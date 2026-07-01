Home News TV-News

„Marie Brand und die Ehrenfrauen“ im ZDF: Krimi mit Mariele Millowitsch

"Marie Brand und die Ehrenfrauen"

Baustellenmord in Köln: „Marie Brand“ bekommt es mit der Mafia zu tun

01.07.2026, 12.37 Uhr
von Hans Czerny
Eine Explosion auf einer Kölner Baustelle führt die Ermittler Marie Brand und Jürgen Simmel in die gefährliche Welt der Mafia. Im 32. Fall der ZDF-Krimireihe geht es um Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit und die "Ehrenfrauen". Der spannende Thriller bietet weniger Humor, aber umso mehr Spannung.
Marie Brand und die Ehrenfrauen
Für Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) gibt es in der 32. Ausgabe viel am Schreibtisch zu recherchieren.   Fotoquelle: ZDF / Guido Engels
Marie Brand und die Ehrenfrauen
Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) möchte Francesca Messina (Dagny Dewath) nach einem Date fragen.  Fotoquelle: ZDF / Guido Engels
Marie Brand und die Ehrenfrauen
Marie Brand (Mariele Millowitsch) vergewissert sich, dass der Bauingenieur Claudio Messina (Sami Loris) tot ist. Giuseppe Costa (Nicola Perot, Mitte), Angehöriger einer Baufirma, beobachtet das Ganze argwöhnisch.  Fotoquelle: ZDF / Guido Engels
Marie Brand und die Ehrenfrauen
Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) befragen Giuseppe Costa (Nicola Perot, rechts), den Angestellten einer Baufirma, der leider nicht sehr kooperativ ist.  Fotoquelle: ZDF / Guido Engels
Marie Brand und die Ehrenfrauen
Hat Francesca Messina (Dagny Dewath) ihren Bruder getötet? Aber was wäre das Motiv der Geschäftsfrau?  Fotoquelle: ZDF/Guido Engels
Marie Brand und die Ehrenfrauen
Marie Brand (Mariele Millowitsch) möchte von einem der italienischen Bauarbeiter (Andrea Morello, Mitte) wissen, ob er etwas gesehen oder anderweitig mitbekommen hat. Bei der Verständigung bekommt sie Hilfe von dem Italienischlehrer Antonio (Bernhard Glose).  Fotoquelle: ZDF/Guido Engels

Wenn am Mittwochabend "Marie Brand und die Ehrenfrauen", der 32. Fall der beliebten ZDF-Krimireihe, wiederholt wird, bedeutet das womöglich, dass es die deutsche Nationalelf nicht in die k. o.-Runde der Fußball-WM geschafft hat, denn das ZDF überträgt im Falle einer deutschen Beteiligung das Sechzehntelfinale der Gruppe E, welches diese Woche ausgetragen wird. Aber "Marie Brand" ist ja auch spannend, auch ohne Ball.

ZDF
Marie Brand und die Ehrenfrauen
Krimi • 01.07.2026 • 20:15 Uhr

Ein Baustellenmord führt Marie Brand und Jürgen Simmel ins Mafia-Milieu

Der Film aus dem Jahr 2023 beginnt wie ein Mafia-Thriller: Als auf einer Baustelle an der Kölner Autobahn ein Container explodiert, kommt dabei der Ingenieur Claudio Messina ums Leben. Wenig später wird auf besagter Baustelle dann auch noch ein Vorarbeiter umgebracht. Wollte er eine Bande auffliegen lassen? Waren Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit, die Unterschlagung von Sozialleistungen im Spiel? – Da heißt es für Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) fleißig recherchieren und kiloweise Akten studieren. Auf ihren Schultern lastet ein Job, den für gewöhnlich eine ganze Sonderkommission übernimmt. Entsprechend gibt es diesmal etwas weniger Humor als sonst.

