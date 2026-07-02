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Beatrice Egli: Warum ihr Ex-Partner bei ihrem Vermögen eine Rolle spielt

Finanzielle Folgen

Beatrice Egli: Warum ihr Ex-Partner bei ihrem Vermögen eine Rolle spielt

02.07.2026, 07.18 Uhr
von Annika Schmidt
Beatrice Egli hat sich als Schlagerstar und TV-Moderatorin etabliert. Trotz Millionen-Vermögen lebt sie bescheiden am Zürichsee. Ihr Ex-Partner Reto Steiner spielte dabei eine unerwartete Rolle.
Beatrice Egli lacht.
Beatrice Egli hat sich ein gutes Vermögen erarbeitet. Doch was hat ihr Ex damit zu tun?  Fotoquelle: picture alliance / ABBfoto

Beatrice Egli setzte schon früh konsequent auf eine Karriere im Schlager — ein mutiger Schritt, der ihr später den großen Durchbruch bescherte. Heute gehört die Schweizerin nicht nur zu den erfolgreichsten Sängerinnen des Genres, sondern ist auch im Fernsehen fest etabliert. Trotz wachsender Bekanntheit, lukrativer Auftritte und beachtlicher Einnahmen gibt sich Beatrice Egli im Alltag erstaunlich bescheiden. Umso interessanter ist die Frage, wie es finanziell wirklich um sie steht, wie hoch ihr Vermögen geschätzt wird und warum dabei sogar ihr Ex-Partner eine Rolle spielt.

Beatrice Egli vor DSDS: Ihr früher Weg zum Schlagerstar

Schon früh wusste Beatrice Egli, was sie beruflich werden wollte. Mit 14 Jahren nahm sie Gesangsunterricht, hatte erste Auftritte bei Volksfesten und gewann mit 17 Jahren beim Alpenschlager-Festival den zweiten Platz. Bereits im Jahr 2007 erschien ihr erstes Album. Parallel dazu absolvierte Beatrice Egli eine Ausbildung zur Friseurin und machte eine Schauspielausbildung in Hamburg.

Der große Durchbruch folgte 2013, als sie die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewann. Im selben Jahr landete sie mit ihrem Album "Glücksgefühle" auf dem zweiten Platz der deutschen Charts. Seitdem kann sich die Schweizerin über hohe Einnahmen freuen.

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Beatrice Egli bei ihrem DSDS-Sieg. (Foto: picture alliance/Breul-Bild)



Schlagerstar mit Bodenhaftung: So lebt Beatrice Egli privat

Egli ist längst nicht mehr nur als Schlagerstar erfolgreich: Seit 2022 präsentiert sie mit "Die Beatrice Egli Show" ihre eigene Sendung im Ersten. Ihr wachsender Bekanntheitsgrad, steigende Musikverkäufe und zahlreiche TV-Auftritte haben der 38-Jährigen in den vergangenen Jahren ein beträchtliches Vermögen eingebracht.

Doch statt in einer großen Luxus-Villa wohnt die Musikerin lieber in einer kleinen Zweizimmerwohnung am Zürichsee in der Schweiz. Dort fühlt sich die Metzgerstochter wohl und hat festgestellt, dass sie zum Glücklichsein nicht viel Platz braucht.

Beatrice Eglis private Einblicke: "Mich gibt's auch mal schlechtgelaunt"
Beatrice Egli erzählt von ihrem Leben, ihrer Karriere und der Kraft des Lächelns. Die Schlagersängerin spricht über ihre Familie, ihre Schweizer Wurzeln und ihren Weg zum Erfolg.
Schlagerstar im exklusiven Interview
Eine junge Frau unterhält sich mit Beatrice Egli auf einer Couch.

Beatrice Egli und das Liebes-Aus: Dieses Hausgeschäft brachte ihr Geld

Nicht nur durch ihre Musik, die Arbeit als Moderatorin oder durch Auftritte in TV-Sendungen wie "Sturm der Liebe" verdient Beatrice Egli noch mehr Geld. Auch ein Abkommen mit ihrem Ex-Partner Reto Steiner erwies sich als lukrativ. Fünf Jahre lang war der Schlagerstar mit dem Handwerker liiert, bevor es 2014 zur Trennung kam.

Damals kaufte das Paar ein großes Haus am Walensee in der Schweiz. Das Anwesen soll einen Wert von 1,7 Millionen Franken gehabt haben. Nach dem Liebes-Aus verkaufte Beatrice Egli ihre Anteile an dem Haus an ihren Ex-Freund. Laut dem Vermögen-Magazin belaufen sich ihre geschätzten Einnahmen für 2025 auf 2 Millionen Euro. Zudem soll sich der Schlagerstar über ein Vermögen von insgesamt 12 Millionen Euro freuen können.

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