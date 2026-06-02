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"Robert Lembke – Wer bin ich?": Kritik zur Doku auf 3sat

"Robert Lembke – Wer bin ich?"

"Robert Lembke – Wer bin ich?": Kritik zur Doku auf 3sat

02.06.2026, 06.00 Uhr
von Hans Czerny
Die Doku "Robert Lembke – Wer bin ich?" beleuchtet das faszinierende Leben des legendären Moderators und Deckung seiner komplexen Persönlichkeit auf. Mit Reenactments und prominenter Besetzung gewährt der Film Einblicke in seine Karriere und sein Privatleben, das er stets geheim hielt.
Robert Lembke - Wer bin ich?
Fast 40 Jahre lang leitete Robert Lembke das Erfolgsquiz "Was bin ich". Zu erraten war, welcher Profession der Studiogast nachging, der sich mit einer "typischen Handbewegung" zu Beginn zu erkennen gab. Dazu galt es, jeweils einen prominenten Stargast zu erraten.  Fotoquelle: ZDF und SWR/megaherz/Bavaria Media
Robert Lembke - Wer bin ich?
Alle gingen gerne zu Lembke, hier Loriot alias Vicco von Bülow als Stargast.  Fotoquelle: ZDF/SWR/megaherz/Bavaria Media
Robert Lembke - Wer bin ich?
Am Ende von "Was bin ich?" war ein Stargast - hier die Sängerin Daliah Lavi - zu erraten. Lembkes Rateteam setzte Augenbinden auf, um den Gast nicht sehen zu können.   Fotoquelle: ZDF und SWR/megaherz/Bavaria Media
Robert Lembke - Wer bin ich?
Johann Bülow als Robert Lembke (Hintergrund) vor einer Straßenszene mit Panzern, die an zerbombten Häuserfronten vorbeifahren. 1945 trat Lembke in Fürholzen den amerikanischen Besatzern entgegen.   Fotoquelle:  ZDF und SWR/megaherz/Getty Images/United Archives/SZ Photo

"Welches Schweinderl hätten Sie denn gern?" – Dieser Satz klingt älteren Semestern noch immer in den Ohren. Der Moderator Robert Lembke leitete damit gut 30 Jahre lang die Ratesendung "Was bin ich?" ein. Doch wer war der Mann wirklich? Die nun wiederholte Doku "Robert Lembke – Wer bin ich?" (2025) liefert Antworten.

3sat
Robert Lembke – Wer bin ich?
Dokudrama • 02.06.2026 • 22:25 Uhr

Auf dem zunächst noch schwarzweißen Bildschirm war Robert Lembke ein redegewandter, freundlicher Mensch. Der Mann hinter der dicken Hornbrille und mit dem gut gehüteten Foxterrier, geboren 1913 als Robert Emil Weichselbaum, begann 1949 seine Tätigkeit im Bayerischen Rundfunk und sollte zu einer der prominentesten Fernsehpersönlichkeiten der Nachkriegsjahrzehnte werden. Martin Weinhart stellte sie 2025 in der 90-minütigen Dokumentation "Robert Lembke – Wer bin ich?" vor. Nun wiederholt 3sat den sehenswerte Film, der mit Mitteln des Reenactments operiert und mit Johann von Bülow (Lembke), Jeanette Hain und Martin Brambach hochkarätig besetzt ist. Aber auch Familienmitglieder und Wegbegleiter legen in dem Dokudrama Zeugnis über den Vielbegabten ab.

Mit einer kleinen Unterbrechung präsentierte Lembke von 1955 bis 1989 die Sendung "Was bin ich?", in der vier Prominente durch Ja/Nein-Fragen den Beruf eines Kandidaten erraten mussten. Mit seinem Rateteam war er offensichtlich freundschaftlich verbunden. Alle redete er stets mit Vornamen an: die Anneliese (Fleyenschmidt), die Annette (von Aretin), die Marianne (Koch), den Guido (Baumann) aus der Schweiz, den Hans (Sachs), Rechtsanwalt aus Nürnberg. Die Sendung: ein einfaches Fragespiel mit Ja / Nein-Antworten, wobei es für jede Nein-Antwort ein Fünf-Mark-Stück für das Sparschweinderl des Gastes gab, dessen Beruf es zu erraten galt.

