Home News TV-News

"Sportclub Story – Vom Hakenkreuz zum Totenkopf" Doku über das dunkle Kapitel des FC St. Pauli im NDR

Dokumentation

"Sportclub Story – Vom Hakenkreuz zum Totenkopf" Doku über das dunkle Kapitel des FC St. Pauli im NDR

10.05.2026, 06.15 Uhr
von Eric Leimann
Die Dokumentation "Sportclub Story – Vom Hakenkreuz zum Totenkopf" untersucht die NS-Vergangenheit des FC St. Pauli und seinen Wandel zum Symbol für Antifaschismus und Toleranz.
Sportclub Story - Vom Hakenkreuz zum Totenkopf
Am 11. April verliert der FC St. Pauli im heimischen Millerntorstadion seine Bundesligapartie gegen den übermächtigen FC Bayern mit 0:5. Manche sagen, Werte seien an diesem Spielort wichtiger als das nackte Ergebnis.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Stuart Franklin
Sportclub Story - Vom Hakenkreuz zum Totenkopf
Aushängeschild einer links-alternativen Fußballkultur: St. Pauli-Kapitän Jackson Irvine gilt als idealer Repräsentant der Werte des Hamburger Clubs.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Stuart Franklin
Sportclub Story - Vom Hakenkreuz zum Totenkopf
St. Pauli-Trainer Alexander Blessin kämpft in der Saison 2025/2026 gegen den Abstieg des Kiezclubs. Die NDR-Doku geht jedoch weniger aufs sportliche Geschehen ein, sondern erzählt die interne Aufarbeitung der schwierigen Geschichte des Vereins.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Stuart Franklin
Sportclub Story - Vom Hakenkreuz zum Totenkopf
Die Fans des FC St. Pauli beoachten gespannt das Bundesliga-Spiel gegen Bayern München am 11. April 2026. Im Hintergrund sieht man den berühmten Hochbunker an der Feldstraße, von dem man - mit Glück - Spiele kostenlos verfolgen kann.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Stuart Franklin

Die 45-minütige Doku "Sportclub Story – Vom Hakenkreuz zum Totenkopf – Der FC St. Pauli und seine Geschichte" zeigt die komplexe Auseinandersetzung des linken Hamburger Stadtteilclubs mit seiner nationalsozialistischen Vergangenheit – die bis ins Heute reicht.

NDR
Sportclub Story – Vom Hakenkreuz zum Totenkopf
Dokumentation • 10.05.2026 • 23:55 Uhr

Es ist eine andere Erzählung über den FC St. Pauli – über einen Verein, der heute als Symbol für Antifaschismus, Toleranz und gesellschaftliches Engagement gilt. Hinter dem Image des rebellischen Kiezklubs verbirgt sich jedoch eine vielschichtige Geschichte mit dunklen Kapiteln. Seit den 1980er-Jahren hat sich St. Pauli zu einem der bekanntesten Fußballvereine der Welt entwickelt. Nicht durch sportliche Erfolge, sondern durch seine unverwechselbare Fankultur und ein politisches Selbstverständnis, das weit über den Hamburger Kiez hinausstrahlt. Der 45 Minuten lange Film "Sportclub Story – Vom Hakenkreuz zum Totenkopf – Der FC St. Pauli und seine Geschichte" ist nicht nur in der ARD-Mediathek abrufbar und nun beim NDR im Dritten zu sehen, sie wird auch im linearen Programm des Ersten ausgestrahlt: am Montag, 18. Mai, 23.50 Uhr, unter dem Label "ARD History".

Die neue Dokumentation von Katrin Hafemann und Marie Theresa Lassere wagt den kritischen Blick in die Vergangenheit des Vereins – eine Arbeit, die vor allem das Museum des FC St. Pauli seit Jahren unbeirrt vorantreibt. Während der jüdische Spieler Selig Cahn 1942 mit einem der ersten Transporte nach Auschwitz deportiert und dort ermordet wird, erhält ein ehemaliger Funktionär mit belastender NS-Vergangenheit Jahrzehnte später die goldene Ehrennadel des Klubs. Erst 2010 wird sie ihm posthum aberkannt. Zwei Schicksale, ein Verein – und die Frage: Warum hat St. Pauli sein "braunes Erbe" so lange verdrängt?

