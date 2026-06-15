Home News Star-News

Lola Weippert spricht über Feminismus, Sexismus und ihr "Lolaland"

Frauen-Befürworterin

Lola Weippert spricht über Feminismus, Sexismus und ihr "Lolaland"

15.06.2026, 14.10 Uhr
von Franziska Wenzlick
Lola Weippert erläutert im Podcast "Hörbar Rust", warum sie in ihren Firmen ausschließlich Frauen beschäftigt. Sie betont die Wichtigkeit von Gleichberechtigung und die Förderung von Frauen im Beruf.
Lola Weippert
Es sei an der "Zeit, dass wir Frauen mal am Zug sind", findet Lola Weippert.   Fotoquelle: 2022 Getty Images/Sebastian Reuter

Schon seit mehreren Jahren gewährt Lola Weippert ihren Fans regelmäßige Einblicke in den Aufbau ihres "Lolalands". So nennt die ARD-Moderatorin den alten Hof im Berliner Umland, den sie 2021 kaufte und seither renoviert. Im Podcast "Hörbar Rust" bedauerte Weippert nun jedoch, kaum weibliche Arbeitskräfte für das Projekt gefunden zu haben.

Lola Weippert spricht über Feminismus und Gleichberechtigung

"Ich, für meine Firmen, stelle nur Frauen ein", verriet die 30-Jährige. Sie sei "einfach eine Frauenbefürworterin". Auf Nachfrage der Podcast-Gastgeberin Bettina Rust erklärte Weippert, "drei, vier" eigene Unternehmen zu führen, darunter "eine Immobilienfirma" und "eine Firma für meine Medienarbeit".

Sie "versuche, einfach nur Frauen anzustellen", bekräftigte die ehemalige Radiomoderatorin. Als "Männerhasserin" wolle sie deshalb jedoch nicht verstanden werden: "Ich bin eine Feministin, ich möchte einfach nur Gleichberechtigung. Aber um diese zu leben, müssen wir den Frauen endlich das Mikro in die Hand drücken und die Reichweite geben – auch im finanziellen Sinne." Es werde "Zeit, dass wir Frauen mal am Zug sind", befand Weippert.

Derzeit beliebt:
>>Die größten TV-Pannen der WM-Geschichte: Als Millionen Zuschauer plötzlich im Dunkeln saßen
>>Beatrice Egli und Florian Silbereisen kommen sich beim „Schlagerbooom“ näher
>>"Roboter": Lola Weippert schießt gegen Moderations-Kolleginnen
>>"Muss immer erst etwas passieren": Lola Weippert berichtet von Stalker vor ihrer Tür

Lola Weippert berichtet von Sexismus auf dem Bau und beim Notar

Bei der Zusammenarbeit mit männlichen Handwerkern habe sie mitunter auch schlechte Erfahrungen gesammelt: "Die haben mich am Anfang ignoriert teilweise. Die haben mich nicht ernst genommen." Auch beim Besuch des Notars habe dieser irrtümlich angenommen, Weipperts Vater wolle den Hof kaufen. "Da denke ich mir so: Ich bin eine junge Frau – und das klingt jetzt vielleicht abgehoben, aber ich habe mit meinen jungen Jahren wahrscheinlich mehr Geld verdient, als ihr es jemals machen werdet."

Esther Sedlaczek spricht über ihr Privatleben und das Verhältnis zu Bastian Schweinsteiger
Esther Sedlaczek beeindruckt seit über 15 Jahren in der Fußballberichterstattung. Von Sky über ARD bis hin zu persönlichen Highlights wie dem Interview mit Zinedine Zidane – die gebürtige Berlinerin meistert ihren Karriereweg mit Bravour. Privat lebt sie mit ihrer Familie in München.
Sportmoderatorin
Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek

