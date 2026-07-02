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So drastisch hat Lindsay Lohan ihr Leben umgekrempelt

Lohan im Wandel

So drastisch hat Lindsay Lohan ihr Leben umgekrempelt

02.07.2026, 09.30 Uhr
Jahrelang sorgte Lindsay Lohan mit Skandalen für Schlagzeilen, heute steht für die Schauspielerin, die am 2. Juli ihren 40. Geburtstag feiert, ihr Familienleben im Mittelpunkt.
Lindsay Lohan
Lindsay Lohan feiert am 2. Juli ihren 40. Geburtstag und genießt inzwischen ihr Familienleben in Dubai.  Fotoquelle: Hanna Lassen/Getty Images
"Ein Zwilling kommt selten allein"
Mit elf Jahren debütierte Lindsay Lohan 1997 in einer Doppelrolle in Disneys "Ein Zwilling kommt selten allein".  Fotoquelle: ZDF / Lorey Sebastian
"Freaky Friday"
2003 feierte der Kinofilm "Freaky Friday" Premiere. Die Komödie bedeutete für Lohan, die an der Seite von Jamie Lee Curtis (links) vor der Kamera stand, den endgültigen Durchbruch als Schauspielerin.   Fotoquelle: Sat.1 / Buena Vista Pictures Distribution
"Girls Club - Vorsicht bissig!"
Als Cady in "Girls Club - Vorsicht bissig!" hatte Lindsay Lohan (links) endgültig den Teenie-Star-Himmel erreicht.   Fotoquelle: Sat.1 / Paramount Pictures
Lindsay Lohan
Bald folgte der Absturz: Die Skandalakte der Lindsay Lohan ist lang. Die Collage zeigt diverse Fotos, die nach Verhaftungen entstanden.  Fotoquelle: 2007 Los Angeles County Sheriff's Department/Handout
Lindsay Lohan
2014 machte Lindsay Lohan einen Schritt in Richtung Karriere-Comeback und gab ihr Theaterdebüt in "Speed-the-Plow" im Londoner Westend.   Fotoquelle: Getty Images / Tim P. Whitby
Lindsay Lohan
Ihre Tätigkeit im Immobiliengeschäft führte dann sogar zu einem neuen TV-Engagement: 2019 feierte auf MTV "Lindsay Lohan's Beach Club" Premiere, in zwölf Folgen zeigte die Reality-Doku, wie die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner ein Resort auf Mykonos führt.  Fotoquelle: Cindy Ord/Getty Images for MTV
2022: Neue Hauptrollen
Und auch beruflich läuft es wieder für Lohan: Im Netflix-Weihnachtsfilm "Falling For Christmas" (2022) spielet sie ihre erste Hauptrolle seit langer Zeit.  Fotoquelle: Scott Everett White/Netflix © 2021
2025: Freakier Friday
2025 feierte Lindsay Lohan (rechts) auch ihr Comeback auf der großen Leinwand: In "Freakier Friday", einer Fortsetzung des Komödienhits "Freaky Friday" aus dem Jahr 2003, war sie erneut an der Seite von Jamie Lee Curtis zu sehen.  Fotoquelle: Disney
Lindsay Lohan und Bader Shammas
Bereits seit 2018 sind Lindsay Lohan und der Banker Bader Shammas ein Paar, traten aber zunächst fast nie gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Seit 2022 sind die beiden verheiratet.   Fotoquelle: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Gucci

Sie feiert am 2. Juli ihren 40. Geburtstag – und das ohne großen Trubel. Das ist erstaunlich, gab es doch eine Zeit, da fand Lindsay Lohan fast gar nicht mehr aus den Skandalschlagzeilen heraus. Spätestens seit die US-Schauspielerin aber 2023 Mutter wurde, ist es still um ihr Privatleben geworden. Gemeinsam mit ihrem Sohn Luai und ihrem Ehemann, dem Banker Bader Shammas, lebt sie von der Öffentlichkeit weitgehend unbehelligt rund das halbe Jahr in Dubai. 2025 gab Lohan dem Magazin "Elle" einen Einblick in ihren neuen Familienalltag. Ihr Credo: "Routinen sind das Wichtigste, speziell, wenn man ein Kind hat."

Tagebuch schreiben, Pilates machen, Grünen Tee trinken, frühstücken mit dem bald zweijährigen Sohn: So sieht Lindsay Lohans typische Morgenroutine im Wüsten-Emirat aus. Am Leben in Dubai schätzt sie so einiges: "Ich habe meine Privatsphäre, ich habe meine Ruhe, ich habe Raum für mich. Ich muss dort um nichts sorgen. Ich fühle mich sicher."

Familie ist jetzt das Wichtigste im Leben von Lindsay Lohan

Anders sehe es in den USA aus, vor allem an der Westküste: "In Los Angeles ist es wirklich schwierig", sagte Lohan im "Elle"-Interview. "Bereits mit meinem Sohn in den Park zu gehen, stresst mich. Ich denke gleich: 'Sind hier Kameras?'" In New York City, wo die Familie ebenfalls einen Teil des Jahres verbringt, gebe es hingegen eine "andere Energie": "Keiner bedrängt uns. Jeder kümmert sich um sein eigenes Ding."

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Wo ihr Sohn Luai einmal in die Schule gehen wird, haben seine Eltern noch nicht entschieden, erklärte die Schauspielerin. Sie hätten ja noch ein paar Jahre Zeit. Bis dahin wollen alle zu dritt möglichst viel gemeinsame Zeit in Dubai verbringen: Das Wichtigste in ihrem Leben seien "mein Ehemann, mein Sohn und ich".

Vom Teenie-Star zur Skandalnudel – und wieder zurück

Dass Lindsay Lohan heute vor allem über Morgenroutinen, Familienleben und Privatsphäre spricht, ist bemerkenswert. Schließlich verlief ihr Weg alles andere als geradlinig. Bereits mit elf Jahren gelang ihr mit der Disney-Neuverfilmung "Ein Zwilling kommt selten allein" der Sprung auf die Kinoleinwand. Spätestens mit "Freaky Friday" und "Girls Club – Vorsicht bissig!" wurde sie Anfang der 2000er-Jahre zum gefeierten Teenie-Star, veröffentlichte zudem ein Platin-Album und schien eine Bilderbuchkarriere vor sich zu haben.

Doch auf den kometenhaften Aufstieg folgte der tiefe Fall. Filmflops, Drogenprobleme, mehrere Entzüge, Verhaftungen wegen Trunkenheit am Steuer und weitere Konflikte mit dem Gesetz machten über Jahre häufiger Schlagzeilen als ihre Arbeit als Schauspielerin. Immer wieder unternahm Lohan Anläufe für ein Comeback – auf der Theaterbühne, im Fernsehen und später mit neuen Film- und Musikprojekten.

Nachhaltig gelang die Rückkehr jedoch erst in den vergangenen Jahren: Seit ihrer Hochzeit mit dem Banker Bader Shammas im Jahr 2022, der Geburt ihres Sohnes 2023 und neuen Hauptrollen in mehreren Netflix-Filmen scheint die einstige Skandal-Queen ihr Leben neu geordnet zu haben. Mit der Fortsetzung "Freakier Friday" kehrte sie 2025 schließlich sogar zu jener Filmreihe zurück, die einst ihren Durchbruch besiegelte – und wirkt heute angekommen wie lange nicht mehr.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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