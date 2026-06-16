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Nach 13 Jahren: "BesserEsser" Sebastian Lege verlässt das ZDF

Lege verlässt ZDF

Nach 13 Jahren: "BesserEsser" Sebastian Lege verlässt das ZDF

16.06.2026, 08.19 Uhr
Nach mehr als einem Jahrzehnt beim ZDF ist Schluss: TV-Koch und Ernährungsexperten Sebastian Lege beendet die Zusammenarbeit mit dem Sender auf eigenen Wunsch. Medienberichten zufolge soll es ihn zur Konkurrenz ziehen.
Sebastian Lege
In seinem Format "BesserEsser" klärte TV-Koch Sebstian Lege über die Tricks der Lebensmittelindustrie auf.  Fotoquelle: ZDF/ Willi Weber

Sebastian Lege (47) zählt seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern im ZDF. Mit Formaten rund um Lebensmittel, Verbraucheraufklärung und die Tricks der Industrie wurde der TV-Koch als "BesserEsser" bekannt. Doch nun endet die Zusammenarbeit mit dem Mainzer Sender.

Wie das Branchenportal DWDL berichtet, läuft der Vertrag des 47-Jährigen Ende 2026 aus. Dies geschehe auf Wunsch von Lege selbst. "Der laufende Vertrag endet auf Wunsch von Sebastian Lege am 31. Dezember 2026", bestätigte ein Sprecher gegenüber DWDL und führt aus: "Gerne hätte das ZDF die Zusammenarbeit auch über das geplante Vertragsende hinaus fortgesetzt." Der TV-Koch ist beim Publikum durchaus beliebt und sorgte in den letzten Jahren immer wieder für starke Quoten – auch beim jüngeren Publikum.

Wechselt Sebastian Lege zu einem Privatsender?

Ein Abschied aus dem Fernsehen steht für den TV-Koch jedoch nicht an: Nach Informationen von DWDL zieht es Lege künftig zur privaten Konkurrenz. Demnach soll er ab 2027 für RTL Deutschland vor der Kamera stehen. Ganz neu ist diese Verbindung nicht: Bereits 2023 und 2024 moderierte er für den Sender Vox das Format "Lege kommt auf den Geschmack". Offiziell bestätigt ist der Wechsel bislang jedoch nicht. RTL Deutschland wollte sich auf Anfrage von DWDL nicht äußern.

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Mehr als ein Jahrzehnt prägte Lege das Programm des ZDF und wurde schnell zu einer festen Größe des Senders. Mit "Die Tricks der Lebensmittelindustrie" erhielt er 2016 seine erste eigene Sendung. Wenige Jahre später folgte sein Format "BesserEsser", das ihm seinen bekannten Spitznamen einbrachte und in dem er die Herstellung und Zusammensetzung von Lebensmitteln analysiert und hinterfragt. Zunächst wurde das Format auf YouTube ausgestrahlt, später dann auch im linearen Programm des ZDF.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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