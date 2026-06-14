Home News TV-News

Skandal-"Tatort" soll nie wieder gezeigt werden: Schauspielerin darüber empört

"Tatort: Reifeprüfung"

Skandal-"Tatort" soll aus dem TV verbannt werden: Schauspielerin zeigt sich empört

14.06.2026, 10.21 Uhr
von Natasa Unkel
Ein "Tatort"-Klassiker wird nicht mehr in der ARD gezeigt. Die Entscheidung fällt vor dem Hintergrund problematischer Szenen.
Judy Winter spricht.
Judy Winter spielte selbst im umstrittenen "Tatort" mit.  Fotoquelle: picture alliance / SZ Photo | Rainer Unkel

"Tatort: Reifezeugnis" (1977) ist nicht mehr im ARD-Programm zu sehen und auch in der Mediathek wird man den Film vergebens suchen. Eine NDR-Sprecherin erklärte der "Bild"-Zeitung: ""Tatort: Reifezeugnis" ist vom NDR bereits im Jahr 2024 bis auf Weiteres für die Ausstrahlung in der ARD gesperrt worden und wurde auch auf allen Streaming-Plattformen offline gestellt." In seiner ursprünglichen Form soll der Film für immer aus dem Programm geflogen sein.

Skandal-"Tatort" thematisierte Liebesbeziehung zwischen Schülerin und Lehrer

In dem "Tatort"-Klassiker "Reifezeugnis" von 1977 steht nämlich die Beziehung der Schülerin Sina zu ihrem Lehrer im Mittelpunkt. Sina wurde von der damals 15-jährigen Nastassja Kinski gespielt. Den Lehrer spielte der damals 32-jährige Christian Quadflieg (78, † 2023). Die Regie des Klassikers hatte Wolfgang Petersen (81, † 2022) inne, der 1981 mit "Das Boot" zu Weltruhm kam.

Die Entscheidung, die Ausstrahlung der Produktion auszusetzen, steht im Zusammenhang mit der Debatte, um ältere Filme, in denen Minderjährige problematische Szenen spielten. Dabei war es Nastassja Kinski selbst, die die Debatte auslöste: Im Film "Falsche Bewegung" (1975) von Wim Wenders ist die damals 13-jährige Kinski in einer Szene mit freiem Oberkörper zu sehen.

Derzeit beliebt:
>>"Surrealer Moment": Als Esther Sedlaczek plötzlich ihren Vater kennenlernte
>>Stefan Mross verrät, wie es wirklich zum ARD-Aus kam: "So etwas macht man nicht"
>>Bombenalarm und Bunker: Andrea Kiewel spricht über ihren Alltag in Tel Aviv
>>ARD-Korrespondentin Mareike Aden erklärt, wie der Brexit der Musikbranche schadet

Unangemessene Dreharbeiten beim "Tatort"

Die heute 65-Jährige hatte zuletzt öffentlich gemacht, dass sie die Dreharbeiten damals als unangemessen empfunden hatte. "Obwohl ich mit 13 noch nicht so viel wusste, habe ich schon gemerkt, dass das nicht in Ordnung war", sagte sie der Süddeutschen Zeitung in einem Interview. Seit inzwischen 15 Jahren bittet sie Wenders darum, die Nacktszene aus dem Film zu schneiden. Wim Wenders hatte dies verweigert. Nach großem medialen Druck hat der Regisseur, den Film nun vorerst zurückgezogen.

In Bezug auf die "Tatort"-Folge hatte auch die Kinderschutz-Organisation "Innocence in Danger" schon vor Jahren von "Missbrauch" gesprochen.

Stefan Mross schockiert über das ARD-Vorgehen: "So etwas macht man nicht"
Stefan Mross ist schockiert über das geplante Ende von "Immer wieder sonntags". Die ARD kündigte an, die beliebte Musikshow 2026 einzustellen: Dass dies nicht im gegenseitigen Einverständnis erfolgte, verriet nun der Moderator.
"Immer wieder sonntags"
Stefan Mross mit einem ernsten Blick bei seiner Sendung.

"Tatort: Reifezeugnis" – Debatte kommt "zu spät"

Ganz anders sieht die Entscheidung die Schauspielerin Judy Winter, die in "Reifeprüfung" die Ehefrau des Lehrers spielte. Gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärte die 82-Jährige, dass sie es "indiskutabel" finde, den Film nicht mehr zu zeigen. Es handle sich um eine "wirklich gute" Produktion. Außerdem sei der Regisseur Petersen damals "sehr behutsam Szene für Szene" mit Kinski durchgegangen. Die Diskussion um die Produktion überrasche sie und kommt schlicht "zu spät".

