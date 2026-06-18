"The Apprentice": ZDF zeigt umstrittenes Donald Trump-Biopic als Free-TV-Premiere

Wenn man ein Biopic über eine bedeutende Persönlichkeit der Zeitgeschichte dreht – und diese hetzt dann direkt die Anwälte los, um gegen die "eklatant falschen Behauptungen" in besagtem Film vorzugehen, dann ist das in der Theorie natürlich nicht schön. Aber vielleicht haben sich Regisseur Ali Abbasi und sein Team in diesem speziellen Fall sogar ein bisschen gefreut. Eine große Überraschung konnte das Schäumen des Porträtierten jedenfalls nicht gewesen sein: "The Apprentice – The Trump Story" erzählt von Donald Trumps Aufstieg in den 70er- und 80er-Jahren. Das ZDF zeigt den Film nun als Free-TV-Premiere.

The Apprentice – The Trump Story Drama • 20.06.2026 • 00:45 Uhr

"The Apprentice": Wie Donald Trump in New York groß wurde Donald Trump saß von 2017 bis 2021 als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika im Weißen Haus und kehrte nach seiner Wiederwahl 2025 dorthin zurück, aber eine große Nummer war er schon viel früher. Nicht als Politiker, sondern als Geschäftsmann – als Macher in der Immobilienbranche der 70er- und 80er-Jahre. Was ja auch kein Geheimnis ist. Trotzdem ackert Ali Abbasi die Zeit von damals noch einmal intensiv durch, in diesem Fall im massentauglichen Biopic-Format.

Sebastian Stan verkörpert den jungen Donald Trump. Jeremy Strong spielt eine weitere zentrale Rolle als Roy Cohn, der einstige Anwalt und Mentor von Trump. Im Film erklärt Cohn seinem "Lehrling", wie man Erfolg im Leben hat. Zum Beispiel mit Leitsätzen wie "Gib nichts zu, streite alles ab" oder "Um zu gewinnen, musst du gewillt sein, jedem alles anzutun". Sowohl Sebastian Stan als auch Jeremy Strong wurden für ihre Darbietungen mit Golden-Globe-Nominierungen gewürdigt.

Donald Trump wollte Ali Abbasis Biopic offenbar stoppen Donald Trump hätte diesen Film, der sicher nicht zufällig unmittelbar vor den Präsidentschaftswahlen 2024 in den Kinos startete, gerne verbieten lassen. Weil das, was Abbasi da zeigt, in vielen Momenten kein besonders gutes Licht auf ihn wirft. Für großes Aufsehen sorgte seinerzeit unter anderem eine Vergewaltigungsszene mit Beteiligung von Ivana Trump (Marija Bakalowa). Man kann das und mehr, wenn man denn will, jetzt im ZDF sehen – leider erst recht spät im Nachtprogramm. Alternativ ist der Film aber jederzeit auch in der Mediathek abrufbar.

Die Macher von "The Apprentice" stimmen erwartungsgemäß übrigens nicht überein mit Trumps Einschätzung zu den "eklatant falschen Behauptungen". Kurz nach dem Eingehen einer Unterlassungsaufforderung erklärten die Produzenten, dass es sich bei ihrem Film um ein "faires und ausgewogenes Porträt" von Donald Trump handle. "Wir möchten, dass ihn jeder sieht und sich dann eine Meinung bildet."

The Apprentice – The Trump Story – Fr. 19.06. – ZDF: 00.45 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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