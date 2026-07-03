Giovanni Zarrella auf Tour: Ehefrau Jana Ina unterstützt ihn mit rührender Geste

Das Traumpaar vieler Deutscher – er Sänger und Moderator, sie Moderatorin – nimmt auf Instagram die Fans mit ins Privatleben. Mit ihrer offenen, herzlichen Art begeistern Jana Ina und Giovanni Zarrella ihre Follower. Dabei wird schnell deutlich, wie liebevoll sie die Menschen umsorgen, die ihnen am Herz liegen.

Jana Ina bastelt Armbänder für Giovannis Konzerte Taylor-Swift-Fans haben es vorgemacht: Zur Eras-Tour bastelten sie Armbänder, die sie untereinander tauschten und verschenkten. So wurden sie Teil einer Community, die die Liebe zu Swifts Musik eint. Was bei den Fans der erfolgreichsten Musikerin der Welt funktioniert, muss doch auch bei denen ihres Mannes funktionieren, dachte sich wohl Jana Ina. In Handarbeit fertigt sie fleißig Freundschaftsarmbänder für die "Eine italienische Sommernacht“-Tour ihres Mannes. Die bunten Bänder aus Perlen und Anhängern tragen Botschaften wie "Amore“ oder "Fantastico“. Allerdings müssen diese am Merchandise-Stand erworben werden.

Jana Ina beweist Giovanni Zarrella ihre Liebe Seit Jahren unterstützt und begleitet sie ihren Mann, wo sie nur kann. Mit den selbstgebastelten Armbändern zeigt sie, mit wie viel Herzblut sie bei seiner Tour und seinen Fans dabei ist. Die schönsten Liebesbeweise sind immer noch die selbstgemachten. Und was gibt es Schöneres, als wenn die eigene Frau der größte Fan ist?