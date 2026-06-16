"Die verschwundene Familie": Kritik zum 3sat-Krimidrama mit Heino Ferch

Es war der zweite von bisher vier Fällen der ZDF-Krimireihe, die sich um das fiktive Ostseestädtchen Nordholm drehen. Und die Geschichte könnte grausiger und spannender kaum sein. Nachdem in "Tod eines Mädchens" (2015) ein 14-jähriges Mädchen ermordet wurde und sich eine örtliche Kommissarin sowie ein aus Kiel herbeigeeilter Ermittler an die Aufklärung des traurigen Falles machten, zeigt der nun im Rahmen des 3satKrimisommers wiederholte Zweiteiler "Die verschwundene Familie" von 2019, was später im hohen Norden passierte. 2020 folgte "Das Mädchen am Strand", 2023 "Die Frau im Meer".

Die verschwundene Familie (1) Kriminalfilm • 16.06.2026 • 20:15 Uhr

In "Die verschwundene Familie" wird der Familienvater Jakob Thomsen (Hanno Friedrich) tot aufgefunden, seine Frau Anna (Bernadette Heerwagen) und Tochter Lilly (Zoë Malia Moon) sind verschwunden, nur Sohn Tom (Timo Hack) blieb unversehrt. Mord oder erweiterter Suizid? Erneut lässt sich der Regisseur – und diesmal auch Autor des Films – Thomas Berger viel Zeit für seine Kriminalgeschichte. Satte 180 Minuten nimmt er sich, Teil zwei ist am Mittwoch, 17. Juni, zu sehen. Wieder geben Barbara Auer als Hella Christensen und Heino Ferch als Simon Kessler das ungleiche Ermittler-Gespann. "Die meisten heutigen Fernsehkommissare haben viel Charisma, sind spezielle, oft gebrochene Typen mit einem Geheimnis. Heino Ferch spielt einen solchen Kommissar", analysierte Barbara Auer einst die Rollenverteilung. "Hella ist dagegen sehr normal, fast schon langweilig".

"Die verschwundene Familie": Hella Christensen und Simon Kessler ermitteln in Nordholm Also die typische Aufteilung, wie man sie aus dem deutschen TV-Krimi kennt – und auch diesmal knirscht es ordentlich zwischen den beiden Ermittlern, die im Fall des toten Vaters zusammenarbeiten müssen. Zumal Hella auch privat erneut in das Familiendrama verwickelt ist. Als Kollege Kessler herausfindet, was Hella ihm verschweigt, knallt es gewaltig zwischen den beiden. Überhaupt menschelt es hier allenthalben. "Wir wollen erzählen, welche Auswirkungen das Verbrechen auf Nordholm und seine Einwohner hat", erklärte Regisseur und Autor Thomas Berger seine Herangehensweise im Vorfeld der Erstausstrahlung des Krimidramas.

Kriminalfall und Familiendrama im ZDF-Zweiteiler Der Fall tritt angesichts all der zwischenmenschlichen Dramen, die sich hier abspielen, in den Hintergrund. Was nicht weiter stört, ist die Kriminalgeschichte doch ziemlich simpel gestrickt. Da helfen auch all die Fallstricke, über die der Zuschauer in den drei Filmstunden stolpern soll, wenig. Dass der erste Ausflug nach Nordholm, Anfang 2015, mit rund acht Millionen Zuschauern beim Publikum so gut ankam, lag auch damals schon nicht unbedingt an der kriminalistischen Knobelei. "Ich vermute, dass die Zuschauer von der Normalität dieses kleinen Ortes an der Ostsee und seiner Menschen berührt waren, einer kleinen, sehr überschaubaren Welt", meinte Barbara Auer rückblickend. Und Heino Ferch ergänzte: "Das Ganze ist sehr nah am realen Leben. Der Zuschauer kann sich damit identifizieren."

"Die verschwundene Familie" im 3satKrimisommer Genau das dürfte es auch bei "Die verschwundene Familie" gewesen sein, was die Zuschauerinnen und Zuschauer 2019 über doch sehr lange 180 Minuten bei der Stange hielt: dieser Blick in den Spiegel, nur eben ein klein wenig aufregender als im realen Leben. Und wieder stimmte die Quote: Bei der Erstausstrahlung des zweiten Zweiteilers der Reihe schalteten rund acht Millionen Menschen ein.

Nordholm-Fans dürfen sich freuen: Am Dienstag, 23. und Mittwoch, 24. Juni, 20.15 Uhr, wird auch der dritte Fall "Das Mädchen am Strand" im Rahmen des 3satKrimisommers ausgestrahlt.

Die verschwundene Familie (1) – Di. 16.06. – 3sat: 20.15 Uhr

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