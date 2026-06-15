"Kommissar Dupin – Bretonische Brandung": Kritik zum ARD-Krimi mit Pasquale Aleardi

Auch wenn die Fans zuletzt ein bisschen mehr Geduld als früher brauchten, quotentechnisch kann die ARD-Krimireihe "Kommissar Dupin" auch zwölf Jahre nach ihrem Startnoch überzeugen: Insgesamt 5,38 Millionen Menschen sahen am Gründonnerstag zu, wie Pasquale Aleardi als Titelheld in seinem 13. Fall "Bretonische Sehnsucht" ermittelte. Ein 14. Film unter dem Arbeitstitel "Bretonische Versuchungen" ist bereits abgedreht. Die Wartezeit überbrückt derweil die Wiederholung von Dupins zweitem Einsatz aus dem Jahr 2014: "Kommissar Dupin – Bretonische Brandung" ist zu später Stunde im Ersten sowie in der ARD Mediathek zu sehen.

Kommissar Dupin – Bretonische Brandung Kriminalfilm • 15.06.2026 • 23:30 Uhr

Die Geschichte beginnt, wie so oft, mit einer unschönen Nachricht: Drei Leichen wurden an den weißen Strand der Insel Saint Nicolas geschwemmt. Ein Unglück – oder doch vielmehr ein mehrfacher Mord? Sehr schnell finden Dupin und seine tüchtigen Mitarbeiter heraus, dass es sich bei den Toten um eine kungelnde Bande handelt – den Erfolgssegler und Playboy Lefort, den Bauunternehmer Konan und den reichen Investor Pajot. Gerne hätten sie aus der naturgeschützten Insel ein Ferienressort gemacht, das den Charme des Eilands für immer verdorben hätte. Schon klar, dass die raffgierigen Investoren auf der Insel Feinde hatten, Gründe für die Tat gäbe es genug. Allen voran hätte die Wirtin des Insellokals "Les Quatre Vents" ein Motiv: Vor zehn Jahren kam ihr Mann auf dem Meer ums Leben, Zeugen behaupten, die drei Toten waren in den Unfall verstrickt.

Ein Vielpersonenstück ohne Individualität "Bretonische Brandung" ist leider ein Vielpersonenstück, in dem die einzelnen Charaktere kaum Individualität entfalten. Selbst die großartige Marie-Lou Sellem hat als geheimnisvolle Wirtin viel zu tun, um glaubhaft mit ihrem Witwendasein zu hadern. Liebesbeziehungen kommen gerade mal opportun als Blindspuren ins Spiel, und an Running Gags um zungenbrecherische bretonische Namen ergötzt sich der Drehbuchautor Gernot Gricksch doch über alle Maßen.

Indessen ist dieser eher sanfte Ökokrimi, der sich zuweilen wohlfeil auf die komische Seite schlägt, sehr gut besetzt. Die Dreharbeiten auf den Glénan-Inseln sind sicher eine logistische Herausforderung für den Regisseur Matthias Tiefenbacher und den Kameramann Klaus Merkel gewesen. Das Meer sollte ja die "Hauptrolle" spielen in diesem Bretagnefilm. Es wurde aber doch eher ein sonnenbeschienener Urlaubsfilm daraus. Brunetti lässt grüßen. Aber das hatten wir ja schon.

Kommissar Dupin – Bretonische Brandung – Mo. 15.06. – ARD: 23.30 Uhr

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