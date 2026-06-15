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"Big Bang Theory": Das machen die Stars heute

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"Big Bang Theory": Das machen die Stars heute

15.06.2026, 05.30 Uhr
Nach zwölf Staffeln war 2019 Schluss. Doch die liebgewonnenen "Big Bang"-Darsteller werden uns erhalten bleiben: Ein Blick auf die kommenden Projekte von Jim Parsons und Co.
Eine Comedy-Ära endet
Wie sollte es auch anders sein: "The Big Bang Theory" ging 2019 mit einem großen Knall zu Ende.   Fotoquelle: ProSieben / Warner Bros. TV
Kunal Nayyar
Kunal Nayyar war zuletzt im Weihnachtsfilm "Christmas Karma" zu sehen.  Fotoquelle: Alberto E. Rodriguez/Getty Images
Melissa Rauch
In drei Staffeln der NBC-Serie "Night Court" (2023-2025) spielte Melissa Rauch die Hauptrolle.  Fotoquelle: Kevin Winter/Getty Images
Simon Helberg
Aktuell ist Simon Helberg in der AMC-Serie "The Audacity" zu sehen.  Fotoquelle: Jamie McCarthy/Getty Images
Kaley Cuoco
Kaley Cuoco war zuletzt in der düsteren Comedyserie "Based on a True Story - Sprich oder stirb!" zu sehen.   Fotoquelle: Vivien Killilea/Getty Images for The John Ritter Foundation for Aortic Health
Johnny Galecki
Johnny Galecki wurde in den letzten Jahren zweimal Vater und war seit 2019 in keiner TV- und/oder Filmrolle zu sehen.  Fotoquelle: Jean Baptiste Lacroix/Getty Images
Mayim Bialik
Mayim Bialik war zuletzt in der Jim-Jarmusch-Tragikomödie "Father Mother Sister Brother" zu sehen.  Fotoquelle: Jerod Harris/Getty Images for Hilarity for Charity
Jim Parsons
Jim Parsons war zuletzt als Sprecher ("Animal Farm"), Broadway-Schauspieler ("Our Town") und Produzent ("Call Me Kat") gefragt.  Fotoquelle: Theo Wargo/Getty Images

Penny, Leonard, Sheldon und Co: Die Hauptfiguren von "The Big Bang Theory" zählten zu den beliebtesten Seriencharakteren der letzten Jahrzehnte. 2019 endete die Kultsitcom: Wir zeigen, was die Darsteller nun machen und was bei ihnen privat so läuft,

Raj Koothrappali (Kunal Nayyar)

Erst konnte er gar nicht mit Frauen sprechen – und dann bescherten sie ihm nur Unglück: Raj Koothrappali war über lange Strecken von "The Big Bang Theory" die tragische Figur der Gang. Auch in Hollywood tut sich sein Darsteller Kunal Nayyar noch etwas schwer.

Bei Nayyar scheint die Stimme wertvoller zu sein als seine Präsenz. Zu hören war er etwa in "Ice Age 4" oder der Kinderserie "Sanjay and Craig". In "Trolls" und dessen Nachfolger "Trolls World Tour" spricht er Guy Diamond. Als Leinwanddarsteller sieht man ihn selten. Zuletzt war er im britischen Weihnachtsfilm "Christmas Karma" zu sehen, der aber bei Publikum und Kritik durchfiel. Zumindest privat herrscht bei Kunal Nayyar Konstanz: Seit 2011 ist er mit der Miss Indien von 2006, Neha Kapur, verheiratet.

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Bernadette Rostenkowski (Melissa Rauch)

Blitzgescheit und stets unterschätzt: Bernadette ist robust bis rabiat, was man der Herzensguten mit der Piepsstimme erst gar nicht zutraut. Melissa Rauch heißt die Blondine im echten Leben. Und vor "The Big Bang Theory" standen bei ihr nur kleine TV- und Kinorollen zu Buche.

Das änderte sich mit der Serie schnell. Vor allem als Synchronsprecherin für Animationsfilme ist Rauch gefragt, so etwa in "Ice Age – Kollision voraus!" und der "Ant-Man"-Serie. Für den Netflix-Film "Die Geldwäscherei" stand sie neben Meryl Streep vor der Kamera, von 2023 bis 2025 spielte sie die Hauptrolle in der NBC-Serie "Night Court". Auch privat läuft es für Melissa Rauch bestens: Sie ist mit dem Drehbuchautor Winston Beigel verheiratet, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

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Howard Wolowitz (Simon Helberg)

Sogar seine Freunde degradieren ihn anfangs zur Lachnummer – wegen seines Stils, wegen der Beziehung zu seiner Mutter und natürlich, weil er nicht einmal einen Doktortitel besitzt. Doch Howard beißt sich durch, findet mit Bernadette eine Frau, wird zweimal Vater, fliegt ins All.

