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Sängerin übernimmt Rolle in SAT.1-Spin-off: Beatrice Egli wird TV-Star

Schlagerstar auf dem Bildschirm

Sängerin übernimmt Rolle in SAT.1-Spin-off: Beatrice Egli wird TV-Star

15.06.2026, 14.07 Uhr
Die Schlagerbühne hat Beatrice Egli bereits erobert, nun hat sich die Sängerin ein neues Ziel gesteckt: Erstmals wird sie als Schauspielerin in einer Serie zu sehen sein.
Beatrice Egli
Beatrice Egli übernimmt eine Gastrolle im SAT.1-Spin-off "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof".  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Andreas Rentz

Aufregung im Sonnenhof: Niemand Geringeres als Schlager-Superstar Beatrice Egli wird im Spin-off der SAT.1-Soap "Die Landarztpraxis" eine Rolle übernehmen. Die 37-Jährige wird in der Serie die herzliche Schweizerin Céline Huber spielen, einer engen Freundin der von Pina Kühr verkörperten Hauptfigur Lilli Lamminger. Die möchte nach dem Tod ihrer Eltern deren Familien-Gasthof, den Sonnenhof, wiedereröffnen, stößt dabei auf heftigen Widerstand, auch bei ihren eigenen Geschwistern, die den Hof lieber verkaufen würden.

Beatrice Eglis Figur ist dabei als Gastrolle ausgelegt. "Ich freue mich riesig auf das neue Abenteuer, an dem ich euch endlich teilhaben lassen kann", schreibt Egli auf ihrem Instagram-Profil. "In den vergangenen Jahren durfte ich vor der Kamera viele unterschiedliche Momente erleben – immer als ich selbst", erklärte sie zudem in einer Pressemitteilung von SAT.1. "Nun die Möglichkeit zu haben, eine Figur zu verkörpern und in eine neue Rolle einzutauchen, ist für mich etwas ganz Besonderes."

"Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof" feiert am Montag, 29. Juni, um 19 Uhr Premiere. Die Folgen werden täglich bei SAT.1 sowie Joyn zu sehen sein. Die von Beatrice Egli gespielte Céline Huber wird im Spätsommer im Sonnenhof aufschlagen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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