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"Der Waldmacher": Alle Infos zur Doku von Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff

Grün in der Wüste

"Der Waldmacher": Alle Infos zur Doku von Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff

22.04.2026, 06.30 Uhr
von Elisa Eberle
In "Der Waldmacher" erzählt Volker Schlöndorff die unglaubliche Geschichte von Tony Rinaudo, der mit seiner Methode FMNR die Sahelzone ergrünen ließ und damit vielen Menschen eine Lebensgrundlage bot.
"Der Waldmacher"
Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff (links) lässt sich von dem mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichneten Agrarwissenschaftler Tony Rinaudo seine revolutionäre Technik erklären.  Fotoquelle: ARTE/BR/zero one film/Axel Schneppat
"Der Waldmacher"
Beim sogenannten "prooning" beschneidet Tony Rinaudo einen jungen Baum.   Fotoquelle: BR/World Vision/zero one film/Axel Schneppat
"Der Waldmacher"
Die Einheimischen freuen sich über das Wiedersehen mit dem Tony, dem "weißen Mann, der die Wüste bekämpfte".  Fotoquelle: BR/zero one film/Axel Schneppat
"Der Waldmacher"
Regisseur Volker Schlöndorff (zweiter von rechts) und der Agrarwissenschaftler Tony Rinaudo (dritter von rechts) besuchen im Film zusammen mit der Bevölkerung Gebiete, die wieder aufgeforstet werden sollen.  Fotoquelle: BR/zero one film/Axel Schneppat

Es klingt wie ein Märchen, wenn der Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff in seinem Dokumentarfilm "Der Waldmacher" (2021) die Geschichte des australischen Agrarwissenschaftlers Tony Rinaudo erzählt: Im Jahr 1981 zog es den damals 24-Jährigen in den Niger, um die wachsende Ausbreitung der Wüste zu bekämpfen. Doch seine Versuche, Setzlinge in dem durch Rodung ausgelaugten Boden zu pflanzen, scheiterten. Stattdessen erlebten Rinaudo und seine Familie eine große Hungersnot.

BR
Der Waldmacher
Dokumentation • 22.04.2026 • 22:45 Uhr

Als er die Hoffnung schon fast aufgegeben hatte, machte er eine revolutionäre Entdeckung: Mitten in der kargen Wüste stieß er auf einen Busch, der sich bei genauem Hinsehen als Baum entpuppte. Daraus schloss Rinaudo, dass tief unter der Erde ein gewaltiges Wurzelwerk existieren musste. Fortan setzte der Agronom alles in die Versuche, noch lebende Baumstümpfe und Wurzeln zu reaktivieren. Seine Methode nannte er "Farmer Managed Natural Regeneration" (FMNR), die seither von den Bauern in verschiedenen Ländern der Sahel-Zone angewandt wird und Tausenden eine Lebensgrundlage sicherte. Für sein Engagement wurde Rinaudo 2018 mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet.

"Der Waldmacher" begleitet Tony Rinaudo auf einer weiteren Reise in den Niger. Vor Ort wollen er und Filmemacher Volker Schlöndorff sich vom Fortschritt des Projektes überzeugen. 2022 war der Dokumentarfilm im Kino zu sehen.

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Der Waldmacher – Mi. 22.04. – BR: 22.45 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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