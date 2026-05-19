Fußball WM 2026: Alle Spiel-Termine des Mega-Events in der Übersicht!
Es ist ein Mammut-Spielplan, der den Fußball-Fans in diesem Sommer bevorsteht: In der bislang größten Ausgabe des Turniers werden 48 Teams in 104 Spielen gegeneinander antreten. Dabei verteilen sich die Partien auf 16 Austragungsorte in Kanada, Mexico und den USA. Fans in Europa dürften diese Spiele um ihren Schlaf bringen. Aufgrund der Zeitverschiebung finden etliche Vorrunden-Spiele erst um Mitternacht beziehungsweise sogar weit danach statt.
So sieht die Auslosung aus
- Gruppe A: Mexiko, Südafrika, Republik Korea, Tschechien
- Gruppe B: Kanada, Bosnien und Herzegowina, Katar, Schweiz
- Gruppe C: Brasilien, Marokko, Haiti, Schottland
- Gruppe D: USA, Paraguay, Australien, Türkei
- Gruppe E: Deutschland, Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador
- Gruppe F: Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien
- Gruppe G: Belgien, Ägypten, IR Iran, Neuseeland
- Gruppe H: Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien, Uruguay
- Gruppe I: Frankreich, Senegal, Irak, Norwegen
- Gruppe J: Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien
- Gruppe K: Portugal, DR Kongo, Usbekistan, Kolumbien
- Gruppe L: England, Kroatien, Ghana, Panama
Das sind die Termine für die Gruppenspiele
Donnerstag, 11. Juni 2026
- Spiel 1: Mexiko - Südafrika – Mexiko-Stadt-Stadion (Gruppe A), 13 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)
- Spiel 2: Republik Korea - Tschechien – Guadalajara-Stadion (Gruppe A), 20 Uhr Ortszeit (4 Uhr MESZ am 12. Juni)
Freitag, 12. Juni 2026
- Spiel 3: Kanada - Bosnien und Herzegowina – Toronto-Stadion (Gruppe B), 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)
- Spiel 4: USA - Paraguay – Los-Angeles-Stadion (Gruppe D), 18 Uhr Ortszeit (3 Uhr MESZ am 13. Juni)
Samstag, 13. Juni 2026
- Spiel 5: Haiti - Schottland – Boston-Stadion (Gruppe C), 21 Uhr Ortszeit (3 Uhr MESZ am 14. Juni)
- Spiel 6: Australien - Türkei – BC Place Vancouver (Gruppe D), 21 Uhr Ortszeit (6 Uhr MESZ am 14. Juni)
- Spiel 7: Brasilien - Marokko – New-York-New-Jersey-Stadion (Gruppe C), 18 Uhr Ortszeit (0 Uhr MESZ am 14. Juni)
- Spiel 8: Katar - Schweiz – San-Francisco-Bay-Area-Stadion (Gruppe B), 12 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)
Sonntag, 14. Juni 2026
- Spiel 9: Elfenbeinküste - Ecuador – Philadelphia-Stadion (Gruppe E), 19 Uhr Ortszeit (1 Uhr MESZ am 15. Juni)
- Spiel 10: Deutschland - Curaçao – Houston-Stadion (Gruppe E), 12 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ)
- Spiel 11: Niederlande - Japan – Dallas-Stadion (Gruppe F), 15 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ)
- Spiel 12: Schweden - Tunesien – Monterrey-Stadion (Gruppe F), 20 Uhr Ortszeit (4 Uhr MESZ am 15. Juni)
Montag, 15. Juni 2026
