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Turnier ist laut Hirschhausen "mit Abstand die klimaschädlichste WM"

Hitzealarm bei der WM

Turnier ist laut Hirschhausen "mit Abstand die klimaschädlichste WM"

16.06.2026, 13.54 Uhr
Viele Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 werden unter großer Hitze stattfinden. Bei MagentaTV warnte nun Eckart von Hirschhausen vor den Auswirkungen auf das Klima – und den menschlichen Körper.
"Breakfast Club"
Eckart von Hirschhausen warnt vor extremer Hitze.  Fotoquelle: MagentaTV

Laut Eckart von Hirschhausen ist die derzeit in den USA, Mexiko und Kanada stattfindende Fußball-Weltmeisterschaft "mit Abstand die klimaschädlichste WM, die es jemals gegeben hat". Wie der Mediziner im MagentaTV-Talkformat "Breakfast Club" erklärte, liege dies vor allem an den unzähligen Flügen "quer durchs Land". Sein Appell: "Guten Fußball gibt es nur auf einem gesunden Erdball."

Zudem warnte von Hirschhausen vor gesundheitlichen Gefahren durch die hohen Temperaturen. "14 von 16 Stadien sind Hitze-gefährdet." Zuvor hatte der Comedian und Klimaschützer auf Studien verwiesen, denen zufolge "schon ab 28 Grad" die Leistungsfähigkeit sinke. "Nicht nur im Körperlichen – beim Rennen und im Muskel – sondern etwa auch die Passgenauigkeit. Unser Hirn ist der empfindlichste Körperteil für Hitze. Dass wir durchdrehen, wenn wir 40, 45 Grad auf unser Hirn brutzeln haben, ist ja klar."

"DIe Fans sind ja nicht alle topfit"

Der 58-Jährige sagte weiter: "Es gibt Statistiken, dass man auch mehr Hassmails bei Hitze schreibt. Man dreht durch. Kühlwesten können für die Profis zur Verfügung gestellt werden. Die wird runtergekühlt, damit die Spieler möglichst kühl aufs Spielfeld kommen. Aber wenn du rennst und Wärme erzeugst, dann wirst du die nicht los."

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Doch auch den Zuschauerinnen und Zuschauern vor Ort könne das Wetter gefährlich werden. "Die Fans sind ja nicht alle topfit, die haben auch mal eine Vorerkrankung, die sind vielleicht auch nicht in der Lage gewesen, sich ordentlich Wasser zu holen." Besonders bei Alkoholkonsum sei Vorsicht geboten, mahnte von Hirschhausen: "Ich bin ein großer Fan, auch bei Hitze mal ein alkoholfreies Bier zu trinken. Das löscht den Durst gut und du hast eben nicht diesen Effekt, dass du den Kreislauf zusätzlich belastest."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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