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Stefano Zarrella trauert um Familienmitglied: "Nicht wirklich zu begreifen"

Emotionaler Abschied

Stefano Zarrella trauert um Familienmitglied: "Nicht wirklich zu begreifen"

02.07.2026, 09.29 Uhr
Normalerweise zeigt sich Stefano Zarrella auf seinem Instagram-Kanal stets in bester Laune. Nun ließ der Influencer und jüngere Bruder von Giovanni Zarrella seine Follower jedoch an seinen Gefühlen nach einem Trauerfall teilhaben.
Stefano Zarrella
Stefano Zarrella trauert um seine Tante.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Sebastian Reuter

Stefano Zarrella hat am Mittwochabend auf Instagram den Tod seiner Tante öffentlich gemacht. Mit einer emotionalen Instagram-Story verabschiedete sich der jüngste Bruder von TV-Moderator Giovanni Zarrella von seiner Tante Carmelina und bewegte damit seine Community.

Eigentlich ist Stefano Zarrella dafür bekannt, seinen Followern stets gut gelaunt Kochrezepte zu präsentieren. Doch diesmal zeigt sich der Food-Influencer von einer ganz anderen Seite.

"Manchmal fehlen einem die richtigen Worte, weil ein Verlust nicht wirklich zu begreifen ist", heißt es in dem Text, den der Kölner am Mittwochabend in seiner Instagram-Story teilte. "Wenn ein Mensch geht, bleibt so vieles von ihm trotzdem da. In Gedanken, in Momenten mit der Familie, in all den kleinen Erinnerungen, die man nie vergisst", schreibt er weiter.

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"Für immer in unseren Herzen"

Dass sich die Worte seiner verstorbenen Tante widmen, wird am Ende des emotionalen Textes deutlich. Zarrella schreibt: "Per sempre nei nostri cuori, Zia Carmelina", was übersetzt so viel bedeutet wie: "Für immer in unseren Herzen, Tante Carmelina." Sein Bruder Giovanni äußerte sich bislang nicht zu dem Todesfall.

Bekannt wurde die Familie vor allem durch Giovanni Zarrellas Zeit als Mitglied der Popgruppe Bro'Sis in den frühen 2000er-Jahren. Auch Stefano Zarrella hat sich inzwischen eine große Fangemeinde aufgebaut. Allein auf Instagram folgen ihm mittlerweile rund 2,6 Millionen Menschen, die regelmäßig seine Koch-Tipps und Rezeptideen verfolgen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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