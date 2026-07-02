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Diese Stars kämpfen um Vertrauen bei "Die Verräter"!

Prominente im Verdacht

Diese Stars kämpfen um Vertrauen bei "Die Verräter"!

02.07.2026, 14.37 Uhr
von Franziska Wenzlick
"Die Verräter" kehrt mit der vierten Staffel zurück. Sonja Zietlow moderiert erneut, während Stars wie Tine Wittler und Peyman Amin sich dem spannenden TV-Experiment stellen. Der Start ist im August auf RTL+.
"Die Verräter"
Sonja Zietlow präsentiert einmal mehr "Die Verräter".  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
"Die Verräter"
18 Stars stellen sich ab August der vierten Runde des TV-Experiments.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius

"Die Verräter – Vertraue niemanden" avancierte nicht nur zum Publikumserfolg, sondern heimste RTL 2024 sogar den Deutschen Fernsehpreis ein. Kein Wunder, dass das Format nun in die inzwischen vierte Staffel geht. Dann ist auch ein altbekanntes Gesicht wieder dabei: Sonja Zietlow führt wie gewohnt als Moderatorin durch das TV-Format. Nun ist zudem bekannt, welche Prominenten sich diesmal dem TV-Experiment stellen.

In einem Instagram-Video stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten selbst vor. "Mein Einsatz in vier Schlosswänden lautet: Verräter enttarnen – oder doch vielleicht lieber Loyale ermorden", kündigt etwa "Einsatz in 4 Wänden"-Star Tine Wittler an, deren TV-Comeback in der Kommentarspalte des Beitrags für besonders große Begeisterung sorgt. Ebenfalls mit von der Partie: Ex-"Germany's Next Topmodel"-Juror Peyman Amin, der auf die ProSieben-Castingshow anspielt: "Ich habe heute leider kein Todesurteil für dich. Aber vielleicht doch?"

Sportfans dürfen sich indessen auf Ex-Schiedsrichter Urs Meier und Profikicker Max Kruse freuen. Während Letzterer bereits Reality-Erfahrung bei "Promi Big Brother" sammeln durfte, ist die Schweizer Schiri-Legende erstmalig in einem einschlägigen Format zu sehen.

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Zahlreiche Promis sind dabei

Doch auch die restliche Besetzung der TV-Mischung aus Spiel- und Realityshow kann sich sehen lassen. So sind neben den "Let's Dance"-Stars Gabriel Kelly und Ann-Kathrin Bendixen auch die Schauspieler Hardy Krüger jr. ("Gegen den Wind"), Alexa Maria Surholt ("In aller Freundschaft") und Ania Niedieck ("Alles was zählt") Teil des Casts. Ebenfalls die Ehre geben sich die Moderatorinnen Marijke Amado und Cathy Hummels sowie ihr Kollege Ralph Morgenstern. Komplettiert wird die Runde von Kunstturner Marcel Nguyen, True-Crime-Podcaster Philipp Fleiter, Model Papis Loveday und Jürgen Drews' Tochter Joelina Drews.

Zudem sind die Models Julia und Nina Meise Teil der Sendung – und als Zwillinge womöglich sogar das erste Zweiergespann, das sich der Herausforderung stellt. "Doppelt hält bekanntlich besser, aber lügt doppelt auch besser? Das müsst ihr herausfinden", kündigen die "Twinfluencer" an.

Starten soll die neue Staffel am Montag, 3. August, bei RTL+. Die lineare Ausstrahlung bei RTL folgt ab Montag, 17. August. Bei "Die Verräter" werden ohne das Wissen der Mitspielenden einige Teilnehmende zu "Verrätern" bestimmt, der Rest der Gruppe besteht aus "Loyalen". Bei "Verbannungsrunden" schließen die Stars einen Mitspieler aus. Zudem ist es an den Verrätern, pro Nacht einen Loyalen auszuschalten. Das Spielprinzip der RTL-Show ähnelt dem beliebten Gesellschaftsspiel "Werwölfe von Düsterwald".

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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