So viel verdienen die deutschen Fußballstars: Gehalt, Werbung und Co.

Millionengehälter, lukrative Werbeverträge und Prämien – Deutschlands Fußballstars gehören zu den Spitzenverdienern im internationalen Sport. Doch wer verdient im Jahr 2026 tatsächlich am meisten? Wir werfen einen Blick auf die zehn bestbezahlten deutschen Profis.

So setzen sich die Einnahmen zusammen Die Fußballstars verdienen nicht nur durch ihre Grundgehälter Millionen. Manche Spieler, wie Thomas Müller, sind zu Werbekönigen aufgestiegen. Noch mehr Geld können die Profis durch folgende zusätzliche Einnahmen verdienen:

Erfolgs- und Einsatzprämien

Werbeverträge

Ausrüster-Deals

Social-Media-Kooperationen

Image- und Lizenzrechte Gerade Spieler wie Jamal Musiala, Joshua Kimmich oder Florian Wirtz erzielen dadurch jedes Jahr mehrere Millionen Euro zusätzlich. Exakte Spielergehälter werden von den Vereinen nicht veröffentlicht. Die genannten Werte basieren auf Schätzungen führender Gehaltsdatenbanken und übereinstimmenden Medienberichten.

1. Jamal Musiala (FC Bayern München) Geschätztes Jahresgehalt: rund 25 Millionen Euro

Jamal Musiala ist 2026 der bestbezahlte deutsche Fußballspieler. Nach seiner Vertragsverlängerung beim FC Bayern gehört der Nationalspieler nicht nur sportlich zur Weltklasse, sondern auch finanziell zur Elite. Hinzu kommen millionenschwere Werbepartnerschaften mit internationalen Sport- und Lifestyle-Marken.

2. Manuel Neuer (FC Bayern München) Geschätztes Jahresgehalt: rund 21 Millionen Euro

Auch mit 40 Jahren zählt Manuel Neuer weiterhin zu den Topverdienern des deutschen Fußballs. Der langjährige Kapitän des FC Bayern profitiert von einem hoch dotierten Vertrag sowie zahlreichen Sponsoren.

3. Joshua Kimmich (FC Bayern München) Geschätztes Jahresgehalt: rund 20 Millionen Euro

Joshua Kimmich gehört seit Jahren zu den Führungsspielern des Rekordmeisters. Sein Vertrag zählt weiterhin zu den lukrativsten in der Bundesliga. Durch Werbeeinnahmen und Prämien steigt sein Gesamteinkommen deutlich über das reine Grundgehalt hinaus.

4. Serge Gnabry (FC Bayern München) Geschätztes Jahresgehalt: rund 19 Millionen Euro

Trotz starker Konkurrenz im Bayern-Kader bleibt Serge Gnabry einer der bestbezahlten deutschen Offensivspieler. Sein langfristiger Vertrag sichert ihm weiterhin ein Spitzeneinkommen.

5. Leon Goretzka (FC Bayern München) Geschätztes Jahresgehalt: rund 17 Millionen Euro

Leon Goretzka gehört weiterhin zu den Topverdienern der Bundesliga. Neben seinem Gehalt erzielt der Mittelfeldspieler zusätzliche Einnahmen durch Sponsoren und Werbeverträge.

6. Kai Havertz (FC Arsenal) Geschätztes Jahresgehalt: rund 16 bis 17 Millionen Euro

Der Nationalspieler zählt in der Premier League zu den Spitzenverdienern unter den deutschen Profis. Durch leistungsbezogene Boni kann sein Einkommen in erfolgreichen Spielzeiten nochmals deutlich steigen.

7. Antonio Rüdiger (Real Madrid) Geschätztes Jahresgehalt: rund 15 bis 16 Millionen Euro

Der Innenverteidiger des spanischen Rekordmeisters gehört weiterhin zur internationalen Elite. Neben seinem hohen Grundgehalt profitiert Rüdiger von attraktiven Titel- und Erfolgsprämien.

8. Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) Geschätztes Jahresgehalt: rund 14 bis 15 Millionen Euro

Der deutsche Nationaltorhüter zählt seit Jahren zu den Topverdienern in La Liga. Seine konstante Leistung macht ihn sowohl sportlich als auch wirtschaftlich zu einer festen Größe.

9. Leroy Sané (Galatasaray Istanbul) Geschätztes Jahresgehalt: rund 13 bis 15 Millionen Euro

Auch nach seinem Wechsel bleibt Leroy Sané einer der bestbezahlten deutschen Fußballprofis. Sein Einkommen setzt sich aus einem hohen Grundgehalt sowie umfangreichen Werbeverträgen zusammen.

10. Florian Wirtz (FC Liverpool) Geschätztes Jahresgehalt: rund 12 bis 14 Millionen Euro

Mit seinem Wechsel in die Premier League stieg Florian Wirtz endgültig in die Gehaltsklasse der internationalen Topstars auf. Aufgrund seines jungen Alters gilt sein Vertrag als einer der wertvollsten im europäischen Fußball.