- Spiel 13: Saudi-Arabien - Uruguay – Miami-Stadion (Gruppe H), 18 Uhr Ortszeit (0 Uhr MESZ am 16. Juni)
- Spiel 14: Spanien - Kap Verde – Atlanta-Stadion (Gruppe H), 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MESZ)
- Spiel 15: IR Iran - Neuseeland – Los-Angeles-Stadion (Gruppe G), 18 Uhr Ortszeit (3 Uhr MESZ am 16. Juni)
- Spiel 16: Belgien - Ägypten – Seattle-Stadion (Gruppe G), 12 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)
Dienstag, 16. Juni 2026
- Spiel 17: Frankreich - Senegal – New-York-New-Jersey-Stadion (Gruppe I), 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)
- Spiel 18: Irak - Norwegen – Boston-Stadion (Gruppe I), 18 Uhr Ortszeit (0 Uhr MESZ am 17. Juni)
- Spiel 19: Argentinien - Algerien – Kansas-City-Stadion (Gruppe J), 20 Uhr Ortszeit (3 Uhr MESZ am 17. Juni)
- Spiel 20: Österreich - Jordanien – San-Francisco-Bay-Area-Stadion (Gruppe J), 21 Uhr Ortszeit (6 Uhr MESZ am 17. Juni)
Mittwoch, 17. Juni 2026
- Spiel 21: Ghana - Panama – Toronto-Stadion (Gruppe L), 19 Uhr Ortszeit (1 Uhr MESZ am 18. Juni)
- Spiel 22: England - Kroatien – Dallas-Stadion (Gruppe L), 15 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ)
- Spiel 23: Portugal - DR Kongo – Houston-Stadion (Gruppe K), 12 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ)
- Spiel 24: Usbekistan - Kolumbien – Mexiko-Stadt-Stadion (Gruppe K), 20 Uhr Ortszeit (4 Uhr MESZ am 18. Juni)
Donnerstag, 18. Juni 2026
- Spiel 25: Tschechien - Südafrika – Atlanta-Stadion (Gruppe A), 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MESZ)
- Spiel 26: Schweiz - Bosnien und Herzegowina – Los-Angeles-Stadion (Gruppe B), 12 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)
- Spiel 27: Kanada - Katar – BC Place Vancouver (Gruppe B), 15 Uhr Ortszeit (0 Uhr MESZ am 19. Juni)
- Spiel 28: Mexiko - Republik Korea – Guadalajara-Stadion (Gruppe A), 19 Uhr Ortszeit (3 Uhr MESZ am 19. Juni)
Freitag, 19. Juni 2026
- Spiel 29: Brasilien - Haiti – Philadelphia-Stadion (Gruppe C), 20:30 Uhr Ortszeit (2:30 Uhr MESZ am 20. Juni)
- Spiel 30: Schottland - Marokko – Boston-Stadion (Gruppe C), 18 Uhr Ortszeit (0 Uhr MESZ am 20. Juni)
- Spiel 31: Türkei - Paraguay – San-Francisco-Bay-Area-Stadion (Gruppe D), 20 Uhr Ortszeit (5 Uhr MESZ am 20., Juni)
- Spiel 32: USA - Australien – Seattle-Stadion (Gruppe D), 12 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)
Samstag, 20. Juni 2026
- Spiel 33: Deutschland - Elfenbeinküste – Toronto-Stadion (Gruppe E), 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ)
- Spiel 34: Ecuador - Curaçao – Kansas-City-Stadion (Gruppe E), 19 Uhr Ortszeit (2 Uhr MESZ am 21. Juni)
- Spiel 35: Niederlande - Schweden – Houston-Stadion (Gruppe F), 12 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ)
- Spiel 36: Tunesien - Japan – Monterrey-Stadion (Gruppe F), 22 Uhr Ortszeit (6 Uhr MESZ am 21. Juni)
Sonntag, 21. Juni 2026
