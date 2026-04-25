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Eine Kritik zum dritten Fall von "Lost in Fuseta": Doppelmord und Drogenschmuggel in der ARD

"Weiße Fracht"

Eine Kritik zum dritten Fall von "Lost in Fuseta": Doppelmord und Drogenschmuggel in der ARD

25.04.2026, 06.45 Uhr
von Susanne Bald
Im dritten Fall der Krimireihe "Lost in Fuseta" muss Ermittler Leander Lost einen Doppelmord aufklären, der mit Drogenschmuggel verbunden ist. Zudem steht seine Zukunft in der Algarve auf dem Spiel, während er mit einer unbeholfenen Romanze und dem Ende des Europol-Programms konfrontiert ist.
Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal: Weiße Fracht
Oh, ist das Jahr schon vorbei? Kommissar Leander Lost (Jan Krauter) würde seine Zeit in Fuseta gerne verlängern, doch das sieht das Europol-Austauschprogramm eigentlich nicht vor.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/307 Production GmbH/João Guimarães
Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal: Weiße Fracht
Ein eingespieltes Trio: Subcomissária Graciana Rosado (Eva Meckbach, links), Kommissar Leander Lost (Jan Krauter, Mitte) und Inspektor Carlos Esteves (Daniel Christensen) ermitteln in mehreren Morden.  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/307 Production GmbH/João Guimarães
Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal: Weiße Fracht
Carlos Esteves (Daniel Christensen) greift gerne mal zu unlauteren Methoden - und wenn es sein muss, dann auch zur Waffe.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/307 Production GmbH/João Guimarães,
Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal: Weiße Fracht
Die Ermittler Esteves (Daniel Christensen, links), Rosado (Eva Meckbach) und Lost (Jan Krauter, zweiter von rechts) nehmen den Gangster Pablo Delgado (André Gago) ins Visier.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/307 Production GmbH/João Guimarães
Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal: Weiße Fracht
Alexander Manz (Konstantin Lindhorst) ist extra aus Deutschland gekommen, um der portugiesischen Polizeichefin Cristina Sobral (Maya Booth) und ihren Kollegen bei den Ermittlungen auf die Finger zu schauen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/307 Production GmbH/João Guimarães,
Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal: Weiße Fracht
Polizeichefin Cristina Sobral (Maya Booth, rechts) bespricht sich mit den Ermittlern Carlos Esteves (Daniel Christensen) und Graciana Rosado (Eva Meckbach).   Fotoquelle: ARD Degeto Film/307 Production GmbH/João Guimarães,

Was bisher geschah in "Lost in Fuseta"

"Sie sind kein Mangel, Sie sind eine Bereicherung, Sie Idiot!" – Wenn das mal keine Freundschaftserklärung des portugiesischen Ermittlers Carlos Esteves (Daniel Christensen) an seinen deutschen Kollegen Leander Lost (Jan Krauter) war am Ende des zweiten Falls der Krimireihe "Lost in Fuseta". Als sie 2022 startete, sah es nicht so aus, als würde aus Esteves, seiner Partnerin Graciana Rosado (Eva Meckbach) und dem Hamburger Asperger-Polizisten ein echtes Team werden. Doch schnell lernten die Einheimischen, Losts analytische Fähigkeiten, sein fotografisches Gedächtnis und schier unendliches lexikalisches Wissen ebenso zu schätzen wie seine Unfähigkeit zu Ironie und Smalltalk. Als Lost daher zuletzt überlegte, Fuseta zu verlassen, war der Protest groß.

ARD
"Lost in Fuseta – Ein Krimi aus Portugal: Weiße Fracht"
Kriminalfilm • 25.04.2026 • 20:15 Uhr

Darum geht's in der neuen Folge "Weiße Fracht" in der ARD

Nun ermittelt das Trio in seinem dritten Fall nach einem Roman und Drehbuch von Erfolgsautor Holger Karsten Schmidt. Der Zweiteiler "Lost in Fuseta – Ein Krimi aus Portugal: Weiße Fracht" ist am Samstagabend am Stück sowie vorab in der Mediathek zu sehen. Es geht um zwei Morde, die zunächst nichts miteinander zu tun zu haben scheinen. Und es geht um nichts weniger als Losts Zukunft in Fuseta, nicht nur mit Rosados Schwester Soraia (Filipa Areosa), mit der er eine etwas unbeholfene Romanze führt, sondern generell. Denn das Europol-Austauschprogramm geht zuende, Lost soll nach Hamburg zurückkehren, ob er will oder nicht.

Während der eingebildete Polizeikollege Duarte (Anton Weil) sicher ist, dass es sich im neuen Fall um die Fortsetzung einer Mordserie handelt, erkennt Lost, dass es nur so aussehen und der Vertuschung dienen soll. Dass die Morde etwas mit Kokain zu tun haben müssen, kann auch die scharfsinnige Zuschauerschaft bereits am Titel des dritten Falls erkennen. Es geht um großangelegten Drogenschmuggel und kleine Drogenkuriere. Einer davon: Toninho (André Leitão), der Freund von Losts Schützling Zara (Bianca Nawrath), beide werden im Lauf der Ermittlungen in Lebensgefahr geraten.

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Autor ließ sich vom echten Leben inspirieren

Holger Karsten Schmidt, der die "Lost"-Romane unter dem Pseudonym Gil Ribeiro schreibt, ließ sich von einem Zeitungsartikel zu dem Fall inspirieren, in dem es um Drogentransporte per Boot von Marokko über die Straße von Gibraltar nach Südspanien ging. "Wenn ich Drogenboss wäre, würde ich meine Schmuggelroute aus dem Fokus der spanischen Küstenwache nehmen" und das Kokain "an der Ostalgarve anliefern, dachte ich damals", so Schmidt. "In einer verschlafenen Gegend – sozusagen, wo niemand damit rechnet." Genau das passiert in "Lost in Fuseta".

"Lost in Fuseta" – liebenswert schrullig

Einmal mehr ist das Besondere des "Lost"-Krimis weniger der Fall an sich als das Zwischenmenschliche, die Dynamik zwischen den Ermittlern ebenso wie die Entwicklung der Figuren. Insbesondere natürlich des Asperger-Helden, der so gerne "normal" wäre und das Normalsein auf rührende Weise übt. Die Komik, die sich daraus ergibt, wirkt zwar bisweilen etwas konstruiert, doch dieser Lost in seiner namensgebenden Verlorenheit in sozialen Situationen ist und bleibt einfach liebenswert schrullig, und so dürfte er nicht nur Soraia, Esteves und Rosado weiter ans Herz wachsen, sondern auch den Zuschauerinnen und Zuschauern. Bei der letzten Doppelfolge im vergangenen Jahr schalteten beachtliche 5,95 respektive 4,75 Millionen Menschen ein.

"Lost in Fuseta – Ein Krimi aus Portugal: Weiße Fracht" – Sa. 25.04. – ARD: 20.15 Uhr

Polizei-Kommissar erklärt in Lufen-Podcast, warum "0815-Einsätze" die wirklich gefährlichen sind
In ihrem Podcast "M wie Marlene – Wie gelingt das Leben?" hat Moderatorin Marlene Lufen mit einem Kriminalhauptkommissar über seinen Arbeitsalltag als Polizist gesprochen. Dabei verriet der Beamte auch, warum vermeintlich harmlose Einsätze oftmals gefährlich enden können.
Gefahr im Polizeialltag
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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