Und auch sein Darsteller Simon Helberg machte Karriere. So durfte er 2016 in "Florence Foster Jenkins" Meryl Streep am Klavier begleiten. Helberg traf und trifft weitere Superstars am Set: Im Musical "Annette" war er an der Seite von Adam Driver und Marion Cotillard zu sehen, in "As Sick as They Made Us" neben Dustin Hoffman. Aktuell spielt er eine Hauptrolle in der AMC-Serie "The Audacity". Privat steht ihm seine Schauspielkollegin Jocelyn Towne schon lange zur Seite: Das Paar ist seit 2007 verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder.

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Penny (Kaley Cuoco)

Als schönes, kellnerndes Dummchen wird Penny in die Serie eingeführt. Emanzipiert, glücklich verheiratet und erfolgreich bleibt sie uns in Erinnerung. Ähnlich läuft es für Kaley Cuoco, die nach so manchen Anlaufschwierigkeiten heute gefestigt scheint. Sie war zweimal verheiratet und wollte bislang kein drittes Mal vor den Altar treten. Seit 2022 ist Kaley Cuoco aber mit ihrem Kollegen Tom Pelphrey liiert, im März 2023 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt, bei Instagram verkündete sie jüngst, dass sie erneut schwanger ist.

Auch beruflich lief es für Cuoco bestens: Schon vor der Serie hatte sie als Jungschauspielerin erste größere Rollen ("Meine wilden Töchter", "Charmed". Nach dem Ende von "Big Bang Theory" wollte die Produktionsfirma auf Penny nicht verzichten: Cuoco spielte zwei Staffeln lang die Hauptrolle in der Dramedy "The Flight Attendant". Zuletzt war sie in der düsteren Comedyserie "Based on a True Story – Sprich oder stirb!" zu sehen.

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Leonard Hofstadter (Johnny Galecki)

Im Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen war Johnny Galecki bereits vor "The Big Bang Theory" ordentlich im Geschäft: Er spielte jahrelang in "Roseanne" und war in "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" zu sehen. In "Big Bang" nahm er seit Serienstart den Part des Leonard ein, der guten, doch verunsicherten Seele der Gruppe.

Zwischen 2007 und 2009 waren Galecki und seine "Big Bang Theory"-Kollegin Kaley Cuoco ein Paar, die beiden hielten ihre Beziehung damals geheim. Zwischenzeitlich war er mit Alaima Meyer liiert, mit der er einen 2019 geborenen Sohn hat. 2024 überraschte Galecki die Öffentlichkeit: In einem "Architectural Digest" machte er publik, dass er verheiratet sei und mit seiner Frau Morgan eine Tochter bekommen habe.

Vielleicht liegt es auch an seiner Familie, das sich der Schauspieler in den letzten Jahren rar machte: Zuletzt war er in der Komödie mit Hund "Bailey" (2019) und im Horrorstreifen "Rings" (2017) zu sehen. Zudem blieb auch er Sitcom-Star: In der "Roseanne"-Nachfolgeserie "The Conners" hatte er 2018/19 eine wiederkehrende Rolle.

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Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik)

Zwei Staffeln lang konnte sich keiner vorstellen, dass Obernerd Sheldon sich jemals etwas aus Frauen macht – doch dann kam Amy: Mit Mayim Bialik ist den "Big Bang"-Machern zweifellos ein Casting-Meisterstück gelungen. Vor allem, weil die auch im echten Leben promovierte Neurowissenschaftlerin vielseitig begabt ist.

So wird etwa ihr Witz und ihr Engagement in der Twitterwelt hochgeschätzt. Bialik legte 2022 ihr Regiedebüt "As Sick As They Made Us" vor – mit "Big Bang"-Kollege Simon Helberg (Howard) und Dustin Hoffman in den Hauptrollen. Von 2021 bis 2023 spielte sie die Hauptrolle in der Fox-Sitcom "Call Me Kat". Zuletzt war sie in der Jim-Jarmusch-Tragikomödie "Father Mother Sister Brother" zu sehen, die im Februar in die Kinos kam. Außerdem ist Bialik Autorin und zweifache Mutter.

Sheldon Cooper (Jim Parsons)

Ohne Sheldon Cooper wäre "The Big Bang Theory" nicht einmal der halbe Spaß. Er war und ist Fanliebling Nummer eins und der Held aller Supernerds. Darsteller Jim Parsons konnte von all seinen Kollegen auch am meisten Profit aus der Serie schlagen.

Beim "Big Bang"-Spin-off "Young Sheldon" spricht Parsons im englischen Original nicht nur die Erzählerstimme, er ist auch als Produzent mit an Bord. Zuletzt war er in der Netflix-Miniserie "Hollywood" zu sehen, außerdem im Film "The Boys in the Band". Zudem stand Parsons in mehreren Broadway-Stücken auf der Bühne.

Wie viele seiner ehemaligen Serienkollegen ist auch Jim Parsons seit Jahren glücklich vergeben: 2017 heiratete der Texaner seinen langjährigen Partner Todd Spiewak.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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