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"Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze": Kritik zur ZDF-Romanze mit Leni Adams

Romantische Wiederholung

"Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze": Kritik zur ZDF-Romanze mit Leni Adams

14.06.2026, 06.15 Uhr
von Jasmin Herzog
Im ZDF-Herzkino begibt sich Kuratorin Mia Barlow auf eine historische Reise und stößt auf Liebe und Geheimnisse. Der Film "Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze" wird erneut ausgestrahlt.
"Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze"
Eigentlich ist Mia (Leni Adams) glücklich mit Carl (Jan-Martin Müller) zusammen.  Fotoquelle: ZDF/Jon Ailes
"Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze"
Das ZDF wiederholt die Liebesgeschichte von Mia (Leni Adams) und Jason (Hans Gurbig). Der 166. "Rosamunde Pilcher"-Film war 2022 zum ersten Mal im TV zu sehen.  Fotoquelle: ZDF/Jon Ailes
"Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze"
Mia (Leni Adams, links) möchte das Museum ihrer Zieheltern Trevor Murphy (Thomas Heinze) und Hannah (Cheryl Shepard) retten.  Fotoquelle: ZDF/Jon Ailes
"Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze"
Jason (Hans Gurbig) und Mia (Leni Adams) kämpfen beide um den Posten der Museums-Leitung, dabei kommen sie sich näher.  Fotoquelle: ZDF/Jon Ailes
"Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze"
Anfangs traut Kuratorin Mia (Leni Adams) dem fremden Jason (Hans Gurbig) nicht und möchte ihn testen.  Fotoquelle: ZDF/Jon Ailes
"Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze"
In einem viktorianischen Haus müssen Jason (Hans Gurbig) und Mia (Leni Adams) die alte Sammlung eines Missionars dokumentieren.  Fotoquelle: ZDF/Jon Ailes

Vor den stets traumhaften Kulissen der Grafschaft Cornwall spielen sich wieder romantische Geschichten in der Welt von Rosamunde Pilcher ab. Das ZDF wiederholt "Liebe und andere Schätze" aus dem Jahr 2022. Im 166. "Pilcher"-Film versucht Mia Barlow (Leni Adams) das Museum ihrer Zieheltern zu retten und befindet sich auf den Spuren einer tragischen Liebesgeschichte. Dabei entwickelt sie nicht nur Gefühle für Jason Carter (Hans Gurbig), sondern entdeckt überraschende Details über ihre Familie. Die Regie übernahm Marc Prill. Das Drehbuch, welches auf einer unveröffentlichten Kurzgeschichte der 2019 verstorbenen Rosamunde Pilcher basiert, wurde von Uschi Müller geschrieben.

ZDF
"Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze"
Spielfilm • 14.06.2026 • 20:15 Uhr

Kuratorin Mia wurde als kleines Kind von Museumsdirektor Trevor Murphy (Thomas Heinze) und seiner Frau Hannah (Cheryl Shepard) aufgenommen. Als die Restauratorin krank wird und auf die Hilfe ihres Mannes angewiesen ist, möchte Mia unbedingt die Leitung des Museums übernehmen. Allerdings soll das Museum geschlossen werden, und sie bekommt bei der Chef-Position Konkurrenz von Jason Carter.

Durch einen Einstellungstest möchte sie den Fremden auf die Probe stellen: In einem viktorianischen Haus sollen Mia und Jason alte Sammlungen dokumentieren und ein Ausstellungskonzept auf die Beine stellen. Während ihres Aufenthalts entdecken sie Hinweise, die auf eine heimliche Beziehung zwischen einem Missionar und seiner Geliebten hindeuten. Kein Wunder, dass es bald auch gewaltig zwischen den beiden Konkurrenten zu prickeln beginnt.

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"Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze" – So. 14.06. – ZDF: 20.15 Uhr

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