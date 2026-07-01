Patrice Aminati gibt beunruhigendes Gesundheitsupdate zu Krebs-Erkrankung

Seit inzwischen drei Jahren befindet sich Patrice Aminati in Therapie, kämpft jeden Tag gegen ihre unheilbare Erkrankung. Die 31-Jährige leidet an schwarzem Hautkrebs im vierten Stadium, der inzwischen in einige Organe gestreut hat. Jetzt gibt die TV-Moderatorin ein beunruhigendes Gesundheitsupdate.

"Leider schlägt die Therapie bei manchen Metastasen nicht an", schreibt Patrice Aminati in ihrer Instagram-Story. "Das wurde beim letzten MRT zweifelsfrei festgestellt." Ein herber Rückschlag für die Ex-Partnerin von Daniel Aminati, die sich aktuell beinahe jeden Tag in der Berliner Uniklinik zur Untersuchung befinde. Eine zusätzliche Therapie sei notwendig, "in dem Fall Bestrahlungen", so die Influencerin weiter.

Patrice Aminatis ehrliche Worte über ihren Kampf gegen den Krebs "Fragt nicht, wie es mir geht. Ich bin so müde, drei Jahre, drei Monate. Man ist einfach ausgebrannt", zermürbe sie das ständige Hoffen. Vor jeder neuen Therapie werde überlegt, "ob das wirklich Sinn macht oder nur eine zusätzliche Belastung für den Körper ist", erklärt Patrice Aminati und ergänzt: "Denn Kraft ist endlich."

Unterstützung erhält die Mutter einer dreijährigen Tochter auch von Freunden und Familie, doch: "Diesen Rucksack, der schwerer und schwerer wird, den muss man alleine tragen", stellt sie klar. Mut habe ihr allerdings eine Mitpatientin gemacht. Sie habe zu ihr gesagt: "Solange die Ärzte noch therapieren wollen, haben sie Hoffnung." Patrice Aminati: "Und so lange halte ich mich an allem Schönen fest, an jeder lieben Nachricht, jeder aufmerksamen Geste."

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