Fußball WM 2026: Alle Spiel-Termine des Mega-Events in der Übersicht!

Es ist ein Mammut-Spielplan, der den Fußball-Fans in diesem Sommer bevorsteht: In der bislang größten Ausgabe des Turniers werden 48 Teams in 104 Spielen gegeneinander antreten. Dabei verteilen sich die Partien auf 16 Austragungsorte in Kanada, Mexico und den USA. Fans in Europa dürften diese Spiele um ihren Schlaf bringen. Aufgrund der Zeitverschiebung finden etliche Vorrunden-Spiele erst um Mitternacht beziehungsweise sogar weit danach statt.