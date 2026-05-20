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Hohe Kosten, viel Kritik: Was das Aus von "immer wieder sonntags" für den "Fernsehgarten" bedeutet

Weniger Live-Unterhaltung

Hohe Kosten, viel Kritik: Was das Aus von "immer wieder sonntags" für den "Fernsehgarten" bedeutet

20.05.2026, 12.19 Uhr
von Pamela Haridi
Stefan Mross muss sich bald verabschieden – und plötzlich fragen sich viele Fans, wie sicher Andrea Kiewels „Fernsehgarten“ in diesen TV-Zeiten noch ist. Hinzu kommen hohe Kosten für die Live-Show.
Andrea Kiewel beim ZDF-„Fernsehgarten“
Andrea Kiewel beim ZDF-„Fernsehgarten“  Fotoquelle: picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak

Für viele Zuschauer gehört der ZDF-„Fernsehgarten“ seit Jahrzehnten fest zum Sommerprogramm. Doch seit bekannt wurde, dass die ARD „Immer wieder sonntags“ nach der Saison 2026 beendet, wird auch über andere große Sonntagsshows wieder intensiver gesprochen. Im Mittelpunkt steht dabei schnell Andrea Kiewels Kultformat vom Mainzer Lerchenberg. Denn auch wenn der „Fernsehgarten“ weiterhin fest im ZDF-Programm verankert ist, stellen sich neue Fragen: Wie krisenfest ist eine traditionsreiche Live-Show in Zeiten steigender Kosten, veränderter Sehgewohnheiten und wachsender Sparzwänge wirklich?

ZDF-„Fernsehgarten“: Warum die Zukunft der Show jetzt diskutiert wird

Der ZDF-„Fernsehgarten“ ist mehr als nur eine leichte Unterhaltungsshow am Sonntagvormittag. Das Format läuft seit 1986 im ZDF und hat sich über die Jahre zu einer Art Kultmarke entwickelt, die vor einem Live-Publikum jedes Sommerwochenende mit Musik, Show und guter Laune prägt. Seit 2009 steht Andrea 'Kiwi' Kiewel (60) im Zentrum der Sendung, und ihre lockere, oft sehr direkte Moderation ist längst Teil des Erfolgsrezeptes geworden. Gerade diese Mischung aus Verlässlichkeit, Nostalgie und kalkulierter Leichtigkeit macht den „Fernsehgarten“ für viele Zuschauer zu einer festen Fernsehroutine.

Doch genau diese Langzeit-Präsenz muss sich heutzutage neuen Herausforderungen stellen. Was früher als sichere TV-Institution galt, wird inzwischen immer häufiger auf Effizienz, Reichweite und Wirtschaftlichkeit geprüft. In Zeiten, in denen Sender Budgets stärker kontrollieren und lineares Fernsehen insgesamt unter Druck steht, reicht offenbar Tradition alleine nicht mehr als Argument für den Fortbestand aus. Eine Sendung muss heute nicht nur bekannt sein, sondern auch wirtschaftlich und medial ihren Platz rechtfertigen.

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Warum der ZDF-„Fernsehgarten“ für den Sender teuer sein kann

Der eigentliche Auslöser für die aktuelle Nervosität im Schlager- und TV-Umfeld ist das Ende von „Immer wieder sonntags“ in der ARD. Dass der SWR die Sendung nach über 30 Jahren eingestellt hat, wurde vielerorts als Warnsignal verstanden, denn wenn selbst ein so fest etabliertes Format nicht mehr vor dem Rotstift gefeit ist, stellt sich konsequenterweise die Frage, wie sicher andere Sonntagsshows noch sind. Auf dieser Entwicklung beruht die neue Aufmerksamkeit in Richtung des „Fernsehgartens“.

