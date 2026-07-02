Bundesliga startet Ende August: Diesen Kracher sehen Sie live im Free-TV

Die Enttäuschung nach dem deutschen WM-Aus gegen Paraguay sitzt noch immer tief. Wie es mit der Nationalmannschaft weitergeht und ob Trainer Julian Nagelsmann im Amt bleibt, ist völlig unklar. Während die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ohne die DFB-Elf ihre Fortsetzung findet, läuft die Planung auf Vereinsebene schon auf Hochtouren.

Am 28. August – also keine sechs Wochen nach dem WM-Finale – startet die neue Bundesliga-Saison. Zum Auftakt erwartet die Bundesliga-Fans gleich ein echtes Highlight: Der amtierende Meister Bayern München empfängt den VfB Stuttgart. Das Aufeinandertreffen mit den spielstarken Schwaben unter Ägide von Sebastian Hoeneß ist eine Wiederauflage des Pokalfinales von vergangener Saison.

Für Free-TV-Zuschauer gibt es eine gute Nachricht: Der Auftaktkracher läuft im frei empfangbaren Fernsehen. SAT.1 zeigt die Partie ab 20.30 Uhr live, zusätzlich wird sie über Joyn zu sehen sein. Zudem läuft das erste Spiel des Auftaktspieltags live bei Sky.

RTL will nach Sky-Übernahme Bundesliga im Free-TV zeigen Auch abseits des Südklassikers verspricht der erste Bundesliga-Spieltag Spannung. Borussia Dortmund trifft auf den Hamburger SV. RB Leipzig, die in der vergangenen Saison den dritten Platz belegten, empfangen Borussia Mönchengladbach im eigenen Stadion. Die gespannten Blicke sind dabei auf Ex-Bayern-Profi Martin Demichelis gerichtet, der in Leipzig Ole Werner auf dem Trainerposten ersetzt.

Schon drei Wochen eher als in der deutschen Eliteliga rollt in der zweiten Bundesliga der Ball. Im Auftaktspiel am Freitag, 7. August, kämpfen mit dem VfL Bochum und Hertha BSC zwei einstige Bundesliga-Schwergewichte um die ersten drei Punkte der Saison. Auch diese Partie läuft live bei SAT.1 sowie via Stream bei SAT.1.

Zu sehr gewöhnen sollten sich Free-TV-Zuschauer an das Free-TV-Vergnügen aber nicht. Auch in der anstehenden Saison bleibt es bei den Übertragungsrechten bei der gewohnten Situation. Das Gros der Spiele wird von den Bezahlanbietern DAZN und Sky gezeigt. DAZN strahlt die Konferenz am Samstagnachmittag und die Einzelspiele am Sonntag aus. Bei Sky sehen Fußballfans die Einzelspiele am Freitag und Samstag. Nach der Übernahme von Sky durch RTL kündigte der Kölner Sender zwar an, einige Spiele auch im Free-TV zugänglich zu machen. In welchem Umfang das passieren wird, ist aber noch unklar.