- Spiel 37: Uruguay - Kap Verde – Miami-Stadion (Gruppe H), 18 Uhr Ortszeit (0 Uhr MESZ am 22. Juni)
- Spiel 38: Spanien - Saudi-Arabien – Atlanta-Stadion (Gruppe H), 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MESZ)
- Spiel 39: Belgien - IR Iran – Los-Angeles-Stadion (Gruppe G), 12 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)
- Spiel 40: Neuseeland - Ägypten – BC Place Vancouver (Gruppe G), 18 Uhr Ortszeit (3 Uhr MESZ am 22. Juni)
Montag, 22. Juni 2026
- Spiel 41: Norwegen - Senegal – New-York-New-Jersey-Stadion (Gruppe I), 20 Uhr Ortszeit (2 Uhr MESZ am 23. Juni)
- Spiel 42: Frankreich - Irak – Philadelphia-Stadion (Gruppe I), 17 Uhr Ortszeit (23 Uhr MESZ)
- Spiel 43: Argentinien - Österreich – Dallas-Stadion (Gruppe J), 12 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ)
- Spiel 44: Jordanien - Algerien – San-Francisco-Bay-Area-Stadion (Gruppe J), 20 Uhr Ortszeit (5 Uhr MESZ am 23. Juni)
Dienstag, 23. Juni 2026
- Spiel 45: England - Ghana – Boston-Stadion (Gruppe L), 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ)
- Spiel 46: Panama - Kroatien – Toronto-Stadion (Gruppe L), 19 Uhr Ortszeit (1 Uhr MESZ am 24. Juni)
- Spiel 47: Portugal - Usbekistan – Houston-Stadion (Gruppe K), 12 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ)
- Spiel 48: Kolumbien - DR Kongo – Guadalajara-Stadion (Gruppe K), 20 Uhr Ortszeit (4 Uhr MESZ am 24. Juni)
Mittwoch, 24. Juni 2026
- Spiel 49: Schottland - Brasilien – Miami-Stadion (Gruppe C ), 18 Uhr Ortszeit (0 Uhr MESZ am 25. Juni)
- Spiel 50: Marokko - Haiti – Atlanta-Stadion (Gruppe C), 18 Uhr Ortszeit (0 Uhr MESZ am 25. Juni)
- Spiel 51: Schweiz - Kanada – BC Place Vancouver (Gruppe B), 12 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)
- Spiel 52: Bosnien und Herzegowina - Katar – Seattle-Stadion (Gruppe B), 12 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)
- Spiel 53: Tschechien - Mexiko – Mexiko-Stadt-Stadion (Gruppe A), 19 Uhr Ortszeit (3 Uhr MESZ am 25. Juni)
- Spiel 54: Südafrika - Republik Korea – Monterrey-Stadion (Gruppe A), 19 Uhr Ortszeit (3 Uhr MESZ am 25. Juni)
Donnerstag, 25. Juni 2026
- Spiel 55: Curaçao - Elfenbeinküste – Philadelphia-Stadion (Gruppe E), 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ)
- Spiel 56: Ecuador - Deutschland – New-York-New-Jersey-Stadion (Gruppe E), 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ)
- Spiel 57: Japan - Schweden – Dallas-Stadion (Gruppe F), 18 Uhr Ortszeit (1 Uhr MESZ am 26. Juni)
- Spiel 58: Tunesien - Niederlande – Kansas-City-Stadion (Gruppe F), 18 Uhr Ortszeit (1 Uhr MESZ am 26. Juni)
- Spiel 59: Türkei - USA – Los-Angeles-Stadion (Gruppe D), 19 Uhr Ortszeit (4 Uhr MESZ am 26. Juni)
- Spiel 60: Paraguay - Australien – San-Francisco-Bay-Area-Stadion (Gruppe D), 19 Uhr Ortszeit (4 Uhr MESZ am 26. Juni)
Freitag, 26. Juni 2026
