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Diese WM-Spiele laufen heute (18.6.) und in der Nacht im TV

Fußball-WM TV-Plan

Diese WM-Spiele laufen heute (18.6.) und in der Nacht im TV

18.06.2026, 06.00 Uhr
Größer, teurer und unübersichtlicher als alle Weltmeisterschaften bisher ist die Fußball-WM 2026. Hier kommt der aktuelle TV-Fahrplan.
Fußball-Weltmeisterschaft
Breel Embolo traf für die Schweiz im ersten Spiel. Nach dem 1:1 gegen Katar sind die Eidgenossen jedoch in Zugzwang geraten.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Emilee Chinn

104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Als TV-schauender Fan den Überblick zu wahren, ist nicht ganz leicht. Zu einem Wildwuchs unterschiedlicher Anstoßzeiten teils zu nachtschlafender mitteleuropäischer Zeit gesellt sich eine komplexe Rechte-Lage.

Alle WM-Spiele zeigt in Deutschland alleine der kostenpflichtige Abo-Dienst Magenta TV. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung von insgesamt 60 Begegnungen – darunter alle mit Beteiligung der deutschen Mannschaft.

Diese Paarungen sind am Donnerstag, 18. Juni, und in der Nacht zum Freitag zu sehen

    1. Spieltag, Gruppe A Tschechien – Südafrika, Anstoß: 18.6., 18.00 Uhr. Mercedes-Benz Stadium (Atlanta). ZDF und Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe B Schweiz – Bosnien-Herzegowina, Anstoß: 18.6., 21.00 Uhr. SoFi Stadium (Los Angeles). Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe B Kanada – Katar, Anstoß: 19.6., 0.00 Uhr. BC Place Stadium (Vancouver). ZDF und Magenta TV.
    1. Spieltag, Gruppe A Mexiko – Südkorea, Anstoß: 19.6., 3.00 Uhr. Estadio Akron (Guadalajara). Magenta TV.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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