Derzeit beliebt:
>>40 Jahre "Fernsehgarten": So feiert Andrea Kiewel die Jubiläums-Staffel im ZDF
>>Ein neuer Streich für Berlin und Co.: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
>>Nina Bott spricht über ihre Kindheit: Zwischen Liebe und Herausforderungen
>>Elternproteste gegen "Klar"-Doku: Manipulation oder Aufklärung?

Wofür steht der 1. FC St. Pauli?

Anfang der 1990er-Jahre erlebt Fan und Zeitzeuge Nazim Evren einen Wendepunkt: Ein türkischer Freund wird im Stadion zusammengeschlagen – ein rassistischer Angriff, während über den Rängen bereits die Totenkopf-Flagge weht. "Die Ausländerfeindlichkeit im Stadion war überraschend und schockierend", erinnert sich Evren. Darauf reagieren die Fans – sie stellen sich den Neonazis entgegen und verdrängen sie von den Tribünen. Eine Bewegung entsteht, die den Verein verändert. Bis Ende der 90er-Jahre trägt das Millerntor den Namen Wilhelm-Koch-Stadion. Als bekannt wird, dass Koch NSDAP-Mitglied war, regt sich Widerstand. Aktivist Ronny Galczynski fordert die Umbenennung – und stößt auf heftige Ablehnung: "Ich wurde persönlich angegangen: 'Leute wie Sie brauchen wir nicht im Verein'", erinnert er sich. Doch der Antrag wird zum Wendepunkt in der Aufarbeitung der Vereinsgeschichte.

Was ist der FC St. Pauli wirklich – und wofür steht er? Ein Fußballverein ist mehr als Sport; er stiftet Identität und trägt Verantwortung. In einer Zeit, in der Rechtsextremismus und Antisemitismus wieder sichtbarer werden, stellen die Filmemacherinnen unbequeme Fragen: Wie geht St. Pauli mit seinem braunen Erbe um? Und wie kann Erinnerung zur Haltung werden? "Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, wohin Faschismus und Rechtsextremismus führen", sagt Christopher Radke vom St. Pauli-Museum. "Gerade hier, wo Fußball politisch ist und Veränderung möglich bleibt."

Die NDR-Dokumentation folgt den Spuren der Geschichte – vom Stadion über Archive bis zu den Orten des Holocausts. Sie erzählt die tragische Biografie von Selig Cahn und zeichnet das facettenreiche Bild eines Vereins, der gelernt hat, seine Vergangenheit nicht zu verdrängen, sondern sie als Teil seiner Identität zu begreifen.

Sportclub Story – Vom Hakenkreuz zum Totenkopf – So. 10.05. – NDR: 23.55 Uhr

"Einmalig, und ich habe schon viel erlebt": Lothar Matthäus fehlen im Freiburger Jubel die Worte
Was für Szenen aus Freiburg: Nach dem Finaleinzug in die Europa League lagen sich die Fans in der Kurve in den Armen – samt Trainer Julian Schuster. Da bekam selbst RTL-Experte Lothar Matthäus Gänsehaut.
Freiburgs Fußballmärchen
Lothar Matthäus

