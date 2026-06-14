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"Tod eines Mädchens": Kritik zum Krimi mit Anja Kling auf 3sat

Nordholm-Krimi

"Tod eines Mädchens": Kritik zum Krimi mit Anja Kling auf 3sat

14.06.2026, 06.45 Uhr
von Eric Leimann
3sat zeigt den Krimi-Zweiteiler "Tod eines Mädchens" erneut und eröffnet damit den Krimisommer. Die Serie erinnert stark an "Broadchurch" und besticht durch starke Figuren.
Tod eines Mädchens
All diese Stars in nur einer Ostsee-Kleinstadt! Im bei 3sat wiederholten ZDF-Krimizweiteiler "Tod eines Mädchens" spielen, von links: Barbara Auer, Heino Ferch, Anna Unterberger, Gustav Peter Wöhler, Johann von Bülow, Anja Kling, Jörg Schüttauf und Hinnerk Schönemann.  Fotoquelle: ZDF / Stefan Erhard
Tod eines Mädchens
Die Kommissare und das Meer: Simon Kessler (Heino Ferch) und Hella Christensen (Barbara Auer) suchen den Mörder eines 14-jährigen Mädchens in einer Ostsee-Gemeinde.  Fotoquelle: ZDF / Stefan Erhard
Tod eines Mädchens
Ist ihrem Kind etwas passiert? Silke Broder (Anja Kling) rennt zu einem im Ostseewasser gefundenen Leichnam.  Fotoquelle: ZDF / Stefan Erhard
Tod eines Mädchens
Silke Broder (Anja Kling, links), die Mutter des Opfers, wird von Nachbarin, Freundin und Kommissarin Hella Christensen (Barbara Auer) betreut.  Fotoquelle: ZDF / Stefan Erhard
Tod eines Mädchens
Die gegensätzlichen Ermittler Hella Christensen (Barbara Auer) und Simon Kessler (Heino Ferch, rechts) befragen einen Zeugen (Kai-Birger Sünram).  Fotoquelle: ZDF / Marion von der Mehden
Tod eines Mädchens
Geklaut bei "Broadchurch"? Handlung und Figuren des ZDF-Zweiteilers "Tod eines Mädchens" erinnern stark an die britische TV-Hitserie (von links: Barbara Auer, Anja Kling, Hinnerk Schönemann, Peter Striebeck, Johann von Bülow, Jörg Schüttauf, Lilly Barshy).  Fotoquelle: ZDF / Stefan Erhard
Tod eines Mädchens
Auch bei der Kommissarin daheim wird das Familiengefüge nach einem Mord in ihrem Küstendorf sichtbar brüchiger (von links: Barbara Auer, Rainer Bock, Chris Veres).  Fotoquelle: ZDF/Stefan Erhard
Tod eines Mädchens
Martin (Chris Veres), der Sohn von Ermittlerin Christensen, hatte ganz offenbar mehr mit dem ermordeten Mädchen zu tun, als seine Mutter ahnt.  Fotoquelle: ZDF/Marion von der Mehden

Die 14-jährige Jenny Broder treibt tot an der Seebrücke der fiktiven Kleinstadt Nordholm an der Ostsee. Ein Gewaltverbrechen setzte dem Leben des jungen Mädchens ein Ende. Die gepeinigten Eltern (Anja Kling, Jörg Schüttauf) werden von einer ebenfalls mitgenommenen Kommissarin (Barbara Auer) befragt, die mit der Opferfamilie befreundet ist. Auch Hella Christensen ist ein Familienmensch, die Ermittlerin lebt mit ihrem Mann (Rainer Bock) und zwei Söhnen nur einen Steinwurf von Familie Broder entfernt. Eigentlich soll das Kommissariat des Ferienortes just in diesen Tagen aufgelöst werden.

