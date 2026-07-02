Enola Holmes 3: Wenn die kleine Schwester den großen Bruder retten muss

Millie Bobby Brown und Netflix: Diese Zusammenarbeit ist seit "Stranger Things" ein Erfolgsgarant. Ein halbes Jahr nach dem Ende der Sci-Fi-Mysteryserie der Duffer Brüder kehrt die 22-Jährige nun in ihrer zweiten großen Rollen beim Streamingriesen zurück. In "Enola Holmes 3" (ab Mittwoch, 1. Juli) wird sie abermals als titelgebende Detektivin ein kniffliges Rätsel knacken.

Zur Erinnerung: Basierend auf der gleichnamigen Romanreihe von Nancy Springer erzählt "Enola Holmes" von der kleinen Schwester des Meisterdetektivs Sherlock Holmes, der wiederum aus den Romanen von Arthur Conan Doyle entstammt. Im ersten, 2020 erschienenen Film musste Enola Holmes (Millie Bobby Brown) ihre verschwundene Mutter Eudoria Holmes (Helena Bonham Carter) suchen. Zwei Jahre später gründete sie nach Vorbild ihres berühmten Bruders (Henry Cavill) in "Enola Holmes 2" eine eigene Detektei. Im dritten Film sind es nun abermals private Verstrickungen, die die Detektivin herausfordern.

"Adolescence"-Macher führt Regie Dabei beginnt die Geschichte recht harmonisch: Enola genießt die Zweisamkeit mit ihrem Partner in vollen Zügen, als Tewkesbury (Louis Partridge) sie mit einem Heiratsantrag überrascht. Die Vermählung soll auf Malta stattfinden. Doch auf dem Weg zum Traualtar erreicht Enola eine schreckliche Nachricht: "Sherlock ist entführt worden", berichtet Dr. Watson (Himesh Patel). Nun liegt es an Enola, ihren großen Bruder zu befreien.

"Enola Holmes 3" wird von Philip Barantini inszeniert. Der britische Regisseur, der für die Emmy-prämierte Miniserie "Adolescence" über einen minderjährigen Mörder viel Lob erhielt, übernimmt von Harry Bradbeer, der bei den ersten beiden Filmen Regie führte. Das Drehbuch stammt abermals von Jack Thorne ("Adolescence").

Das allgemeine Interesse am Meisterdetektiv Sherlock Holmes ist derweil weiter ungebrochen: Mit "Young Sherlock" brachte Guy Ritchie Anfang des Jahres eine Serie über die Anfänge des Genies zu Amazon Prime Video. In der ebenfalls 2026 erschienenen Serie "Sherlock & Daughter" bei Magenta TV bekam der Einzelgänger überraschend Besuch von seiner Tochter. Mit "The Death of Sherlock Holmes" und "Moriarty" sind zwei weitere Serien aus dem Erzählkosmos angekündigt.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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