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"Kings of Hollywood": Kritik zur Komödie mit Robert de Niro auf 3sat

Hollywood-Satire

"Kings of Hollywood": Kritik zur Komödie mit Robert de Niro auf 3sat

04.07.2026, 06.45 Uhr
von Hans Czerny
"Kings of Hollywood" ist eine Komödie mit Starbesetzung. Robert De Niro spielt einen Produzenten, der seinen Kopf mit einem riskanten Plan aus der Schlinge ziehen will.
Kings of Hollywood
Der Mafia-Finanzier Reggie Fontaine (Morgan Freeman) schaut nach dem Rechten beim Western-Filmdreh. Er will sein Geld zurück.  Fotoquelle: ZDF / SWR / Telepool
Kings of Hollywood
Filmproduzent Max Barber (Robert de Niro, links) engagiert den abgehalfterten Filmstar Duke Montana (Tommy Lee Jones) mit böser Absicht für einen Western-Dreh.   Fotoquelle: ZDF / SWR / Telepool
Kings of Hollywood
Zwei der "Kings of Hollywood": Tommy Lee Jones als Filmstar a.D. Duke Montana zu Pferde, und Robert de Niro als Filmproduzent Max Barber, kurz vor der Pleite.   Fotoquelle: ZDF / SWR / Telepool

Wenn Hollywood über sich selbst Filme dreht, gibt es meistens was zu lachen. So auch in diesem Remake des Films "The Comeback Trail" (1982). Die Besetzung von "Kings of Hollywood" (2020, nun bei 3sat) ist mit Robert De Niro, Tommy Lee Jones und Morgan Freeman hochklassig, der Plot sitzt: Max Barber (Robert De Niro), ein in Not geratener Produzent von Trashfilmen wie "Der älteste Colt im Westen" oder "Kühe aus dem Jenseits", verfällt auf die Idee, den tödlichen Unfall seines Hauptdarstellers zu inszenieren, um so an eine hohe Versicherungssumme zu gelangen. Schließlich sitzt ihm der mafiöse Geldgeber Reggie Fontaine (Morgan Freeman) im Nacken, der innerhalb von drei Tagen sein Geld zurückwill. Ansonsten werde er erwürgt. Doch die Geschichte um den gecasteten Altstar Duke Montana (Tommy Lee Jones) nimmt eine überraschende Wende.

3sat
Kings of Hollywood
Komödie • 04.07.2026 • 18:35 Uhr

Duke, der Westernstar, ist auch bei noch so gefährlichen Stunts nicht totzukriegen, offensichtlich hat er neun Leben, wie eine Katze. Mehr noch: Durch die Aufregung um den alternden Star werden Max und seine Firma, die "Miracle Motion Pictures", so berühmt, dass sie schließlich bei der Oscarverleihung landen. Das alles spielt auf die Zeit des Übergangs vom teuren Kinofilm zu billigen Videoproduktionen in den Siebzigern an. Die Dialoge haben einigen Esprit.

Letztlich erging es dem Regisseur der Komödie, dem erfahrenen Action-Fachmann George Gallo, mit seiner augenzwinkernden Hollywood-Kritik fast so wie Robert De Niro im Film: 25 Millionen Dollar verschlangen die Dreharbeiten in New Mexico, aber nur 2,4 Millionen spielte der Film an der Kinokasse ein.

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Kings of Hollywood – Sa. 04.07. – 3sat: 18.35 Uhr

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Zum 250. Geburtstag der USA widmet 3sat einen Thementag amerikanischen Klassikern. In der Primetime wird "Thirteen Days" gezeigt, ein fesselnder Thriller über die Kuba-Krise, der mit Kevin Costner als Sicherheitsberater des Präsidenten die dramatischen Geschehnisse im Weißen Haus beleuchtet.
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"Thirteen Days"

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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