Millie Bobby Browns Vermögen: So reich ist der "Stranger Things"-Star

Mit dem Erfolg kommt der Reichtum, davon kann auch Millie Bobby Brown ein schönes Liedchen singen. Die britische Schauspielerin wurde mit der Mystery-Serie "Stranger Things" nicht nur weltberühmt, sondern auch schlagartig und zunehmend reicher. Denn dank eines Lukrativvertrags mit Netflix, dem Haussender von "Stranger Things", ging es für die heute 22-Jährige immer weiter bergauf – hinsichtlich ihrer Karriere und auch finanziell. Am 1. Juli erscheint nun beim Anbieter der dritte Teil der "Enola Holmes"-Reihe. Erneut spielt Brown in der Fantasy-Komödie die abenteuerlustige Schwester des berühmten Schnüfflers Sherlock, erneut wurde damit also auf ihr Konto ein großer Batzen Geld gespült.

Wie viel genau Brown für die Arbeit an "Enola Holmes 3" verdient hat, ist in der Öffentlichkeit noch nicht durchgesickert. Ihr Gehalt für den Vorgängerfilm dürfte aber eine verlässliche Richtschnur sein. Ganze zehn Millionen US-Dollar soll die damals etwa 17-Jährige Berichten zufolge für die Hauptrolle erhalten haben – die höchste Gage, die je einer Schauspielerin, einem Schauspieler unter 20 Jahren ausgezahlt wurde. Beim ersten Teil waren es noch 6,1 Millionen, hinzu kamen eine Ausschüttung von 500.000 Dollar für ihre Beteiligung am Filmprojekt als Produzentin sowie leistungsabhängige Boni in Höhe von 800.000 Dollar.

Steinreich dank Netflix Neben und vor diesem Filmkomplex drehte die 2004 in spanischen Marbella geborene Makler-Tochter aber auch andere Filme für Netflix – und natürlich die eine große Serie. Bei "Stranger Things" begann Brown mit einem Einstiegsgehalt von 10.000 Dollar pro Folge. Das machte 800.000 Dollar für die gesamte erste Staffel. Bei Staffel zwei war ihre Gage auf 30.000 Dollar pro Episode und also 270.000 für alle Folgen gestiegen. Besonders lukrativ erwies sich für sie die finale fünfte Staffel. Pro Episode soll Brown bis zu 350.000 Dollar verdient haben – das ist eine Menge und doch ein Klacks gemessen an den Gehältern mancher ihrer Co-Stars. So durfte sich etwa Gaten Matarazzo über 875.000 Dollar freuen und David Harbour sogar über 1,18 Millionen Dollar.

Das verhältnismäßig niedrige Gehalt Browns für die letzten Staffeln von "Stranger Things" war allerdings nicht leistungsorientiert, Der Star der Serie hatte sich vielmehr einen Sondervertrag aushandeln lassen, der sie mit weiteren Film- und Serienprojekten längerfristig an ihren Arbeitgeber Netflix binden sollte – und für diese Projekte wurde sie entsprechend vergütet. Dazu zählen neben den "Enola Holmes"-Filmen auch das Fantasy-Abenteuer "Damsel" sowie das Sci-Fi-Spektakel "The Electric State" – letzterer Film übrigens mit 320 Millionen Dollar einer der teuersten, die je gedreht wurden.

Netflix ist aber nicht die einzige Einnahmequelle der Schauspielerin. Sie drehte für die Filmstudios Warner Bros. und Legendary Pictures auch die MonsterVerse-Filme "Godzilla II: King of the Monsters" und "Godzilla vs. Kong". Außerdem ist sie längst unter die Unternehmer gegangen. 2019 gründete Brown das nach ihrer Urgroßmutter Florence und ihrem Spitznamen benannte Unternehmen Florence by Mills, das die Verkäufe seiner Kosmetik- und Modeartikel auf dem eigenen Onlineshop, aber auch über die Handelsplattformen von Kaufhauskonzerne wie Walmart und Nordstrom abwickelt. Auch das trägt zu ihrem Reichtum bei, der sich laut "Celebrity Net Worth" Ende 2025 auf ein Nettovermögen von rund 20 Millionen Dollar belaufen hatte.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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