der Kampf um Gerechtigkeit
Oscar-nominierter Dokumentarfilm
"Tagebücher eines Missbrauchs"
Albtraum im Urlaub: "Die letzte Nacht in Palermo" erstmals im Free-TV
Italienischer Thriller
"Die letzte Nacht in Palermo"
Das macht Bettina Böttinger heute
Talkshow-Legende wird 70
Bettina Böttinger wird 70
Dwayne Johnsons waghalsiger Plan in "Snitch"
Dwayne Johnson
Snitch - Ein riskanter Deal
Dolly das Klonschaf: Ein Meilenstein der Wissenschaft
Klonrevolution
Dolly
"Steirergeld": Ein Fall, viele Verdächtige
Achter "Landkrimi"
"Steirergeld"
"Nach fünf im Urwald": Franka Potentes erste Hauptrolle hatte es in sich
Aufbruchstimmung pur
Nach fünf im Urwald
Sylvester Stallone: Darum ist er mit 80 immer noch topfit
Stallone bleibt aktiv
Sylvester Stallone
Ronja Forcher und ihr Weg zu einer neuen Figur
"Bergdoktor"-Star verliert Pfunde
Ronja Forcher
Esther Sedlaczek über ihren Zusammenbruch nach Depression: "Ich dachte, ich falle gleich um"
Vor der WM 2026
Esther Sedlaczek
Frank Schöbel: Der Superstar der DDR und seine großen Pläne
DDR-Musikikone
Frank Schöbel
Nach Vorfall vor laufenden Kameras: ZDF-Fernsehgarten verbietet Alkohol
Video ging viral
Die Top 10 der bestverdienenden, deutschen Fußballspieler 2026
Wer ist der Spitzenreiter?
"That's My Style": Die Umstyling-Show mit Susan Sideropoulos im ZDF
Umstyling-Show
"That's My Style"
"Wer einmal stirbt dem glaubt man nicht": Kritik zur bissigen Komödie mit Heino Ferch
Lebendige Geister
Wer einmal stirbt dem glaubt man nicht
"Disco Sex Machine – Die Geburt des Porn Chic": Kritik zur Dokumentation auf ARTE
Disco und Pornografie
Disco Sex Machine - Die Geburt des Porn Chic
"plan b: City vibes – Wie machen wir unsere Städte sicherer?": Kritik zur ZDF-Reportage
Sicherheitslösungen
"plan b: City vibes - Wie machen wir unsere Städte sicherer?"