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Enola Holmes 3: Wenn die kleine Schwester den großen Bruder retten muss

Sherlock in Not

Enola Holmes 3: Wenn die kleine Schwester den großen Bruder retten muss

02.07.2026, 10.57 Uhr
von Elisa Eberle
Millie Bobby Brown kehrt als Enola Holmes zurück. In ihrem dritten Abenteuer muss sie ihren entführten Bruder Sherlock befreien. Der Film, inszeniert von Philip Barantini, startet am 1. Juli auf Netflix.
"Enola Holmes 3"
Tewkesbury (Louis Partridge, links), Enola Holmes (Millie Bobby Brown) und Dr. Watson (Himesh Patel) lassen nichts unversucht, um Sherlok zu befreien.   Fotoquelle: John Wilson/Netflix 2026
"Enola Holmes 3"
Tewkesbury (Louis Partridge) überrascht seine Liebste Enola Holmes (Millie Bobby Brown) mit einem Heiratsantrag.   Fotoquelle: John Wilson/Netflix 2025
"Enola Holmes 3"
Enola Holmes (Millie Bobby Brown) befindet sich bereits auf dem Weg zu ihrer Trauung, als sie eine schreckliche Nachricht erhält.   Fotoquelle: John Wilson/Netflix 2026
"Enola Holmes 3"
Sherlock Holmes (Henry Cavill) wird diesmal selbst zum Opfer einer Straftat.   Fotoquelle:  2026, Netflix Inc.
"Enola Holmes 3"
Eudoria Holmes (Helena Bonham Carter) macht sich Sorgen um ihren Sohn.   Fotoquelle: 2026, Netflix Inc.

Millie Bobby Brown und Netflix: Diese Zusammenarbeit ist seit "Stranger Things" ein Erfolgsgarant. Ein halbes Jahr nach dem Ende der Sci-Fi-Mysteryserie der Duffer Brüder kehrt die 22-Jährige nun in ihrer zweiten großen Rollen beim Streamingriesen zurück. In "Enola Holmes 3" (ab Mittwoch, 1. Juli) wird sie abermals als titelgebende Detektivin ein kniffliges Rätsel knacken.

Zur Erinnerung: Basierend auf der gleichnamigen Romanreihe von Nancy Springer erzählt "Enola Holmes" von der kleinen Schwester des Meisterdetektivs Sherlock Holmes, der wiederum aus den Romanen von Arthur Conan Doyle entstammt. Im ersten, 2020 erschienenen Film musste Enola Holmes (Millie Bobby Brown) ihre verschwundene Mutter Eudoria Holmes (Helena Bonham Carter) suchen. Zwei Jahre später gründete sie nach Vorbild ihres berühmten Bruders (Henry Cavill) in "Enola Holmes 2" eine eigene Detektei. Im dritten Film sind es nun abermals private Verstrickungen, die die Detektivin herausfordern.

"Adolescence"-Macher führt Regie

Dabei beginnt die Geschichte recht harmonisch: Enola genießt die Zweisamkeit mit ihrem Partner in vollen Zügen, als Tewkesbury (Louis Partridge) sie mit einem Heiratsantrag überrascht. Die Vermählung soll auf Malta stattfinden. Doch auf dem Weg zum Traualtar erreicht Enola eine schreckliche Nachricht: "Sherlock ist entführt worden", berichtet Dr. Watson (Himesh Patel). Nun liegt es an Enola, ihren großen Bruder zu befreien.

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"Enola Holmes 3" wird von Philip Barantini inszeniert. Der britische Regisseur, der für die Emmy-prämierte Miniserie "Adolescence" über einen minderjährigen Mörder viel Lob erhielt, übernimmt von Harry Bradbeer, der bei den ersten beiden Filmen Regie führte. Das Drehbuch stammt abermals von Jack Thorne ("Adolescence").

Das allgemeine Interesse am Meisterdetektiv Sherlock Holmes ist derweil weiter ungebrochen: Mit "Young Sherlock" brachte Guy Ritchie Anfang des Jahres eine Serie über die Anfänge des Genies zu Amazon Prime Video. In der ebenfalls 2026 erschienenen Serie "Sherlock & Daughter" bei Magenta TV bekam der Einzelgänger überraschend Besuch von seiner Tochter. Mit "The Death of Sherlock Holmes" und "Moriarty" sind zwei weitere Serien aus dem Erzählkosmos angekündigt.

Enola Holmes ermittelt wieder: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
In "Enola Holmes 3" bei Netflix zeigt die kleine Schwester des berühmten Meisterdetektivs erneut, was in ihr steckt, während Prime Video mit "Elle" die Vorgeschichte der ikonischen Filmkomödie "Natürlich Blond" erzählt. Welche Streaming-Highlights die kommende Woche noch bereithält, verrät die Übersicht.
Streaming-Highlights
"Enola Holmes 3"

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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