"Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze": Kritik zur ZDF-Romanze mit Leni Adams

Vor den stets traumhaften Kulissen der Grafschaft Cornwall spielen sich wieder romantische Geschichten in der Welt von Rosamunde Pilcher ab. Das ZDF wiederholt "Liebe und andere Schätze" aus dem Jahr 2022. Im 166. "Pilcher"-Film versucht Mia Barlow (Leni Adams) das Museum ihrer Zieheltern zu retten und befindet sich auf den Spuren einer tragischen Liebesgeschichte. Dabei entwickelt sie nicht nur Gefühle für Jason Carter (Hans Gurbig), sondern entdeckt überraschende Details über ihre Familie. Die Regie übernahm Marc Prill. Das Drehbuch, welches auf einer unveröffentlichten Kurzgeschichte der 2019 verstorbenen Rosamunde Pilcher basiert, wurde von Uschi Müller geschrieben.

"Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze" Spielfilm • 14.06.2026 • 20:15 Uhr

Kuratorin Mia wurde als kleines Kind von Museumsdirektor Trevor Murphy (Thomas Heinze) und seiner Frau Hannah (Cheryl Shepard) aufgenommen. Als die Restauratorin krank wird und auf die Hilfe ihres Mannes angewiesen ist, möchte Mia unbedingt die Leitung des Museums übernehmen. Allerdings soll das Museum geschlossen werden, und sie bekommt bei der Chef-Position Konkurrenz von Jason Carter.

Durch einen Einstellungstest möchte sie den Fremden auf die Probe stellen: In einem viktorianischen Haus sollen Mia und Jason alte Sammlungen dokumentieren und ein Ausstellungskonzept auf die Beine stellen. Während ihres Aufenthalts entdecken sie Hinweise, die auf eine heimliche Beziehung zwischen einem Missionar und seiner Geliebten hindeuten. Kein Wunder, dass es bald auch gewaltig zwischen den beiden Konkurrenten zu prickeln beginnt.

"Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze" – So. 14.06. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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