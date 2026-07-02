Home News Star-News

Millie Bobby Browns Vermögen: So reich ist der "Stranger Things"-Star

Reichtum durch Rollen

Millie Bobby Browns Vermögen: So reich ist der "Stranger Things"-Star

02.07.2026, 10.45 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Millie Bobby Brown zählt zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen ihrer Generation. Dank "Stranger Things" und "Enola Holmes" hat sie ein beeindruckendes Vermögen aufgebaut. Doch wie viel verdient die 22-Jährige wirklich? Ein Blick auf ihre Gagen und Einnahmequellen gibt Aufschluss.
Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown ist dank des Serienhits "Stranger Things" und der "Enola Holmes"-Reihe eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen der Welt - und eine der reichsten.   Fotoquelle:  Jamie McCarthy/Getty Images for Netflix
Enola Holmes 3
Für "Enola Holmes 3" wird Millie Bobby Brown erneut kräftig abgesahnt haben. Die Schauspielerin soll auf einem Vermögen von rund 20 Millionen US-Dollar sitzen.  Fotoquelle: Netflix / John Wilson
Stranger Things
Mit dieser Serie fing alles an - Millie Bobby Browns Ruhm und Reichtum: In der Mystery-Serie spielte die britische Schauspielerin das mit übermenschlichen Kräften ausgestattete Mädchen Eleven, das in Allianz mit ihren Schulfreunden gegen bösen Mächte kämpft.  Fotoquelle: Netflix
Damsel (2024)
Das Fantasy-Abenteuer "Damsel" (2024) ist Teil eines lukrativen, projektübergreifenden Vertrags, den Millie Bobby Brown mit dem Streaming-Anbieter Netflix geschlossen hat.   Fotoquelle: Netflix / John Wilson
The Electric State (2025)
Zu Millie Bobby Browns Netflix-Portfolio gehört auch das Sci-Fi-Spektakel "The Electric State" (2025), einer der teuersten Filme, die je gedreht wurden.  Fotoquelle: Netflix / Paul Abell
Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown hat sich auch als Unternehmerin einen Namen gemacht. 2019 gründete sie eine Firma für Kosmetik- und Modeartikel.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Jamie McCarthy

Mit dem Erfolg kommt der Reichtum, davon kann auch Millie Bobby Brown ein schönes Liedchen singen. Die britische Schauspielerin wurde mit der Mystery-Serie "Stranger Things" nicht nur weltberühmt, sondern auch schlagartig und zunehmend reicher. Denn dank eines Lukrativvertrags mit Netflix, dem Haussender von "Stranger Things", ging es für die heute 22-Jährige immer weiter bergauf – hinsichtlich ihrer Karriere und auch finanziell. Am 1. Juli erscheint nun beim Anbieter der dritte Teil der "Enola Holmes"-Reihe. Erneut spielt Brown in der Fantasy-Komödie die abenteuerlustige Schwester des berühmten Schnüfflers Sherlock, erneut wurde damit also auf ihr Konto ein großer Batzen Geld gespült.

Wie viel genau Brown für die Arbeit an "Enola Holmes 3" verdient hat, ist in der Öffentlichkeit noch nicht durchgesickert. Ihr Gehalt für den Vorgängerfilm dürfte aber eine verlässliche Richtschnur sein. Ganze zehn Millionen US-Dollar soll die damals etwa 17-Jährige Berichten zufolge für die Hauptrolle erhalten haben – die höchste Gage, die je einer Schauspielerin, einem Schauspieler unter 20 Jahren ausgezahlt wurde. Beim ersten Teil waren es noch 6,1 Millionen, hinzu kamen eine Ausschüttung von 500.000 Dollar für ihre Beteiligung am Filmprojekt als Produzentin sowie leistungsabhängige Boni in Höhe von 800.000 Dollar.