Obwohl sehr bald alles auf ein Mafia-Delikt verweist, eines der vielen, die den Kölner Raum vor einigen Jahren tatsächlich heimsuchten, tappen Marie Brand und Jürgen Simmel in dieser Episode (Buch: Katja Röder, Regie: Michael Zens) lange im Dunkeln. Auf der Baustelle fühlen sich die Kommissare wie ein Löwe, "der Antilopen jagt". Erst der Besuch bei der vielfach in Köln ehrenwert verorteten Schwester des Toten (Lokale, Kaffeegeschäfte, Espressomaschinen) werden die Kommissare endlich fündig. Francesca Messina (Dagny Dewath) zieht ihren Verdacht auf sich. Aber warum sollte sie ihren Bruder getötet haben?

Derzeit beliebt:
>>„Bad Neighbors 2“ bei Kabel Eins: Derbe Nachbarschaftskomödie mit Zac Efron
>>Christoph Kramers neues Buch "Wolkenberührpunkt": Ein Muss nach der WM!
>>Diese WM-Spiele laufen heute (1.7.) und in der Nacht im TV
>>DFB-Team raus: Per Mertesacker und Christian Streich sorgen sich um den deutschen Fußball

So geht es mit der ZDF-Reihe "Marie Brand" weiter

Simmel hat eine Prüfung zum Barista bestanden und fühlt sich nun als Espresso-Experte. Brand ist ihm da aber weit voraus, auch was die Italienischkenntnisse betrifft. Die Italien-Begeisterung der beiden passt gut zum Thema dieser Episode: Mitunter fühlt man sich in die Gastarbeiterzeit der 50er-Jahre zurückversetzt. Ein sizilianischer Obstbauer und ein Ziegenhirte, "Inhaber" nie da gewesener Leiharbeiterfirmen und beide Strohmänner, sacken in der schönsten Szene des Films zuletzt das Schwarzgeld im Koffer ein. Doch gemach, hinter ihnen steht schon eine Mafiadame mit der Pistole ...

Patrice Aminati gibt beunruhigendes Gesundheitsupdate zu Krebs-Erkrankung
Patrice Aminati kämpft seit drei Jahren gegen schwarzen Hautkrebs im vierten Stadium. Auf Instagram gibt sie ein beunruhigendes Gesundheitsupdate bekannt, da die Therapie nicht bei allen Metastasen anschlägt.
"Kraft ist endlich"
Patrice Aminati

Zu Recht beschwert sich der arme Simmel darüber, Polizeiakten der letzten zehn Jahre studieren zu müssen. Aber immerhin: Nur so kommt man ganz allmählich der "Ehrenwerten Gesellschaft" auf die Spur. So viel sei verraten: Es sind diesmal nicht die "Uomini d'honore", die Ehrenmänner, sondern die "Ehrenfrauen" des Folgentitels, auf die sich hier das Spotlight richtet. Endlich mal hat die Emanzipation auch die Mafia erreicht.

Sollte es ein fußballfreier Mittwoch sein, dürfen sich "Marie Brand"-Fans am selben Abend auf einen weiteren alten Fall der Reihe freuen. Um 22.00 Uhr wird dann nämlich die 33. Folge "Marie Brand und die falsche Wahrheit" ausgestrahlt. Der letzte neue Film, "Marie Brand und die verlorenen Kinder", war Anfang des Jahres zu sehen, ein weiterer Film, der mittlerweile 39., ist bereits abgedreht. Der Sendetermin steht allerdings noch nicht fest.