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Die Vorlagesendung "What's my line?" hatte Lembke in Amerika gesehen und nach Deutschland gebracht. Wobei er das Format auf deutsche Befindlichkeit umgestaltete – mit seinem leichten Münchner Akzent verbreitete er im Studio jene Gemütlichkeit, die dem Fernsehen damals bisweilen innewohnte. Privates über Robert Lembke wusste man nicht. Die meisten Zuschauer kannten noch nicht einmal Lembkes eigentliche Profession als Journalist, Nachrichtenchef, später auch noch als Chefredakteur und stellvertretender Fernsehdirektor – alles beim Bayerischen Rundfunk. Privat durchleuchtet wurden damals die Moderatoren noch nicht.

Johann von Bülow spielt Robert Lemke

Eigentlich hieß er, in München geboren, Robert Weichselbaum. Die Eltern ließen sich bereits 1918 scheiden, 1936 emigrierte der jüdische Vater nach England. Da trug Lembke schon den Namen seiner Mutter. Lembke wurde Journalist, arbeitete beim Berliner Tageblatt und beim Simplicissimus. Nach dem Krieg baute er mit Hans Habe, Erich Kästner und Stefan Heym in München die Neue Zeitung auf, ein Blatt, das die US-Regierung unterstützte. Das Kriegsende erlebte Lembke in Fürholzen bei Rosenheim, wo er sich versteckte und schließlich den Amerikanern winkend entgegentrat.

"Für mich als Münchner ist es ausgesprochen reizvoll gewesen, Robert Lembke, den Vater aller Quizsendungen, in einem Dokudrama zu verkörpern", sagt Lembke-Darsteller Johann von Bülow. "Und das nicht nur wegen seines sympathischen Münchner Idioms. Das Bild, das wir uns bisher von ihm gemacht haben, ist nicht ganz komplett. Neben seinen bekannten Erfolgen als Journalist, Moderator und Autor hat dieser charmante Erfinder pointierter Zitate sein Leben lang versucht, die eigene Geschichte, als Sohn eines jüdischen Vaters, vor der deutschen Nachkriegsöffentlichkeit geheim zu halten. Die Aufgabe, sich auf die Spur der unbekannten, manchmal dunklen Seite dieses scheinbar oft so heiteren Mannes zu begeben, war toll."

Ein hohes Tier im BR

"Aufgeräumt wie er selbst, war immer auch sein Schreibtisch", berichtet die Reporterlegende Harry Valerien. "Es erledigt sich alles von selber. Die Zeit macht das", habe er gesagt. "Robert Lembke war ein Phänomen", sagt Marianne Koch über ihn, "ein hohes Tier im BR". Doch davon habe er sich nie etwas anmerken lassen, nicht zuletzt habe ja auch "Was bin ich?" davon gelebt. Nicht nur der verdienstvolle Serienautor Willy Purucker hatte ihm damals den Rätselonkel gar nicht zugetraut, ihn eher für einen seriösen Politredakteur gehalten. Und er war ja noch viel mehr als das: Assistent vom Reporter Herbert Zimmermann bei der 54er-Weltmeisterschaft, verantwortlicher Leiter der Rundfunk- und Fernsehübertragungen der Olympischen Spiele von 1972 und der Fußball-WM 1974.

Doch über seine eigene Vergangenheit sprach der Sohn eines jüdischen Vaters nie. Der Film von Martin Weinhart folgt nun nach aufwendigen Recherchen Lembkes Biografie von der Weimarer Republik über die Nazizeit bis zum Wiederaufbau und fragt nach "den Gründen für Lembkes Schweigen". Das Ergebnis sei "ein ungewöhnlicher Film, der nicht nur treuen Lembke-Fans gefallen wird, sondern hoffentlich auch den Nachgeborenen ein besseres Bild von dem Deutschland vermittelt, das damals erst langsam gelernt hat, eine Zivilgesellschaft zu werden", gab Johann von Bülow vor der Erstausstrahlung zu Protokoll. Der unvergessene Robert Lembke starb 1989 nach einer Herzoperation, er wurde auf dem Westfriedhof in München beigesetzt.

Robert Lembke – Wer bin ich? – Di. 02.06. – 3sat: 22.25 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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