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Mittagsmagazin" zieht wieder um: MDR reicht Staffelstab weiter
Senderwechsel geplant
ARD-"Mittagsmagazin"
Nach Finaleinzug des SC Freiburg: Hier sehen das Europa-League-Endspiel live
Freiburgs Triumph
SC Freiburg
"Nie allein" Finnisches Historiendrama auf ARTE
Historisches Drama
Nie allein
"Praxis mit Meerblick – Treffer ins Glück" 31. Film der ARD-Reihe mit Tanja Wedhorn
Neuer ARD-Film
"Praxis mit Meerblick - Treffer ins Glück"
Schauspielerin Romina Küper: "In Schubladen zu denken, ist auch eine Form von Sexismus"
Neue Kommissarin
Interview mit Romina Küper
"Der Dreh war für mich ein echtes Abenteuer": Alexander Herrmann mit Gastauftritt in "Sturm der Liebe"
Prominenter Gastauftritt
Sturm der Liebe
Nach Bayern-Aus im Halbfinale: Hier sehen Sie das Champions-League-Finale live
Finale in Budapest
FC Bayern München
Von Gänsehaut-Momenten zu Skandalen: Das sind legendäre DSDS-Momente
Legenden
Alexander Klaws
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
"Sugarlove" Kritik zum Fernsehfilm mit Barbara Auer und Fritz Karl im Ersten
Thriller
"Sugarlove"
"Wer weiß denn sowas?" Letzte XXL-Ausgabe vor der Sommerpause mit Kai Pflaume im Ersten
Quiz-Show
"Wer weiß denn sowas XXL"
"Havelland-Krimi – Hinter der Fassade" Kritik zur neuen ZDF-Krimireihe mit Dennenesch Zoudé in der Hauptrolle
Krimi-Reihe
Havelland-Krimi - Hinter der Fassade
"Trance – Die Heilkraft der inneren Reise" Dokumentation auf ARTE über Trance aus Sicht der Wissenschaft
Trance-Medizin
Trance - Die Heilkraft der inneren Reise
"Kir Royal" ist zurück: 4 Folgen des bayerischen TV-Juwels mit Senta Berger und Mario Adorf im BR
TV-Klassiker
Kir Royal
Staffel 18 ist bestätigt: So geht es bei den "Bergrettern" im ZDF weiter
TV-Highlights
Bergretter Markus Kofler (Sebastian Ströbel) neben einem Helikopter.
Mega-Erfolg: "Der Teufel trägt Prada 2" stürmt die Kinos
Kino-Highlight
Emily Blunt, Meryl Streep und Anne Hathaway lachen auf dem roten Teppich.
40 Jahre "ZDF-Fernsehgarten" – Das sind die Mottos und Gäste der Saison
Sonntagsprogramm
Andrea Kiewel mit Mikrofon im ZDF-Fernsehgarten
Paul Janke: Mit diesen Frauen war der Ur-Bachelor schon liiert
Ur-"Bachelor"
Paul Janke an der Wand angelehnt.
Migrationswende: Dobrindts Sicht der Dinge
Migrationspolitik
ARD-"Morgenmagazin"
Horst Lichter und der Müllberg: ZDF-Star wird wütend
Umweltbewusstsein
Horst Lichter
"Eberhofer"-Star gesteht in Podcast: "Mir geht's ja schon lange nicht gut"
Schwarz' Geständnis
Simon Schwarz
Harald Krassnitzer über seine neue Rolle und persönliche Erfahrungen mit Demenz
Krassnitzers Erfahrungen
Harald Krassnitzer
Milan Peschel verrät: Warum Perfektion ihn langweilt
Selbstoptimierung
Danowski - Neunauge
Christine Neubauer: Ein Leben zwischen Leinwand und Privatglück
TV-Ikone
Christine Neubauer
Stefanie Giesinger über Modelbusiness: "Ich habe Angst, irrelevant zu werden"
Kritik am Modelbusiness
Stefanie Giesinger
Helen Hunt und der Tornado des Lebens: Von "Twister" zu neuen Ufern
Hollywood-Star
Twister (1996)
David Attenborough wird 100: Das Geheimnis seiner Langlebigkeit
Naturfilm-Ikone
David Attenborough
"Cocaine Bear" im Free-TV: Was passiert, wenn Bären auf Koks sind?
Bären und Drogen
Cocaine Bear
Mutter gegen russische Justiz: „Unconditional“ startet auf Apple TV
Thriller-Highlight
"Unconditional" | Apple TV
ZDF-Politbarometer: Fast die Hälfte der Deutschen rechnet mit vorzeitigem Regierungs-Aus
Regierungskrise
Friedrich Merz