Marie Brand und die Ehrenfrauen – Mi. 01.07. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Tom Kaulitz bei Magenta TV: Zwischen Fan-Traum und Experten-Druck
WM-Fan-Experte
Tom Kaulitz lacht mit einem Mikrofon in der Hand.
Christoph Kramer und Per Mertesacker über DFB-Team, K.o.-Runde und WM-Titel 2014
WM-Nostalgie
Christoph Kramer
Neymar bei der WM 2026: Christoph Kramer zweifelt an langen Einsätzen
Brasiliens Luxusproblem
Christoph Kramer, Neymar
DFB-Hit "Major Tom": So denkt Peter Schilling über KI-Musik
Trends mit KI
Peter Schilling lacht.
Jürgen Klopp reagiert auf Bundestrainer-Debatte nach deutschem WM-Aus
Nach DFB-Ausscheiden
Jürgen Klopp
Julian Nagelsmann bügelt ZDF-Reporterin ab – und fordert „Drecksackmentalität“
Hitziges Interview
Julian Nagelsmann im Interview
"logo!"-Moderatorin Maral Bazargani verstärkt "ZDF-Morgenmagazin"
Neue Morgenmoderation
ZDF-Morgenmagazin
Hendrik Duryn ermittelt wieder: Ein Geisterschiff treibt auf der Nordsee
"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi"
"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi"
Was machen Mila Kunis und ihre "Wilden Siebziger"-Co-Stars heute?
Sitcom-Stars heute
Was machen die Stars der "wilden Siebziger" heute?
Ein Geldautomaten-Raub eskaliert – und erschüttert das „Nachtschicht“-Team
"Nachtschicht – Cash & Carry"
Nachtschicht - Cash & Carry
Disco-Doku bei ARTE: Von Studio 54 bis Nile Rodgers und Grandmaster Flash
"Disco für alle!"
Disco für alle!
Arnold Schwarzenegger fehlt – doch die „Predator“-Gerüchte reißen nicht ab
"Predator – Upgrade"
Predator - Upgrade
Patrice Aminati gibt beunruhigendes Gesundheitsupdate zu Krebs-Erkrankung
"Kraft ist endlich"
Patrice Aminati
"Für mich führen alle Wege zu Jürgen Klopp": Wolf Fuss kritisiert Nagelsmann
Klopps Trainerpotenzial
Wolff-Christoph Fuss und Jürgen Klopp
Vanessa Mai überrascht in Podcast mit Glaubensbekenntnis: "Bete jeden Abend zu Gott"
Schlagerstar im Gebet
Vanessa Mai
Sportreporter Frank Buschmann verabschiedet sich von Instagram: "Ertrage ich nicht“
Social Media-Rückzug
Frank Buschmann
Neue DVDs und Blu-rays: "Die Ältern“, "Crime 101“ und "Dead of Winter“
Heimkino-Highlights der Woche
"Die Ältern"
Super-Bowl-Feeling bei der WM: Diese Stars stehen im Finale bereit
WM-Halbzeitshow
Shakira
ZDF-Expertin schlägt Christian Streich als neuen Bundestrainer vor
Trainerdiskussion
ZDF-WM-Studio
Florian Silbereisen unter Druck: 80 Prozent begrüßen ARD-Sparpläne
ARD-Einsparungen
Florian Silbereisen schaut ernst.
Roland Kaiser glaubt: AfD könnte sich in Regierungsverantwortung "selbst entzaubern"
Roland Kaiser über AfD
Roland Kaiser
Wie findet ChatGPT eigentlich Steven Spielbergs "A.I.: Künstliche Intelligenz"?
KI-Kritik
A.I.: Künstliche Intelligenz (2001)
"Das ist kein Zufall": Mats Hummels rechnet nach WM-Aus gnadenlos mit DFB-Elf ab und fordert Personalbeben
Hummels' Abrechnung
Mats Hummels
ARTE-Doku über den Reichstagsbrand: Wie der Brand Adolf Hitler zur Diktatur verhalf
"Als der Reichstag brannte"
Als der Reichstag brannte
Warum „Dirty Dancing“ in Ost und West eine ganze Generation bewegte
"Die Zeit meines Lebens – 'Dirty Dancing' in Ost und West"
Die Zeit meines Lebens - "Dirty Dancing" in Ost und West
Diese WM-Spiele laufen heute (30.6.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
Collien Fernandes hat Angst um ihr Leben durch "Ulmen-Ultras"
Direkter Kontakt mit Christian Ulmen
Collien Fernandes hat sich im Gespräch mit dem "Tagesspiegel" zu Morddrohungen und ihrem letzten Kontakt mit Christian Ulmen geäußert.
Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Schlagerbooom-Auftritt entfacht neue Spekulationen um das Duo
Liebesgeflüster
Beatrice Egli und Florian Silbereisen singen auf einem bett.
"Immer wieder sonntags": Warum die ARD die Kultshow wirklich beendet
Trotz Petitionen
Stefan Mross auf seiner Bühne bei "Immer wieder sonntags".
Keine Lust auf Deutschland gegen Paraguay? Diese Filme laufen heute im TV
Die TV-Alternativen
"Transformers: Ära des Untergangs"