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Tatort

Das könnte dich auch interessieren

"Sportschau: Deutschland – Curacao": Alle Infos zur Übertragung in der ARD
WM-Auftakt
Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger
Diese WM-Spiele laufen heute (14.6.) und in der Nacht im TV
TV-Fahrplan
Kai Havertz
WM 2026 im Free-TV: Für Fans gibt es eine bittere Überraschung
Spiele nur im Abo
WM 2026
"Der Zürich-Krimi: Borchert und das Geheimnis des Mandanten": Kritik zum ARD-Krimi mit Christian Kohlund
Borcherts Krimi
Borchert und das Geheimnis des Mandanten
Diese WM-Spiele laufen heute (13.6.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Plan
Fußball-WM
Schiedsrichter-Experte Lutz Wagner: "Hundertprozentige Gerechtigkeit wird es niemals geben"
Schiri-Debatte
Lutz Wagner
Echter Polizeieinsatz bei "Hubert ohne Staller"
Chaos am Set
Hubert ohne Staller
Schiedsrichter-Experte Lutz Wagner: "Das hätte man heute sehr schnell zurückgepfiffen"
Im Interview
Lutz Wagner
"Sportfreunde Stiller – Mit dem Herz in der Hand": Kritik zur ARD-Dokumentation
Bandgeschichte enthüllt
"Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand"
WM 2026: ARD & ZDF zeigen erstmals Werbung während der Spiele
Das kosten die Spots
Jamie Leweling schießt in einem Länderspiel aufs finnische Tor.
"Anstößige Inhalte": YouTube entfernt Video von Barbara Schöneberger
YouTube-Bann
Barbara Schöneberger
Robert Andrich: Vom DFB-Spieler zum TV-Experten bei MagentaTV
WM-Auftakt
Robert Andrich
"Ich tue mich schwer": Helene Fischer offen wie selten vor Tourstart
Zweifache Mutter geht auf Tour
Helene Fischer in einer Nahaufnahme schaut ernst.
He-Man ist zurück: Der neue "Masters of the Universe"-Film setzt auf Nostalgie
Kino-Comeback
Masters of the Universe
H.P. Baxxter teilt privaten Moment mit seiner 37 Jahre jüngeren Ehefrau
Seltenes Pärchenfoto
H.P. Baxxter
Ballermann-Star Mia Julia macht Depressionen und Endometriose öffentlich
Mentale Erkrankung
Mia Julia Brückner
Karel Gotts Tochter veröffentlicht erste Single – und spricht über ihr berühmtes Erbe
Musikalischer Neuanfang
Karel Gott
TV-Tipp zur WM: Kabel Eins zeigt "Das Wunder von Bern" mit Peter Lohmeyer
Emotionaler WM-Mythos
Das Wunder von Bern (2003)
Er schrieb Hits für Dua Lipa und Britney Spears: Talay Riley mit 35 Jahren gestorben
Ermittlungen wegen Tötungsverdachts
Talay Riley
"Viel Spaß": Andrea Kiewel über das Glücklichsein in ihrer Beziehung
Pikante Tipps
Andrea Kiewel in einem blauen Anzug.
Alexander Zverev gewinnt Grand-Slam-Titel: Wo war Freundin Sophia Thomalla?
Am Ziel seiner Träume
Alexander Zverev küsst eine Trophäe.
"The Darkest Web / TikTok, die mächstigste App der Welt": Kritik zum ARTE-Themenabend
Digitale Welt
The Darkest Web
"37°: Kein Kind der Liebe": Kritik zur ZDF-Reihe über den schwierigen Start ins Leben
Trauma überwinden
37°: Kein Kind der Liebe
"Die Diplomatin – Mord in St. Petersburg": Kritik zum Politthriller auf 3sat
Brisanter Politthriller
Die Diplomatin - Mord in St. Petersburg
"Amerika – Traum und Wirklichkeit (1)": Kritik zur Dokumentation im ZDF
Amerikas Ideale
Amerika - Traum und Wirklichkeit (1)
Trotz schwerer Krankheit: In dieser Serie feierte Michael J. Fox zuletzt ein Comeback
Fox zurück vor der Kamera
Michael J. Fox
Erneute Rückkehr nach Pandora: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Avatar: Fire and Ash"
Rückschlag für Barbara Schöneberger und Hans Sigl: „Starnacht am Wörthersee“ fliegt aus dem Ersten
Schlager-Show
Barbara Schöneberger und Hans Sigl auf einer Couch.
Die größten WM-Momente der DFB-Elf
Deutsche Fußballgeschichte
Die deutsche Nationalmannschaft von 1954 in Bern.
Nach Krebserkrankung: Nicole gibt Gesundheitsupdate
Gesundheits-Update
Nicole