Trump führt in bizarrem KI-Video Hollywood-Stars um Robert De Niro vor

Er war bereits Kampf-Pilot, König und Heiland, nun legte Donald Trump ein neues KI-Video von sich selbst nach: Dieses Mal stellte er sich in einem künstlich generierten Video als Arzt Dr. Trump dar. Als solcher verspricht er in dem bizarren Clip Heilung gegen das "Trump Derangement Syndrom" (TDS) – einer vom US-Präsidenten erfundenen Erkrankung, die er in erster Linie Kritikern seiner Person und Politik attestiert. Das eineinhalbminütige Video, das Trump auf seiner eigenen Plattform Truth Social teilte, zeigt ihn in einem Arztkittel und wirkt in der Aufmachung wie ein pharmazeutisches Werbevideo.

Die Schilderungen Trumps, wie die vermeintliche Krankheit zu behandeln sei, sind immer wieder durch Stimmen seiner "Patienten" unterbrochen. Diese sind fast ausschließlich Prominente, die den US-Präsidenten in der Vergangenheit öffentlich kritisierten. Die Deepfake-Varianten von Stars wie Robert De Niro, Whoopi Goldberg und Julia Roberts erzählen im Video von ihren "Symptomen".

Prominente reagierten bis dato nicht auf abstruses Trump-Video "Ich leide seit über einem Jahrzehnt, und nachdem ich Dr. Trump zugehört habe, kann ich erste Ergebnisse erkennen", sagt eine KI-generierte Doppelgängerin von US-Komikerin Rosie O'Donnell. Das Deepfake-Ebenbild von Whoopi Goldberg fügt hinzu: "Ich dachte wirklich, ich wäre ein hoffnungsloser Fall, dass mich das für den Rest meines Lebens beeinträchtigen würde." Erst der Behandlungsplan von Dr. Trump habe ihr weitergeholfen.

"Ich konnte nicht essen. Ich konnte nicht schlafen, war ständig wütend. Ich habe allen um mich herum das Leben zur Hölle gemacht", beschreibt der KI-Avatar von Robert De Niro sein Krankheitsbild. Die "falsche" Julia Roberts erklärt: "Ich habe das Gefühl, in den letzten zwei Jahren um 20 Jahre gealtert zu sein. Ich war so besorgt. Ich habe mir wirklich langsam Sorgen um meine Zukunft gemacht."

Bis dato reagierte noch keiner der dargestellten Prominenten auf das bizarre KI-Video von Donald Trump. Von dem erfundenen "Trump Derangement Syndrom" ist beim US-Präsidenten nicht das erste Mal die Rede. Nach dem Tod des Regisseurs Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele stellte der Republikaner die Behauptung auf, deren Tod stehe in Verbindung "mit der massiven, unnachgiebigen und unheilbaren Erkrankung an einer den Verstand lähmenden Krankheit namens Trump Derangement Syndrome".