Die Influencerin klagte weiter: "Das nervt mich auf so vielen Ebenen, dass du immer erst rechtfertigen musst, warum du ernst genommen werden solltest als Frau auf dem Bau. Ja, ich bin die Bauherrin, und wenn du mich ignorierst: Hier ist die Tür, hau ab." Weippert wünsche sich einen Umgang "auf Augenhöhe": "Wir wollen euch nichts wegnehmen. Wir haben alle einen Platz am Tisch verdient."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Hubert ohne Staller": Serien-Polizeiwagen löst echten Einsatz aus
Chaos am Set
Hubert ohne Staller
Diese WM-Spiele laufen heute (15.6.) und in der Nacht im TV
Fußball-Weltmeisterschaft
Fußball-Weltmeisterschaft
Darum wird Tom Kaulitz WM-Job zu einer Bewährungsprobe: "Ich bin sehr nervös"
Fan-Experte für MagentaTV
Tom und Bill Kaulitz
Kostenlos im TV? WM 2026: So sehen Sie die Spiele
Fußball-Übertragung
WM 2026
Skandal-"Tatort" soll aus dem TV verbannt werden: Schauspielerin zeigt sich empört
"Tatort: Reifeprüfung"
Judy Winter spricht.
Esther Sedlaczek spricht über ihr Privatleben und das Verhältnis zu Bastian Schweinsteiger
Sportmoderatorin
Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek
So lernte Esther Sedlaczek ihren berühmten Vater kennen
Kennenlernen erst mit 16 Jahren
Experte Bastian Schweinsteiger und Moderatorin Esther Sedlaczek.
Stefan Mross schockiert über das ARD-Vorgehen: "So etwas macht man nicht"
"Immer wieder sonntags"
Stefan Mross mit einem ernsten Blick bei seiner Sendung.
ARD-Korrespondentin Mareike Aden erklärt, wie der Brexit der Musikbranche schadet
Brexit-Auswirkungen
Mareike Aden im Interview
"Sportschau: Deutschland – Curacao": Alle Infos zur Übertragung in der ARD
WM-Auftakt
Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger
Sängerin übernimmt Rolle in SAT.1-Spin-off: Beatrice Egli wird TV-Star
Schlagerstar auf dem Bildschirm
Beatrice Egli
Bond-Geheimnis gelüftet: Warum James Bond die Nummer 007 trägt
Legendäre Agentennummer
Pierce Brosnan trägt einen Anzug und hält eine Waffe in der Hand.
"Der perfekte Mann": Dieser Star ist George Clooneys James-Bond-Favorit
007-Spekulationen
George Clooney lächelt breit.
Beatrice Egli ganz ehrlich: "Mich gibt's auch mal schlechtgelaunt"
Schlagerstar im Interview
Ein Mann und Beatrice Egli sitzen auf einer Mauer vor dem Kölner Dom.
Oliver Geissen abseits der Kamera: So lebt er mit Christina Plate
RTL-Moderator
Oliver Geissen und Christina Plate
Gold, Öl und Piranhas – die grausamen Schicksale der Bond-Girls
Tragische Filmfiguren
Elektra King in "Die Welt ist nicht genug" (1999)
Neuer 007? Idris Elba spricht Klartext über die James-Bond-Gerüchte
Darsteller packt aus
Idris Elba
"Maxton Hall" Staffel 3: Alle Infos zum großen Serien-Finale
Amazon Prime Video
Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung
"Miss Daisy und ihr Chauffeur": Ein unterhaltsames Plädoyer für Toleranz und Verständnis
Oscargekrönter Klassiker
Miss Daisy und ihr Chauffeur
Das sind die besten Filme von Bud Spencer und Terence Hill
Spencer & Hill Klassiker
Vier Fäuste für ein Halleluja
"Kommissar Dupin – Bretonische Brandung": Kritik zum ARD-Krimi mit Pasquale Aleardi
Ökokrimi in der Bretagne
"Kommissar Dupin - Bretonische Brandung"
"Die Toten vom Bodensee – Die Messias": Kritik zum ZDF-Krimi mit Alina Fritsch
Geheimnisvolle Stradivari
"Die Toten vom Bodensee - Die Messias"
"Big Bang Theory": Das machen die Stars heute
Neues von Big Bang
Eine Comedy-Ära endet
Historische WM-Momente: Deutschland und seine unvergesslichen Siege
Deutsche Fußballgeschichte
Die deutsche Nationalmannschaft von 1954 in Bern.
"Ist das alles richtig, was ich da mache?": Stefan Mross spricht über "Fehlentscheidungen"
Schlagerkarriere
Immer wieder sonntags
Das große James-Bond-Ranking: Warum dieser 007-Star sogar Daniel Craig schlägt
Wer war der beste?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
Per Mertesacker reichten 50 Seiten von Christoph Kramers Roman
Literarische Premiere
Per Mertesacker, Christoph Kramer
"Dr. Nice" Staffel 4: Dramen, Liebe und Überraschungen erwartet!
Neue Folgen der ZDF-Serie
Patrick Kalupa, Josefine Preuß und Maximilian Grill
Andrea Kiewel gibt Einblicke in ihren Alltag in Tel Aviv
Leben in Israel
Andrea Kiewel begrüßt die Zuschauer im ZDF Fernsehgarten.
Andrea Kiewel über belastende Phase: „Vier Wochen lang dachte mein Mann an Scheidung“
Kiwi im Wandel
Andrea "Kiwi" Kiewel