Steinreich dank Netflix

Neben und vor diesem Filmkomplex drehte die 2004 in spanischen Marbella geborene Makler-Tochter aber auch andere Filme für Netflix – und natürlich die eine große Serie. Bei "Stranger Things" begann Brown mit einem Einstiegsgehalt von 10.000 Dollar pro Folge. Das machte 800.000 Dollar für die gesamte erste Staffel. Bei Staffel zwei war ihre Gage auf 30.000 Dollar pro Episode und also 270.000 für alle Folgen gestiegen. Besonders lukrativ erwies sich für sie die finale fünfte Staffel. Pro Episode soll Brown bis zu 350.000 Dollar verdient haben – das ist eine Menge und doch ein Klacks gemessen an den Gehältern mancher ihrer Co-Stars. So durfte sich etwa Gaten Matarazzo über 875.000 Dollar freuen und David Harbour sogar über 1,18 Millionen Dollar.

Derzeit beliebt:
>>So drastisch hat Lindsay Lohan ihr Leben umgekrempelt
>>Stefano Zarrella trauert um Familienmitglied: "Nicht wirklich zu begreifen"
>>Esther Sedlaczek privat: Das sagt sie über Bastian Schweinsteiger
>>Die Sprache der Minions: Mehr als nur Kauderwelsch

Das verhältnismäßig niedrige Gehalt Browns für die letzten Staffeln von "Stranger Things" war allerdings nicht leistungsorientiert, Der Star der Serie hatte sich vielmehr einen Sondervertrag aushandeln lassen, der sie mit weiteren Film- und Serienprojekten längerfristig an ihren Arbeitgeber Netflix binden sollte – und für diese Projekte wurde sie entsprechend vergütet. Dazu zählen neben den "Enola Holmes"-Filmen auch das Fantasy-Abenteuer "Damsel" sowie das Sci-Fi-Spektakel "The Electric State" – letzterer Film übrigens mit 320 Millionen Dollar einer der teuersten, die je gedreht wurden.

Netflix ist aber nicht die einzige Einnahmequelle der Schauspielerin. Sie drehte für die Filmstudios Warner Bros. und Legendary Pictures auch die MonsterVerse-Filme "Godzilla II: King of the Monsters" und "Godzilla vs. Kong". Außerdem ist sie längst unter die Unternehmer gegangen. 2019 gründete Brown das nach ihrer Urgroßmutter Florence und ihrem Spitznamen benannte Unternehmen Florence by Mills, das die Verkäufe seiner Kosmetik- und Modeartikel auf dem eigenen Onlineshop, aber auch über die Handelsplattformen von Kaufhauskonzerne wie Walmart und Nordstrom abwickelt. Auch das trägt zu ihrem Reichtum bei, der sich laut "Celebrity Net Worth" Ende 2025 auf ein Nettovermögen von rund 20 Millionen Dollar belaufen hatte.

So drastisch hat Lindsay Lohan ihr Leben umgekrempelt
Jahrelang sorgte Lindsay Lohan mit Skandalen für Schlagzeilen, heute steht für die Schauspielerin, die am 2. Juli ihren 40. Geburtstag feiert, ihr Familienleben im Mittelpunkt.
Lohan im Wandel
Lindsay Lohan

