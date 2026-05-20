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„Zwischen Tüll und Tränen“-Star Uwe Herrmann an seltenem Krebs erkrankt

Zwei Operationen

„Zwischen Tüll und Tränen“-Star Uwe Herrmann an seltenem Krebs erkrankt

20.05.2026, 12.29 Uhr
von Julian Flimm
Uwe Herrmann hat eine schwere Zeit hinter sich: Nach der Krebsdiagnose musste der TV-Bekannte zweimal operiert werden.
Uwe Herrmann lächelt.
Bei Uwe Herrmann wurde Krebs diagnostiziert.  Fotoquelle: picture alliance / AAPimages/Wehnert

Uwe Herrmann hat öffentlich über seine Krebserkrankung gesprochen. Im Frühjahr wurde bei dem 63-jährigen Brautmodenausstatter und TV-Bekannten ein Merkelzell-Karzinom im rechten Arm festgestellt. Das Karzinom zählt zu den seltenen, aber aggressiven Hauttumoren. Nach der Diagnose ging alles sehr schnell.

Laut eigenen Angaben unterzog sich Herrmann insgesamt zwei chirurgischen Eingriffen. Die Ärzte entfernten dabei nicht nur den Tumor, sondern auch mehrere Lymphknoten. Mindestens einer davon wies bereits Metastasen auf. Zeitweise stand laut Berichten sogar im Raum, ob eine Amputation des Arms notwendig werden könnte. Letztlich war das aber nicht nötig.

Gegenüber "SuperIllu" sagte Herrmann: "Drei Tage nach der Diagnose wurde ich im Krankenhaus vorstellig, vier Tage später lag ich zum ersten von zwei Malen unterm Messer, jeweils mit Vollnarkose." Die Belastung sei groß gewesen, erklärte er weiter: "Es macht nachdenklich, wenn so was passiert." Während seines stationären Aufenthalts entwarf Herrmann im Krankenhausbett neue Brautkleider. Die Arbeit habe ihm in dieser schwierigen Phase geholfen.

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Erkrankung wirkt sich auf "Zwischen Tüll und Tränen" aus

Bekannt wurde Herrmann durch die Vox-Dokusoap "Zwischen Tüll und Tränen", in der er seit 2016 als Brautmoden-Experte auftritt. Auch Formate wie "Riverboat", "Hot oder Schrott" und "Grill den Profi" zählen zu seinen TV-Stationen. Vor seiner Medienkarriere war Herrmann bereits als Modedesigner und Unternehmer in Dresden aktiv.

Am 18. Mai veröffentlichte Herrmann einen Krankenhaus-Post, in dem er auf "unangenehme Dinge" hinwies, die angesprochen werden müssten. Er kündigte an, dass die anstehende Folge von "Zwischen Tüll und Tränen" deutlich anders verlaufen werde als üblich.

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Uwe Herrmann erlebt auch privat schwere Zeit

Auch privat durchlief Herrmann einschneidende Veränderungen. Bereits im Januar 2026 wurde die Trennung von seiner langjährigen Partnerin Susann Hübel bekannt. Laut eigenen Angaben spielte der Altersunterschied von 26 Jahren keine Rolle, ausschlaggebend seien unterschiedliche Lebensstile gewesen. Zudem hatte Herrmann zuvor den Tod seiner Mutter verarbeiten müssen.

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