Aktuell gibt es bezogen auf den ZDF-„Fernsehgarten“ keine bestätigten Absetzungspläne. Im Gegenteil, das Format wird weiterhin produziert und bleibt im Senderumfeld ein wichtiger Publikumsmagnet. Die Diskussion ist dennoch nicht völlig aus der Luft gegriffen, denn auch der „Fernsehgarten“ befindet sich inmitten eines Spannungsfeldes aus veränderten Sehgewohnheiten, steigenden Kosten und der Frage, wie lange noch sich aufwendige Live-Unterhaltung in ihrer vertrauten Form realisieren lässt.

Hohe Kosten beim „Fernsehgarten“: Was die Produktion so teuer macht

Ein zentraler Punkt in der aktuellen Diskussion sind die Produktionskosten. Live-Unterhaltung ist teuer, und das gilt erst recht für ein Format wie den „Fernsehgarten“, dessen Charme von Bühne, Technik, Gästen, Publikum und regelmäßigen Außenaufzeichnungen lebt. Hinzu kommen steigende Preise in fast allen Bereichen der Produktion, was auch die Budgets etablierter Sendungen stärker belastet.

Berichte über höhere Ticketpreise zeigen zudem, dass auch beim „Fernsehgarten“ wirtschaftlich nachgesteuert wird. Diese Tatsache an sich muss nicht zwingend ein Problem darstellen, es ist wohl aber ein klarer Hinweis darauf, dass der Sender sehr genau auf Aufwand und Ertrag achtet. Selbst ein Format, das lange Zeit als unantastbar galt, bleibt vor dem allerorts zunehmenden Druck nicht verschont.

Warum der „Fernsehgarten“ ohne Andrea Kiewel kaum denkbar ist

Wenn über den „Fernsehgarten“ gesprochen wird, fällt unvermeidlich der Name Andrea Kiewel. Sie ist das Gesicht der Sendung und untrennbar mit dem Format verbunden. Ihre Rolle geht weit über die klassische Moderation hinaus, denn sie steht für Kontinuität, Wiedererkennungswert und einen charakteristischen, unterhaltsamen Improvisationsstil, der längst zu einer eigenen Marke geworden ist.

Nicht wegen der Quoten: Warum die ARD „Immer wieder sonntags“ einstampft
Für viele Schlagerfans ist es ein Schock: „Immer wieder sonntags“ steht vor dem Aus. Die Gründe liegen offenbar ganz woanders als gedacht.
Kultsendung-Aus
Stefan Mross auf seiner Bühne bei "Immer wieder sonntags".

Die enge Verbindung zwischen Moderatorin und Sendung macht den „Fernsehgarten“ besonders. Solange „Kiwi“ das Format prägt, bleibt es für die Zuschauer klar identifizierbar. Gleichzeitig bedeutet das aber: Jede Debatte über die Zukunft der Sendung ist immer auch eine Debatte über die Person, die sie seit Jahren repräsentiert.

ZDF-„Fernsehgarten“: Wie sicher ist die Zukunft der Kultshow?

Von einer direkten Gefahr für den Fortbestand des „Fernsehgartens“ kann derzeit keine Rede sein. Dafür ist die Sendung zu etabliert, zu beliebt und dadurch für das ZDF weiterhin zu relevant. Dennoch wäre es falsch, die jüngste Entwicklung als belanglos abzutun. Wenn die Sparzwänge zunehmen und Sender ihre Programme stärker auf Wirtschaftlichkeit trimmen, geraten auch traditionsreiche Formate früher oder später unter deren kritische Beobachtung.

Es stellt sich daher nicht die Frage, ob der „Fernsehgarten“ morgen verschwinden wird. Entscheidend ist vielmehr, ob die Show in ihrer bisherigen Form langfristig bestehen kann. Das betrifft Aspekte wie Reichweite, Kostenstruktur, Ticketmodelle und die allgemeine Frage, wie viel klassische Live-Unterhaltung sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen künftig noch leisten will und kann. Unterm Strich zeigt der Blick auf den „Fernsehgarten“ vor allem eines: Solange die Show ihr Publikum erreicht und sich ihren Charme bewahrt, hat sie auch in diesen bewegten TV-Zeiten beste Chancen auf eine sonnige Zukunft.

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