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Sandra Maischberger über Fehlentscheidungen in der Karriere: "Wir passten nicht zusammen"

Maischbergers Anfänge

Sandra Maischberger über Fehlentscheidungen in der Karriere: "Wir passten nicht zusammen"

22.04.2026, 10.31 Uhr
Sandra Maischberger moderiert seit 2002 ihre Talkshow im Ersten. Ihr TV-Debüt als Polit-Talkerin feierte sie jedoch 1991 bei SAT.1 mit Erich Böhme. Doch die Zusammenarbeit verlief nicht wie geplant.
Sandra Maischberger
Sandra Maischerberger kennen die meisten als Gastgeberin der nach ihr benannten ARD-Talkshow.  Fotoquelle: WDR/Peter Rigaud
Sandra Maischberger
Sandra Maischberger führte Anfang der 90er rund ein Jahr als Co-Moderatorin durch die politische Talkshow "Talk im Turm".   Fotoquelle: IMAGO / teutopress
Erich Böhme
Erich Böhme moderierte ab 1990 achteinhalb Jahre lang die SAT.1-Reihe "Talk im Turm". Der Journalist starb 2009 im Alter von 79 Jahren.  Fotoquelle: SAT.1
"Käpt'ns Dinner"
Sandra Maischberger spricht bei "Käpt'ns Dinner" auch über ihren Kleiderschrank.  Fotoquelle: NDR / Marc Huth
Maischberger
Sandra Maischberger findet: Talkshows spiegeln die Gesellschaft wider.  Fotoquelle: WDR/Thomas Kierok
Sandra Maischberger
In der Jubiläumssendung empfängt der Gastgeber auf dem U-Boot Moderatorin und Journalistin Sandra Maischberger.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Joshua Sammer

Seit 2002 moderiert Sandra Maischberger die nach ihr benannte Talkshow im Ersten. Zunächst hieß sie "Menschen bei Maischberger", nach Änderungen an Konzept und Sendeplatz ist die Gesprächsreihe inzwischen nur noch "maischberger" betitelt und läuft in der Regel dienstags und mittwochs gegen 23 Uhr im Ersten. Es ist eine der größten Bühnen, die Politikerinnen und Politik-Experten im deutschen Fernsehen bekommen können.

Was viele Zuschauerinnen und Zuschauer womöglich nicht (mehr) wissen: Ihren ersten Auftritt als Polit-Talkerin hatte Maischberger nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, sondern beim Privatsender SAT.1. 1991 wurde sie mit damals Mitte 20 Co-Moderatorin des 36 Jahre älteren Erich Böhme. Die Zusammenarbeit war nur von kurzer Dauer. Nach rund einem Jahr kehrte Maischberger der Sendung den Rücken.

Sandra Maischberger über Erich Böhme: "Wir passten einfach nicht zusammen"

Das Abenteuer "Talk im Turm" sei "nicht gut ausgegangen für mich", sagte die 59-Jährige nun im NDR-Talk "Käpt'ns Dinner". Auf die Frage nach dem Warum von Gastgeber Michel Abdollahi antwortete Maischberger: "Weil ich zu jung war, glaube ich, Erich Böhme war zu alt. Wir passten einfach nicht zusammen." Auch habe sie sich oft inhaltlich überfordert gefühlt, etwa durch den Zweiten Golfkrieg, der damals im Gange war. "Ich habe gemerkt, wie groß meine Lücken waren", gestand die Moderatorin im Rückblick. "Ich habe ernsthaft Lücken gehabt und musste mir das alles irgendwie draufpacken."

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Dennoch verdanke sie der Sendung ihr erstes "Aha-Erlebnis" in Bezug auf Politikerinnen und Politiker. Die seien auf der Talk-Bühne ganz anders als abseits derselben: "In der Sendung erbitterte Feinde, nach der Sendung am Kamin beim Glas Wein plötzlich ein völlig anderer Ton. Das hat meinen Blick auf Politik sofort verändert, von einem Moment auf den anderen."

Kenntnis-Lücken über ihre Gesprächs-Gäste kommen bei der Journalistin heute nicht mehr in dem früheren Maße vor. "Ich bin wirklich gut vorbereitet", sagte Maischberger über ihre Arbeit. "Es ist der beste Teil des Jobs manchmal." Sie finde es wichtig zu wissen, was jemand macht, gerade wenn es ein großes Personen-Interview sei.

Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
In ihrer Talkshow diskutiert Sandra Maischberger regelmäßig über politische und gesellschaftliche Fragen. Hier bekommst du immer aktuell die Infos über Gäste und Themen.
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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