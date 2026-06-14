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Bombenalarm und Bunker: Andrea Kiewel spricht über ihren Alltag in Tel Aviv

Leben in Israel

Andrea Kiewel gibt Einblicke in ihren Alltag in Tel Aviv

14.06.2026, 10.05 Uhr
von Annika Schmidt
Andrea Kiewel, bekannt aus dem ZDF-"Fernsehgarten", lebt in Tel Aviv und erzählt offen über ihren Alltag in Israel, der von Bombenalarm und einem besonderen Ordnungswunsch geprägt ist.
Andrea Kiewel begrüßt die Zuschauer im ZDF Fernsehgarten.
Andrea Kiewel moderiert jeden Sonntag den ZDF-"Fernsehgarten". Doch ihr Zuhause ist in Israel, in Tel Aviv.  Fotoquelle: picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak

Im ZDF-„Fernsehgarten“ kennt man Andrea 'Kiwi' Kiewel als gut gelaunte Moderatorin, die mit Musik, Tempo und Sommerstimmung durch die Sendung führt. Privat spielt sich ihr Leben jedoch weit weg von der Mainzer TV-Bühne ab. Seit Jahren wohnt die 60-Jährige in Tel Aviv – und hat nun ungewöhnlich offen erzählt, wie ihr Alltag dort aussieht. Dabei geht es um ihr Zuhause, ihren Wunsch nach Ordnung und um die Frage, warum die angespannte Lage in Israel sie dazu gebracht hat, manche Dinge endlich loszulassen.

Andrea Kiewel lebt in Tel Aviv: So sieht ihr Alltag in Israel aus

Des Öfteren hat Andrea Kiewel betont, wie glücklich sie mit ihrer Wahlheimat Israel ist. Doch die aktuelle Lage vor Ort ist nicht einfach. Die Angriffe des Irans und von der Hisbollah halten das Land in Atem und ständig ertönt der Bombenalarm.

Um so wichtiger ist es da, sich abzulenken und sich in den eigenen vier Wänden wohlzufühlen. Andrea Kiewel hat ihren Weg gefunden, sich trotz der angespannten Situation in Israel wohlzufühlen – Aufräumen. Der Moderatorin ist Ordnung wichtig in ihrer Wohnung. Dabei hat sie festgestellt, ein gewisses Problem zu haben. 

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Andrea Kiewel spricht offen über das Loslassen

Sich von Dingen zu trennen, ist für Andrea Kiewel ein schwieriger Prozess. "Mein Schwachpunkt ist, dass ich mich schwer von Sachen trennen kann", beschreibt die 60-Jährige ihr Problem, wie die "AZ" berichtet. "Selbst an ausgeliebten Lieben halte ich fest, bis es so sehr wehtut, dass ich die Wahl habe zwischen gehen oder sterben", erklärt die ZDF-"Fernsehgarten"-Gastgeberin. Dahinter steht der Gedanke, nichts wegschmeißen zu wollen, das vielleicht doch nochmal gebraucht wird.

Doch der Krieg in Israel hat für Umdenken gesorgt. Wenn sie in der Nacht von Sirenen geweckt wird und in den Schutzbunker muss, sei es angebracht Sachen loszuwerden und den schwierigen Zeiten den "Mittelfinger zu zeigen", wie Andrea Kiewel erklärt. "Alles, was ich mehr als drei Monate nicht mehr angefasst oder angehabt habe, muss mich verlassen", berichtet die Moderatorin über das radikale Ausmisten. Beim Aussortieren sollen immer wieder Schätze zum Vorschein kommen, die für neue Freude sorgen. 

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