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ZDF-Expertin schlägt Christian Streich als neuen Bundestrainer vor

Trainerdiskussion

ZDF-Expertin schlägt Christian Streich als neuen Bundestrainer vor

30.06.2026, 14.35 Uhr
von Jürgen Winzer
Nach dem WM-Debakel gegen Paraguay bringt ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein Christian Streich als möglichen neuen Bundestrainer ins Gespräch.
ZDF-WM-Studio
Katrin Müller-Hohenstein (rechts) wagte nach der Pleite gegen Paraguay personelle Planspiele mit ihren Experten.  Fotoquelle: ZDF
Rudi Völler
Wie geht's weiter mit der deutschen Nationalmannschaft nach dem blamablen WM-Aus? Wackelt auch Rudi Völler als Sportdirektor?  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Alexander Hassenstein

Die Wetten für eine Fortsetzung von Julian Nagelsmann (38) im Amt des Bundestrainers stehen nach dem blamablen WM-Aus gegen Paraguay eher schlecht. Er selbst ("Ich bin keiner, der wegläuft") will weitermachen, "wenn der DFB das will". ZDF-Experte Christoph Kramer (35) hingegen sagte noch im nächtlichen WM-Studio: "Es ist klar, dass irgendwas passieren wird. Es gibt Mechanismen und die werden greifen." Die Mechanismen, um die auch Nagelsmann weiß, lauten meist: Trainer raus.

Alle Fußball-Welt glaubt, dass es nach einem Abschied von Nagelsmann nur einen Nachfolger geben könne – Jürgen Klopp (59). Aber Katrin Müller-Hohenstein (60) brachte einen neuen Namen ins Spiel – und das Studiopublikum quittierte den Vorschlag mit Beifall: Wie wäre es denn mit Christian Streich (61)?

Müller-Hohenstein hat einen besonderen Trainer-Vorschlag

"Tja", seufzte die ZDF-Moderatorin aus tiefstem enttäuschten Herzen, "suchst du noch nen Job, Christian?" Das Publikum applaudierte, Streich, fast 30 Jahre lange Trainer beim SC Freiburg und als solcher eine Vereins-Ikone, prustete nur und schüttelte leicht fassungslos über die Frage den Kopf. Aber: Ein klares Dementi war's nicht.

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Das gab es auch von Per Mertesacker (41) nicht. Der sprach über den jetzt nach dem Desaster notwendigen Umbruch. Bei dem geklärt werden müsse, "wer kann, wer möchte noch dabei sein?" Jeder müsse sich die Frage stellen, "ob er sich das noch mal geben" möchte. Da machte Müller-Hohenstein ein völlig neues Fass auf: "Würdest du gerne dabei sein, als DFB-Sportdirektor?", fragte sie Mertesacker. Der wurde spürbar kalt erwischt. "Och, ich bin eigentlich glücklich hier bei euch im Moment", sagte er verlegen, ergänzte "und so möchte ich das eigentlich stehen lassen", und verabschiedete sich ins vielsagende Schweigen.

Mertesacker ist DFB-affin und mehr als "nur" ein Ex-Spieler. Er leitete bis Ende der aktuellen Saison die Nachwuchsakademie beim FC Arsenal London. 2018 rekrutierte ihn der damalige DFB-Manager Oliver Bierhoff für den "DFB-Expertenrat", der sich mit der Aufarbeitung der damaligen WM-Pleite (erstmaliges Ausscheiden in der Gruppenphase) befasste.

Julian Nagelsmann bügelt ZDF-Reporterin ab – und fordert „Drecksackmentalität“
Im Interview mit ZDF-Reporterin Lili Engels zeigt sich Trainer Julian Nagelsmann von seiner kämpferischen Seite. Neben einer taktischen Umstellung fordert er von seinem Team mehr Galligkeit und Körpereinsatz, um gegen Paraguay zu bestehen. Auch ZDF-Experte Christoph Kramer mischt sich ein.
Hitziges Interview
Deutschland - Paraguay

Ist auch Rudi Völlers Sportdirektor-Sessel in Gefahr? Viele Fachleute, auch die ZDF-Experten, waren sich in dem, was Christian Streich sagte, einig: "Es ist nicht nur der Trainer." Und auch nicht nur die Spieler. Sondern auch der ganze Verband. Also auch der Sportdirektor. Fortsetzung folgt.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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