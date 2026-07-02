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Tom Kaulitz platzt der Kragen wegen Bruder Bill: "Es ist aber krank"

Shopping-Debatte

Tom Kaulitz platzt der Kragen wegen Bruder Bill: "Es ist aber krank"

02.07.2026, 10.53 Uhr
von Paulina Meissner
In der neuen Podcast-Folge von "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erzählt Bill Kaulitz von einem teuren Shopping-Trip in München, der seinem Bruder Tom gar nicht gefällt. Besonders die Anschaffung einer Hermès-Tasche sorgt für hitzige Diskussionen zwischen den Zwillingen.
Tom Kaulitz und Bill Kaulitz
Tom Kaulitz hat im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" das Kaufverhalten seines Bruders Bill Kaulitz kritisiert.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Joshua Sammer

Die neue Episode ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" haben Bill und Tom Kaulitz (36) diesmal als Videopodcast in München aufgezeichnet. Die beiden Musiker waren für berufliche Termine in der bayerischen Landeshauptstadt. Bill nutzte die Zeit jedoch auch für einen teuren Einkaufsbummel – sehr zum Missfallen seines Bruders.

Wie Bill Kaulitz berichtet, habe er mit seinen Freundinnen einen Shopping-Tag in München unternommen und dabei einen echten "Ritterschlag" erfahren. Er ahnt jedoch bereits an seinen Bruder gewandt: "Es wird dir wieder nicht gefallen!" Der liegt mit seinem ersten Tipp – "Hast du wieder eine besonders teure Tasche gekauft, ist das dein Ritterschlag?" – direkt richtig. Wie Bill Kaulitz berichtet, habe er nämlich dem Designerlabel Hermès einen Besuch abgestattet, um sich dort eine neue Tasche zuzulegen.

Er sei von dem Personal sogar "angerufen und eingeladen" worden, berichtet er begeistert. Eine Freude, die Bruder Tom nicht teilen kann: "Dass du das besonders findest – es ist doch vollkommen klar. Die denken sich: 'Welcher Vollidiot gibt uns jetzt wieder für diese Tasche, die 200 Euro wert ist, 200.000 Euro?'" Bill wehrt sich lautstark: "Du hörst jetzt sofort auf, du hast keine Ahnung!", poltert er. Denn der "Ritterschlag" sollte noch folgen.

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Tom Kaulitz genervt: "So viel können wir gar nicht arbeiten!"

Beim Verlassen des Geschäfts habe ihm eine Verkäuferin schließlich eine à-la-carte-Tasche angeboten. "Da ging kurz ein Schrei durch meine Girlstruppe", erzählt Bill begeistert. Für ihn sei damit ein "absoluter Traum in Erfüllung" gegangen. Wie er seinem zunächst ahnungslosen Bruder erklärt, bedeute dies, dass er seine eigene Hermès-Tasche designen und erwerben könne. "Die wird dann wirklich nur für mich gemacht und die kriege ich dann auch definitiv", schwärmt er und schiebt hinterher: "Also habe ich im Prinzip zwei Taschen gekauft."

Tom kann der Begeisterung jedoch nichts abgewinnen. "Es ist nicht schön, da brauchst du dich nicht drüber freuen." Er ist sich sicher, dass Bill nur abgezogen wurde.

Als Bill schließlich auch noch erzählt, dass sein Lieblingsgeschäft in Los Angeles – der Wahlheimat der Zwillinge – inzwischen sogar mit einer Auswahl an Kleidung zu ihm nach Hause kommt, reagiert Tom deutlich: "Bill, es ist aber krank!", wettert der Ehemann von Heidi Klum. "Mittlerweile hat dein Geldausgeben Formen angenommen, die sind absolut irre. Und ich muss mich davon langsam lossagen. Es ist nicht mehr normal." Ganz ernst bleibt der Streit am Ende jedoch nicht. Zum Abschluss merkt Tom mit Blick auf Bills Ausgaben trocken an: "So viel können wir gar nicht arbeiten!"

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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