- Spiel 61: Norwegen - Frankreich – Boston-Stadion (Gruppe I), 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)
- Spiel 62: Senegal - Irak – Toronto-Stadion (Gruppe I), 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)
- Spiel 63: Ägypten - IR Iran – Seattle-Stadion (Gruppe G), 20 Uhr Ortszeit (5 Uhr MESZ am 27. Juni)
- Spiel 64: Neuseeland - Belgien – BC Place Vancouver (Gruppe G), 20 Uhr Ortszeit (5 Uhr MESZ am 27. Juni)
- Spiel 65: Kap Verde - Saudi-Arabien – Houston-Stadion (Gruppe H), 19 Uhr Ortszeit (2 Uhr MESZ am 27. Juni)
- Spiel 66: Uruguay - Spanien – Guadalajara-Stadion (Gruppe H), 18 Uhr Ortszeit (2 Uhr MESZ am 27. Juni)
Samstag, 27. Juni 2026
- Spiel 67: Panama - England – New-York-New-Jersey-Stadion (Gruppe L), 17 Uhr Ortszeit (23 Uhr MESZ)
- Spiel 68: Kroatien - Ghana – Philadelphia-Stadion (Gruppe L), 17 Uhr Ortszeit (23 Uhr MESZ)
- Spiel 69: Algerien - Österreich – Kansas-City-Stadion (Gruppe J), 21 Uhr Ortszeit (4 Uhr MESZ am 28. Juni)
- Spiel 70: Jordanien - Argentinien – Dallas-Stadion (Gruppe J), 21 Uhr Ortszeit (4 Uhr MESZ am 28. Juni)
- Spiel 71: Kolumbien - Portugal – Miami-Stadion (Gruppe K), 19:30 Uhr Ortszeit (1:30 Uhr MESZ am 28. Juni)
- Spiel 72: DR Kongo - Usbekistan – Atlanta-Stadion (Gruppe K), 19:30 Uhr Ortszeit (1:30 Uhr MESZ am 28. Juni)
Termine fürs Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026
Sonntag, 28. Juni 2026
- Spiel 73: Zweiter Gruppe A - Zweiter Gruppe B – Los-Angeles-Stadion, 12 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)
Montag, 29. Juni 2026
- Spiel 74: Erster Gruppe E - Dritter Gruppe A/B/C/D/F – Boston-Stadion, 16:30 Uhr Ortszeit (22:30 Uhr MESZ)
- Spiel 75: Erster Gruppe F - Zweiter Gruppe C – Monterrey-Stadion, 19 Uhr Ortszeit (3 Uhr MESZ am 30. Juni)
- Spiel 76: Erster Gruppe C - Zweiter Gruppe F – Houston-Stadion, 12 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ)
Dienstag, 30. Juni 2026
- Spiel 77: Erster Gruppe I - Dritter Gruppe C/D/F/G/H – New-York-New-Jersey-Stadion, 17 Uhr Ortszeit (23 Uhr MESZ)
- Spiel 78: Zweiter Gruppe E - Zweiter Gruppe I – Dallas-Stadion, 12 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ)
- Spiel 79: Erster Gruppe A - Dritter Gruppe C/E/F/H/I – Mexiko-Stadt-Stadion, 19 Uhr Ortszeit (3 Uhr MESZ am 1. Juli)
Mittwoch, 1. Juli 2026
- Spiel 80: Erster Gruppe L - Dritter Gruppe E/H/I/J/K – Atlanta-Stadion, 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MESZ)
- Spiel 81: Erster Gruppe D - Dritter Gruppe B/E/F/I/J – San-Francisco-Bay-Area-Stadion, 17 Uhr Ortszeit (2 Uhr MESZ am 2. Juli)
- Spiel 82: Erster Gruppe G - Dritter Gruppe A/E/H/I/J – Seattle-Stadion, 13 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ)
Donnerstag, 2. Juli 2026
- Spiel 83: Zweiter Gruppe K - Zweiter Gruppe L – Toronto-Stadion, 19 Uhr Ortszeit (1 Uhr MESZ am 3. Juli)
- Spiel 84: Erster Gruppe H - Zweiter Gruppe J – Los-Angeles-Stadion, 12 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)