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Netflix Stranger Things

Das könnte dich auch interessieren

Beatrice Egli: Warum ihr Ex-Partner bei ihrem Vermögen eine Rolle spielt
Finanzielle Folgen
Beatrice Egli lacht.
"House of the Dragon"-Star Gayle Rankin mit offenen Worten: "Mit Selbstsicherheit habe ich zu kämpfen"
Innere Stärke
"House of the Dragon" Staffel 3
Tragischer Tod von "The Ring"-Star Daveigh Chase: Todesursache bekannt
Filmstar verstorben
Daveigh Chase
Neue DVDs und Blu-rays: "Die Ältern“, "Crime 101“ und "Dead of Winter“
Heimkino-Highlights der Woche
"Die Ältern"
Was machen Mila Kunis und ihre "Wilden Siebziger"-Co-Stars heute?
Sitcom-Stars heute
Was machen die Stars der "wilden Siebziger" heute?
Collien Fernandes hat Angst um ihr Leben durch "Ulmen-Ultras"
Direkter Kontakt mit Christian Ulmen
Collien Fernandes hat sich im Gespräch mit dem "Tagesspiegel" zu Morddrohungen und ihrem letzten Kontakt mit Christian Ulmen geäußert.
James Bond prägte ihr Leben: Die Karriere von Maud Adams
Bond-Girl-Legende
James Bond 007 - Der Mann mit dem goldenen Colt (1974)
Peter Alexander zum 100. Geburtstag: Leben, Karriere und große TV-Erfolge
Porträt der Showlegende
Peter Alexander
"Henry Fonda for President": Die imaginäre Republik des Henry Fonda
US-Geschichte im Film
Henry Fonda for President
"Monica Vitti, die Königin des italienischen Films": Feministin, Ikone und unnahbar
Porträt über die Schauspielerin
Monica Vitti, die Königin des italienischen Films
Box-Legende Mike Tyson: Rückkehr in den Ring mit 60?
Tysons Comeback
Mike Tyson
Minions und Klavierspieler: Das sind die Kino-Highlights im Juli
Kinostarts im Juli
Minions & Monster
Beatrice Egli verrät: Diese eine Eigenmannschaft mag sie an Männern!
Aus dem Nähkästchen geplaudert
Beatrice Egli sitzt und lächelt.
Beatrice Egli tief berührt: Dieses Fan-Erlebnis vergisst sie nie
Rührende Begegnung
Beatrice Egli in einem Interview auf dem roten Teppich.
Beatrice Eglis private Einblicke: "Mich gibt's auch mal schlechtgelaunt"
Schlagerstar im exklusiven Interview
Eine junge Frau unterhält sich mit Beatrice Egli auf einer Couch.
"Happy Valley": Kritik zur Krimiserie mit Sarah Lancashire auf ARTE
Serienfinale
"Happy Valley"
"I, Robot": Kritik zum Science-Fiction-Klassiker mit Will Smith auf VOX
Science-Fiction-Krimi
I, Robot
"Amerikas Aufbruch in die Freiheit": Kritik zur ARTE-Doku über Amerikas Unabhängigkeit
Vergessene Helden
Amerikas Aufbruch in die Freiheit
"Flucht aus Lissabon": Kritik zum ZDF-Krimi mit Hans Sigl in Thriller-Rolle
Neue Rolle
"Flucht aus Lissabon"
Diese WM-Spiele laufen heute (2.7.) und in der Nacht im TV
Fußball-Wahnsinn
Fußball-Weltmeisterschaft
Grand-Slam-Champion Alexander Zverev spricht über Nachwuchs mit Freundin Sophia Thomalla
Nach historischem Triumph
Geheimagentin Jolie: Das doppelte Spiel in "Salt" im FreeTV
Spionagethriller
"Salt"
Nach 25 Jahren: Neuer Kommissar bei "SOKO Leipzig" steht fest
Neuer Ermittler
Simon Böer
Bastian Schweinsteiger: "Deutschland hat seine Fußball-DNA verloren"
WM-Kritik
Bastian Schweinsteiger, Esther Sedlaczek
ARD-Experte Hitzlsperger mit klaren Worten zu Nagelsmann und dem DFB: "Fast schon eitel"
DFB-Kritik
Thomas Hitzlsperger
Annika Ernst entsagt dem "Jugendwahn" – und verrät ihr wahres Alter
Altersoffenbarung
Annika Ernst
ARD-Mann schildert irritierende Stimmung in WM-Katakomben: "Warum explodiert denn hier keiner?"
Schlüters Kritik
Fußball-Weltmeisterschaft
Beatrice Egli: Kaum zu glauben, wie alles begann!
Der Weg zum Schlagerhimmel
Beatrice Egli lächelt.
Baustellenmord in Köln: „Marie Brand“ bekommt es mit der Mafia zu tun
"Marie Brand und die Ehrenfrauen"
Marie Brand und die Ehrenfrauen
Nachbarschaftskrieg zwischen Spießigkeit, Sexismus und Partyprinzip
"Bad Neighbors 2"
Bad Neighbors 2