3sat
Tod eines Mädchens
Kriminalfilm • 14.06.2026 • 20:15 Uhr

Das mag erklären, warum ein schroffer Chefermittler aus Kiel (Heino Ferch) geschickt wurde, der von nun an eher unsensibel in der Ostseegemeinde das Zepter schwingt. 3sat wiederholt den ZDF-Zweiteiler "Tod eines Mädchens" von 2015 im Rahmen des Thementages "Krimifieber". Er eröffnet den diesjährigen 3satKrimisommer, in dem zwischen Sonntag, 14. Juni, und Donnerstag, 16. Juli, zahlreiche deutsche Kriminalfilme wiederholt werden. Los geht es am Thementag bereits um 6.55 Uhr mit "Der Bestseller – Wiener Blut", die beiden am Stück ausgestrahlten Teile von "Tod eines Mädchens" bilden den Höhepunkt zur Primetime.

Ähnlichkeit mit der britischen Hitserie "Broadchurch"

Der Zweiteiler erinnert in Sachen Geschichte und Figurenkonstellation stark an den britischen TV-Serienhit "Broadchurch", der auch für den US-Markt adaptiert wurde. Wie dort geht es auch in "Tod eines Mädchens" um den Mikrokosmos einer scheinbar intakten Küstenkleinstadt, in den rohe Gewalt einbricht. Angehörige des Opfers, Freunde der Familie, Würdenträger und Sonderlinge der Gemeinde werden nach und nach vorgestellt. Da einiges dafür spricht, dass das Opfer seinen Mörder kannte, sind im Prinzip alle Figuren verdächtig.

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Auch in Sachen Ermittler-Konstellation scheinen sich die Drehbuchautoren Stefan Holtz und Florian Iwersen ("Milchgeld. Ein Kluftingerkrimi"), bei der ITV-Miniserie Anregung geholt zu haben. In "Broadchurch" bekommt eine bodenständige örtliche Kommissarin und Mutter (Olivia Colman) einen anstrengenden Nervbolzen mit dunkler Vergangenheit (David Tennant) vor die Nase gesetzt, der quasi als Fremder die beschauliche Kleinstadtgemeinde aufmischt. So wie Heino Ferchs Ermittler in "Tod eines Mädchens".

Weitere Fälle im 3satKrimisommer

Dennoch ist das Krimispiel aus Deutschland kein Remake, da sich die Fälle in Bauart und Struktur deutlich unterscheiden. Trotzdem bekommen auch hier prominent besetzte Figuren ihre Chance, sich zu Verdächtigen zu machen: der kauzige Hotelbesitzer (Gustav Peter Wöhler) mit Faible für junge Mädchen, ein Landadeliger (Johann von Bülow), der offenbar etwas zu verbergen hat, der seltsame Bruder des Opfervaters (Hinnerk Schönemann) oder auch die Familie des toten Mädchens und der Kommissarin selbst.

Wie Regisseur Thomas Berger ("Lillys Verschwinden") sein Starensemble in diesem etwas bausatzartigen Krimi in Szene setzt, hat schon eine gewisse optische Raffinesse. Mit einer bewegungsfreudigen Kamera (Frank Küpper) fängt der Film schöne Ostsee- und Küstenlandschaften ein, wobei das etwas hölzern und oft gehörte Sätze aufsagende Figurenensemble da leider nicht mithalten kann.

Das Problem dieses unter dem Strich eher enttäuschenden Zweiteilers ist eindeutig in seinem biederen Drehbuch zu verorten. Wo "Broadchurch" sein Kleinstadt-Ensemble in denkwürdigen Szenen in bis auf die Knochen emotional dichte Verzweiflungsdialoge schickt, wird in den Zeilen von Holtz und Iwersen eher öffentlich-rechtlicher Krimidienst nach Vorschrift geschoben. Den Zuschauerinnen und Zuschauern hat das bei der Erstausstrahlung Anfang 2015 aber ganz offenbar dennoch gut gefallen. Von 7,18 Millionen konnte die Zahl der Zuschauer bei Teil zwei sogar auf 8,02 Millionen gesteigert werden.

Bei den nachfolgenden "Nordholm"-Zweiteilern schrieb Regisseur Berger die Drehbuchvorlagen gleich selbst. Sie werden diese und kommende Woche jeweils am Dienstag- und Mittwochabend ebenfalls im Rahmen des 3satKrimisommers wiederholt,

Tod eines Mädchens – So. 14.06. – 3sat: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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