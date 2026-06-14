"Sportschau: Deutschland – Curacao": Alle Infos zur Übertragung in der ARD

Eine extreme Hitzeschlacht während der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA? Da war doch mal was! Das Gruppenspiel der Deutschen während der WM 1994 in Dallas ging nicht nur wegen des legendären Stinkefingers Stefan Effenbergs in die Fußball-Annalen ein, sondern auch wegen unmenschlicher Temperaturen von über 40 Grad während der Partie Deutschland gegen Südkorea. Nach einer 3:0-Führung der Deutschen zur Halbzeit bekam der damals amtierende Weltmeister gegen einen krassen Außenseiter in den zweiten 45 Minuten Probleme. Mit einem 3:2-Endstand gab man fast noch den Sieg aus der Hand. Wütende Kommentare im Stadion wie auch aus Deutschland folgten – dazu der Effenberg-Ausraster. Ob die WM-Partie "Deutschland – Curacao" (Anpfiff: 19 Uhr) 32 Jahre später ebenso hitzig wird? Der Spielort Houston liegt sieben Stunden hinter der deutschen Zeit. Bei Anpfiff im texanischen Sommer ist es dort 12.00 Uhr mittags: High Noon also, was irgendwie zum Western-Staat und den dort beliebten Cowboy-Hüten passt.

Sportschau: Deutschland – Curacao Live-Sport • 14.06.2026 • 18:00 Uhr

Hitzig könnte es auch werden, wenn Texas in Sachen Temperaturen gnädig mit den Deutschen umgeht, denn das erste Spiel bei einer Fußball-WM ist immer besonders. Unter den Augen des ARD-Teams – Reporter: Tom Bartels, Moderation: Esther Sedlaczek, Experte: Bastian Schweinsteiger – stellt sich die Frage: Wie gut kommt der Favorit aus den Startlöchern? Kann der WM-Neuling von der 150.000-Menschen-Insel in der Karibik die Superstars aus Deutschland ärgern?

Der Fußball der ehemaligen niederländischen Kolonie unter Trainer Dick Advocaat ist stark vom holländischen Verständnis geprägt. Etliche Spieler der Karibik-Insel sammelten Erfahrungen in niederländischen Fußball-Leistungszentren. Fast der komplette Kader verdient sein Geld in der niederländischen Eredivisie, in zweiten europäischen Ligen oder im Nahen Osten. Dennoch wäre alles andere als ein klarer Auftaktsieg der Deutschen eine Sensation – was natürlich auch Druck erzeugt.

Nach dem Spiel: Starke Doku über die Deutschen bei der WM 1994 Die "Tagesschau" meldet sich am ersten WM-Spieltag der Deutschen in der Halbzeitpause bereits gegen 19.50 Uhr. Nach Abpfiff, Interviews und Spielanalysen geht es um 22 Uhr dann tatsächlich zurück zur WM 1994 in den USA.

Manfred Oldenburgs sehr sehenswerter Dokumentarfilm "WM 1994 – Elf Helden, ein Albtraum" führt die Zuschauer zurück zur ersten Fußball-WM in den USA, die sich für die hochtalentierte, aber von vielen internen Problemen geplagte deutsche Elf unter Bundestrainer Berti Vogts als Horror-Trip erwies. Damals schied man im Viertelfinale sensationell gegen Außenseiter Bulgarien aus. Es war eine Zeit, als man noch nicht gewohnt war, dass Deutsche bereits vor dem Halbfinale einer WM oder EM überhaupt scheitern können.

Der 90-Minüter läuft auch in einer längeren Serienversion – viermal 45 Minuten – in der ARD-Mediathek. Im Jahr 2026 geht es für die deutschen Kicker so weiter: Spiel zwei, Deutschland – Elfenbeinküste (in Toronto, Kanada), wird am Samstag, 20. Juni, um 22 Uhr im ZDF und bei Magenta angepfiffen. Die dritte Partie, Ecuador – Deutschland (in New York / New Jersey), steigt am Donnerstag, 25. Juni, ebenfalls um 22 Uhr, im Ersten und bei Magenta.

Sportschau: Deutschland – Curacao – So. 14.06. – ARD: 18.00 Uhr

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