- Spiel 85: Erster Gruppe B - Dritter Gruppe E/F/G/I/J – BC Place Vancouver, 20 Uhr Ortszeit (5 Uhr MESZ am 3. Juli)
Freitag, 3. Juli 2026
- Spiel 86: Erster Gruppe J - Zweiter Gruppe H – Miami-Stadion, 18 Uhr Ortszeit (0 Uhr MESZ am 4. Juli)
- Spiel 87: Erster Gruppe K - Dritter Gruppe D/E/I/J/L – Kansas-City-Stadion, 20:30 Uhr Ortszeit (3:30 Uhr MESZ am 4. Juli)
- Spiel 88: Zweiter Gruppe D - Zweiter Gruppe G – Dallas-Stadion, 13 Uhr Ortszeit (20 Uhr MESZ)
Termine fürs Achtelfinale der Fußball-WM 2026
Samstag, 4. Juli 2026
- Spiel 89: Sieger Spiel 74 - Sieger Spiel 77 – Philadelphia-Stadion, 17 Uhr Ortszeit (23 Uhr MESZ)
- Spiel 90: Sieger Spiel 73 - Sieger Spiel 75 – Houston-Stadion, 12 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ)
Sonntag, 5. Juli 2026
- Spiel 91: Sieger Spiel 76 - Sieger Spiel 78 – New-York-New-Jersey-Stadion, 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ)
- Spiel 92: Sieger Spiel 79 - Sieger Spiel 80 – Mexiko-Stadt-Stadion, 18 Uhr Ortszeit (2 Uhr MESZ am 6. Juli)
Montag, 6. Juli 2026
- Spiel 93: Sieger Spiel 83 - Sieger Spiel 84 – Dallas-Stadion, 14 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)
- Spiel 94: Sieger Spiel 81 - Sieger Spiel 82 – Seattle-Stadion, 17 Uhr Ortszeit (2 Uhr MESZ am 7. Juli)
Dienstag, 7. Juli 2026
- Spiel 95: Sieger Spiel 86 - Sieger Spiel 88 – Atlanta-Stadion, 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MESZ)
- Spiel 96: Sieger Spiel 85 - Sieger Spiel 87 – BC Place Vancouver, 13 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ)
Termine fürs Viertelfinale der Fußball-WM 2026
Donnerstag, 9. Juli 2026
- Spiel 97: Sieger Spiel 89 - Sieger Spiel 90 – Boston-Stadion, 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ)
Freitag, 10. Juli 2026
- Spiel 98: Sieger Spiel 93 - Sieger Spiel 94 – Los-Angeles-Stadion, 12 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)
Samstag, 11. Juli 2026
- Spiel 99: Sieger Spiel 91 - Sieger Spiel 92 – Miami-Stadion, 17 Uhr Ortszeit (23 Uhr MESZ)
- Spiel 100: Sieger Spiel 95 - Sieger Spiel 96 – Kansas-City-Stadion, 20 Uhr Ortszeit (3 Uhr MESZ am 12. Juli)
Termine fürs Halbfinale der Fußball-WM 2026
Dienstag, 14. Juli 2026
- Spiel 101: Sieger Spiel 97 - Sieger Spiel 98 – Dallas-Stadion, 14 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)
Mittwoch, 15. Juli 2026
- Spiel 102: Sieger Spiel 99 - Sieger Spiel 100 – Atlanta-Stadion, 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)
Termin fürs Spiel um Platz drei der Fußball-WM 2026
Samstag, 18. Juli 2026
- Spiel 103: Verlierer Spiel 101 - Verlierer Spiel 102 – Miami-Stadion, 17 Uhr Ortszeit (23 Uhr MESZ)
Termin fürs Finale der Fußball-WM 2026
Sonntag, 19. Juli 2026
- Spiel 104: Sieger Spiel 101 - Sieger Spiel 102 – New-York-New-Jersey-Stadion, 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ)
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